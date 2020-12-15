YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (5) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (5)

15.12.2020 03:18

MİLLİ TEKVANDOCULAR AVRUPA BAŞKANLIK KUPASI'NDA 37 MADALYA KAZANMASI Tekvando milli takımının hep birlikte Türkiye tezahüratında bulunması Madalya töreni fotoğrafı Tekvando milli takımının toplu halde asker selamı vermesi (fotoğraf)FENERBAHÇE, 21 YIL SONRA KADIKÖY'DE GALATASARAY'A YENİLDİ...

MİLLİ TEKVANDOCULAR AVRUPA BAŞKANLIK KUPASI'NDA 37 MADALYA KAZANMASI

Tekvando milli takımının hep birlikte Türkiye tezahüratında bulunması

Madalya töreni fotoğrafı

Tekvando milli takımının toplu halde asker selamı vermesi (fotoğraf)

FENERBAHÇE, 21 YIL SONRA KADIKÖY'DE GALATASARAY'A YENİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun Şükrü Saraçoğlu Stadı'na gelişi ve karşılanması

Bakan Kasapoğlu'nun GS Başkanı Mustafa Cengiz ile sohbet etmesi

Bakan Kasapoğlu, GS Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un birlikte oturmaları

Fenerbahçe- Galatasaray maçından fotoğraf kareleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısı

Galatasaray taraftarlarının galibiyet sevinci

VAN'DA 5,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Türkiye- İran sınırında meydana gelen depremin Başkale'deki Gelenler Mahallesi'ndeki etkileri

Gelenler Mahallesi'nde yıkılan evler

Köy sakinlerinin arama kurtarma çalışmalarına destek olmaları

Enkaz altından çıkartılan kız çocuğunun sedyeyle ambulansa taşınması

Depremden etkilenen bir aile

Yıkılan evler

Depremden etkilenen vatandaşlarla röportaj

Depremin etkili olduğu bölgenin havadan görüntülenmesi (drone kamera)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in depremin yaşandığı köylerde incelemelerde bulunması

Deprem bölgesinde Türk Kızılay'ın depremzedelere çadır ve yemek yardımında bulunması

Depremzedeler için kurulan çadırların içinden detaylar

Depremzeler için kurulan çadır kentin havadan görüntüleri (drone kamera)

ESKİ MISIR CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK HAYATINI KAYBETTİ

Hüsnü Mübarek'in Türkiye ziyareti (ARŞİV)

Hüsnü Mübarek'in dönemin Başbakanı Erdoğan ile görüşmesi (ARŞİV)

Hüsnü Mübarek'in konuşması (ARŞİV)

Hüsnü Mübarek-Şimon Perez görüşmesi (ARŞİV)

Hüsnü Mübarek'in yatalak halde mahkemeye çıkarılması (ARŞİV) - Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nı 37 madalyayla tamamladı (22 Şubat)

Milli Tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 37 madalya kazandı.

Galatasaray, 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmeyi başardı (23 Şubat)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de en son galibiyetini 22 Aralık 1999'da almıştı.

Van'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti (23 Şubat)

Türkiye-İran sınırında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'da 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti (25 Şubat)

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 91 yaşında hayatını kaybetti. Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.

YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (5)
YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (5)
YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (5)
YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (5)

Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (5) - Son Dakika


Son Dakika

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