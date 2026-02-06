Zafer Partisi'nden Hükümete Sert Eleştiriler

Gençağa Karafazlı

(RİZE)

- Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Coşkun Mete, "'İtibardan tasarruf olmaz' diyen Sayın Cumhurbaşkanı, 13 uçak alarak herhalde itibarını göklere çıkartıyor. Ben de şunu söylüyorum: Sizin itibarınız emeklinin, işçinin, dulun ve yetimin haklarını vermekten geçer. Sizin itibarınız bu ülke için kanını dökmüş, şehit olmuş, gazi olmuş insanların yüzünü güldürmekten geçer. Sizin itibarınız güzel bir ülke yaratmaktan geçer. Adaletin olmadığı, hakkın ve hukukun olmadığı bir ülkede hiçbir şeyi başaramazsınız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Nazif Okumuş ve Zekeriya Coşkun Mete, teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Rize'ye geldi. Okumuş ve Mete, Zafer Partisi Rize İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, ilçe başkanları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.

Mete, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Sizin itibarınız emeklinin, işçinin, dulun ve yetimin haklarını vermekten geçer. Sizin itibarınız bu ülke için kanını dökmüş, şehit olmuş, gazi olmuş insanların yüzünü güldürmekten geçer. Sizin itibarınız güzel bir ülke yaratmaktan geçer. Adaletin olmadığı, hakkın ve hukukun olmadığı bir ülkede hiçbir şeyi başaramazsınız" ifadelerini kullandı.

"25 yıldır hesap vermeyen bir iktidarla karşı karşıyayız"

Basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mete, "İçinde bulunduğumuz şartlar gerçekten zor. Kaynaklarını israf etmiş, 25 yıldır bu ülkede kaynakların nereye gittiği belli olmayan, hesap vermeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. 'İtibardan tasarruf olmaz' diyen Sayın Cumhurbaşkanı, 13 uçak alarak herhalde itibarını göklere çıkartıyor. Ben de şunu söylüyorum: Sizin itibarınız emeklinin, işçinin, dulun ve yetimin haklarını vermekten geçer. Sizin itibarınız bu ülke için kanını dökmüş, şehit olmuş, gazi olmuş insanların yüzünü güldürmekten geçer. Sizin itibarınız güzel bir ülke yaratmaktan geçer. Adaletin olmadığı, hakkın ve hukukun olmadığı bir ülkede hiçbir şeyi başaramazsınız" dedi.

"AK Parti iktidarı her seçimden önce Karadeniz'de doğal gaz buluyor"

"AK Parti iktidarının her seçimden önce ya Karadeniz'de doğal gaz ya da Gabar'da petrol bulduğunu" söyleyen Mete, "Eski bakanları Sayın Süleyman Soylu, 'gravitesi çok yüksek, arabanın deposuna dolduruyorsun, rafineriye bile ihtiyacı yok. Önümüzdeki baharda seyredin görün' demişti. Kaç bahar geçti üzerinden, Süleyman Efendi. Hala bu ülkenin insanları aç, bu ülkenin insanları işsiz. Yeni grup başkan vekilleri açıklama yaptı. Emeklilere verdikleri sadaka niyetine olan bin liraya karşılık 'Gabar'daki petrolü bulun, bekleyin' dediler. Bu milletin Gabar'daki petrolü değil, sizi beklemeye tahammülü yok" ifadelerini kullandı."

"15 milyon ne olduğu belirsiz insanı bu ülkeye soktular"

"Türkiye'de tarımından sanayisine kadar arz talep dengesi olduğunu" söyleyen Mete, şöyle devam etti:"

