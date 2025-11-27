Yılın En Büyük Çekilişi Yaklaşıyor: Rekor İkramiye Heyecanı Başladı!

Her yıl olduğu gibi 2025'in son günü, milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen o büyük an yaşanacak. Milli Piyango güvencesiyle sunulan bu dev çekilişte, biletler şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Milyoner olma hayali kuran şans severler, biletlerini şimdiden alarak bu büyük çekilişte yerini alıyor.

Tamamı Dağıtım Garantili Rekor Büyük İkramiye: 800 Milyon TL!

Bu yılki çekilişin heyecanı, rekor büyük ikramiye ile doruklarda yaşanıyor. Tamamı dağıtım garantili olan rekor büyük ikramiye, tam tamına 800 Milyon TL!Çekilişin tamamı dağıtım garantili kuralı sayesinde, rekor büyük ikramiyenin mutlaka sahibini (veya sahiplerini) bulacağı kesinleşmiş oluyor. Bu da oyuncuların şansını ve heyecanını daha da artırıyor.

Çekiliş Tarihi ve Toplam İkramiye Miktarı

2026 yılına girerken heyecanla beklenen o çekiliş, 31 Aralık 2025 akşamı gerçekleşecek. Yılbaşı gecesinin en heyecanlı anlarından biri olan Yılbaşı Özel Çekilişi tamamlandıktan hemen sonra yılbaşı çekilişi sonuçları büyük bir merakla beklenmeye başlanacak.

Bu çekilişte sadece rekor büyük ikramiye değil, yüzlerce farklı alt kategoride de ikramiyeler dağıtılacak. Toplamda dağıtılacak ikramiye miktarının 4.644.700.000 TL. Şanslı numaların olduğu bu yılbaşı biletleri, bilet sahiplerine birçok kategoride ikramiye ve şans dağıtacak.

Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Yeni yıl yaklaşırken, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ile rekor büyük ikramiye kazanma şansını yakalamak için heyecan dolu bir an sizi bekliyor. Her yıl milyonlarca kişinin katıldığı, heyecan ve sevinç dolu bu geleneksel çekiliş için biletler satışa sunuldu. Bu büyük heyecana ortak olmak ve yılın son günlerinde kendinize unutulmaz bir deneyim yaşatmak için biletinizi hemen edinebilirsiniz.

Rekor İkramiye Şansı: Tamamı Dağıtım Garantili 800 Milyon TL!

Bu yılki çekilişin en büyük özelliği, sunulan büyük ikramiye tutarıyla dikkat çekiyor: Tamamı dağıtım garantili olarak belirlenen rekor büyük ikramiye tam 800 Milyon TL!

Bilet Fiyatları ve Şansınızı Deneme Seçenekleri

Katılımcılarına 800 milyon TL rekor büyük ikramiye kazanma şansı sunan yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ise: Tam Bilet: 800 TL, Yarım Bilet: 400 TL ve Çeyrek Bilet: 200 TL

Aldığınız biletlerle kendinize veya sevdiklerinize şans hediye edebilirsiniz. Bu büyük çekilişin heyecanına ortak olmak için Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için biletinizi hemen alın.

Milli Piyango Online'dan Bilet Almanın Kolay Yolları

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için yılbaşı biletlerini, geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital platformlardan da kolaylıkla satın alabilirsiniz:

Fiziki Bayiler: Klasik şans deneyimini yaşamak isterseniz, biletlerinizi Milli Piyango bayilerinden temin edebilirsiniz. Online Satış Kanalları: Biletinizi online olarak millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından ve yetkilendirilmiş elektronik bayilerden satın alabilirsiniz. Yetkilendirilmiş elektronik bayiler: https://www.millipiyangoonline.com/sikca-sorulan-sorular/oyunlar tüm elektronik bayilere ulaşabilirsiniz.

Bu kurumlar dışında listede olmayan, Milli Piyango logolarını ve ismini kullanarak bilet satışı yapan kurum ve kuruluşlara itibar edilmemesini rica ederiz.

İlk Üyelere Özel 200 TL Bonus Şansı!

Üstelik 30 Aralık'a kadar Milli Piyango Online üzerinden bilet almayı tercih eden ve platforma ilk kez üye olup para yatıran şans severler için kaçırılmayacak bir fırsat var! MP-200 kodunu kullanarak tam 200 TL Bonus kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Dilerseniz bonusunuzla çeyrek bilet alabilir ve 800 Milyon TL'lik rekobr büyük ikramiyeyi kazanma şansınızı artırabilirsiniz.

Hemen şimdi şansınızı denemek ve yılbaşı özel çekilişi heyecanına ortak olmak için buraya tıklayarak biletinizi satın alın.

Çekiliş sonrasında biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın. Belki de 2026 yılına 800 Milyon TL'lik rekor büyük ikramiye ile girecek şanslı kişi siz olabilirsiniz!