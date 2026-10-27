Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Ciddi yakınlaştığımız partiler var - Son Dakika
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Ciddi yakınlaştığımız partiler var

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Ciddi yakınlaştığımız partiler var
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Haberler.com'a verdiği özel röportajda Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, siyasi partilerle yürüttüğü birleşme görüşmelerine, cumhurbaşkanlığı adaylığına, ekonomi ve vergi politikalarına değindi. Yılmaz ayrıca terörsüz Türkiye süreci, anayasa tartışmaları ve Azerbaycan'daki başörtüsü meselesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Haberler.com'a verdiği özel röportajda muhalefet partileriyle yürüttüğü görüşmeleri, cumhurbaşkanlığı adaylığını, ekonomi politikalarını, terörsüz Türkiye sürecini ve Azerbaycan'daki başörtüsü tartışmalarını değerlendirdi.

"CİDDİ YAKINLAŞTIĞIMIZ PARTİLER VAR"

Muhalefet partilerinin tek çatı altında birleşmesi gerektiğini savunan Yılmaz, çeşitli siyasi partilerle görüşmeler yürüttüklerini belirtti. "Ciddi yakınlaştıklarımız var" diyen Yılmaz, kasım sonu veya aralık ayında bir birleşmenin gündeme gelebileceğine işaret etti. İttifak sisteminin milletvekilliği pazarlığına dönüştüğünü savunan Yılmaz, ortak ilkeler etrafında birleşme çağrısı yaptı.

İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu ile ilk kez yüz yüze görüştüğünü açıklayan Yılmaz, görüşmenin uzun ve yapıcı geçtiğini söyledi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermeyen Yılmaz, "Çok özel bir görüşmeydi. Onu açıklayamam" dedi. Yılmaz, görüşmenin olumlu yansımalarını görmeyi umduğunu da dile getirdi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Ciddi yakınlaştığımız partiler var

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA AÇIK KAPI

Olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, "Ben iddialı bir insanım ama kendi adaylığımı açıklamış değilim" ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerinin ortak adayının ön seçimle belirlenebileceğini söyleyen Yılmaz, farklı partilerin üyelerinin katılacağı bir oylamaya hazır olduğunu belirtti.

"KDV, ÖTV VE STOPAJI KALDIRACAĞIM"

Ekonomi politikalarına ilişkin vaatlerini açıklayan Yılmaz, iktidara gelmeleri halinde KDV, ÖTV ve stopajı kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu vergilerin yerine yüzde 3 oranında dijital işlem vergisi getirmeyi öneren Yılmaz, mevcut vergi sisteminin vatandaş üzerindeki yükü artırdığını savundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ELEŞTİRİ

Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi amaçlarla kullanıldığını öne süren Yılmaz, terör örgütü mensuplarının silah bırakması ve topluma yeniden kazandırılmasına yönelik düzenlemelerin tartışılabileceğini belirtti. Ancak anayasal statü ve vatandaşlık tanımına ilişkin değişiklik taleplerine karşı çıktığını vurgulayan Yılmaz, anayasanın temel ilkelerinin korunması gerektiğini savundu.

AZERBAYCAN'DAKİ BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASINA DEĞİNDİ

Azerbaycan'daki başörtüsü tartışmalarını da değerlendiren Yılmaz, "Azerbaycan'ın başını kapatması İranlaşır, başını açık tutması ise Türkiyeleşir" sözleriyle dikkat çekti. Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

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