"Siz 15 milyon ne olduğu belirsiz insanı hiçbir soruşturmadan geçirmeden bu ülkeye soktunuz. 13–15 milyon insanın ülkeye gelip konut fiyatlarını, tüketici fiyatlarını artırdığını ve arz-talep dengesini bozduğunu anlamamak için aptal olmak lazım. Sadece iktidarda kalmak uğruna bunları yaptığınızı biz biliyoruz. Eski bakanları Sayın Süleyman Soylu bir konuşmasında '2 milyon insanı ben kaydettim seçimde' dedi. 2 milyon insan, 55 milyon seçmende yüzde 7–8 eder. Sizin hakkınızı, yaşam biçiminizi belirleyecek iktidarı, getirdikleri Suriyelilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vererek kendilerine seçtirdiler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık vize almakta zorlanıyor. Çünkü ülkeye soktuğunuz kriminal insanların yurt dışında yaptıkları terör faaliyetleri nedeniyle yabancı ülkeler bunların Türk mü, Suriyeli mi, Afgan mı olduğunu ayırt edemiyor ve Türk vatandaşlarına vize vermekten imtina ediyor."

"İçenler içeride, baronlar dışarıda. Buna mücadele mi diyorsunuz?"

Uyuşturucuyla mücadele konusunda hükümetin hiçbir şey yapmadığını savunan Mete, "Sanal bahis, kumar, narkotik… Bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. 'Yapılıyor' deniyor, sanatçıları gözaltına alıyorlar, şov yapıyorlar. İçenleri alıyorsunuz da bu malları ülkeye getirenleri neden almıyorsunuz? Baronlara neden dokunmuyorsunuz? En ufak bir şeyde öğrenciyi, öğretmeni, vatandaşı gözaltına alıyorsunuz. Ülkeye uyuşturucu sokuluyor diye feryat eden insanların seslerine neden kulak tıkadınız? İçenler içeride, baronlar dışarıda. Buna mücadele mi diyorsunuz?" diye sordu.

"Türkiye Türklerindir, istemeyen gider"

"Türkiye'nin Türklere ait olduğunu" söyleyen Mete, "Yeni bir açılım diyerek Türk, Kürt, Arap diye ayrım çıkarıyorsunuz. Türkiye Türklerindir. İstemeyen gider. Karadenizlisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Abazası; Türklüğü kabul eden herkes bu topraklarda özgürce yaşama hakkına sahiptir. Dün 300 bin Türk soydaş gelirken kıyamet koparanlar, bugün 15 milyon sığınmacıya 'kardeşlerimiz, ensar, muhacir' diyor. Yok öyle bir dünya. Eve lazım olan camiye haramdır. Önce can, sonra canan. Önce kendi vatandaşının mutluluğunu sağlamak zorundasın" dedi."

ÇAYKUR'un çöp çayı başka ülkelere sattığı iddialarına da değinen Mete, "Rize'deyiz; çay perişan, fındık perişan. 'Ekonomi düzelecek, ihracat uçuyor' deniyor. Hiçbir şeyin uçtuğu yok. Sadece sizin uçaklarınız uçuyor. Biz karayolundan yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Asgari ücret 50 bin lira olmalı"

Mete, 1999'daki depremlerin ardından getirilen vergilerle 80 milyar lira toplandığını belirterek, "Bu para buhar oldu, nerede olduğu belli değil. 'Köprü yaptık, yol yaptık' denildi ama bu projelerin 36 yıl borcu var. Bunları kim ödeyecek? Avrupa'da bir işçi ortalama 3 bin avro maaş alıyor, etin kilosu 20 avro. Türkiye'de etin kilosu Karadeniz'de 600–700 lira, İstanbul'da 1000 lira. Buna göre asgari ücretin 50–60 bin lira olması gerekir" dedi.

"İmam hatiplerin sayısını artırmakla insanların ahlakı düzelmez"

"'Beni kandırdılar' diyerek işin içinden çıkamazsınız" diyen Mete, "O süreçlerde zulüm gören, bedel ödeyen insanların hesabını kim verecek? İmam hatiplerin sayısını artırmakla insanların ahlakı düzelmez. Bir ülkeyi yönetenler davranışlarıyla, adaletleriyle, hak ve hukuklarıyla örnek olmalıdır. Dün dediğinizi bugün inkar etmemelisiniz. Müslüman örnek olur. Sadece namaz kılmakla Müslüman olunmaz. Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumakla da olunmaz" ifadelerini kullandı."