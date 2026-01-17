Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
17.01.2026 14:17  Güncelleme: 15:09
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Adana'da babaları Youtuber Sergen Altunbaş tarafından silahla vurularak öldürülen Ada ve Mert Altunbaş'ın cansız bedenleri yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken anne, evlatlarının tabutunu "Onları kimseye bırakmam" diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı. Öte yandan babanın farklı bir mezarlığa gömüleceği öğrenildi.

Adana'da YouTube'da paylaştığı vize danışmanlığı videolarıyla bilinen babaları Sergen Altunbaş tarafından öldürülen iki kardeş, bugün son yolculuklarına uğurlandı.

EŞİYLE TARTIŞTI, ÇOCUKLARINI KATLETTİ

Olay, 15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, YouTube'da vize danışmanlığı videoları çeken Sergen Altunbaş (34) ile 5 yıl önce boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonrası Gizem Deniz evi terk etti. Gizem Deniz'in eve gelmemesi üzerine cinnet geçiren Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Altunbaş aynı tabanca ile kendini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan otopsinin ardından Ada ve Mert kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından alındı. Kardeşlerin cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze sırasında anne Gizem Deniz'in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Ada ve Mert Altunbaş'ın akrabaları da tabut başında uzun süre ağladı. Anne Gizem Deniz ise evlatlarının tabutunu 'Onları kimseye bırakmam' diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı.

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

BABALARI FARKLI MEZARLIĞA DEFNEDİLECEK

Öte yandan, evlatlarını öldürüp canına kıyan Sergen Altunbaş'ın cenazesinin ise öğle namazını müteakip Hadırlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika

