Yurdun İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz bölge geneli ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 15

-İHA-