Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Haberin Videosunu İzleyin
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
28.11.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Haber Videosu

İzmir'de doktor kontrolü olmadan 2 ay boyunca düzenli olarak kullandığı zayıflama kahvesi, 3 çocuk annesi Özge İkibaş'ı ölüme götürüyordu. Çalıştığı fabrikada kalbi duran kadın hastanede 15 günü entübe şekilde 1.5 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu. 31 yaşındaki İkibaş, "Ölüm de olabilirdi. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar" dedi.

İzmir'de doktor kontrolü olmadan 2 ay boyunca düzenli olarak zayıflama kahvesi içtikten sonra kalbi duran kadın, hastanede 15 günü entübe halde 1.5 ay süren tedaviyle iyileşti.

İŞ YERİNDE KALBİ DURDU

Ödemiş ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Özge İkibaş, 2 ay önce çalıştığı fabrikada fenalaştı. İkibaş'ın duran kalbi, Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisinde çalıştırıldı.

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

1.5 AY SÜREN TEDAVİYLE İYİLEŞTİ

Ödemiş'ten Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, ardından da Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İkibaş'ın kalbinin durma sebebini araştıran doktorlar, bir yakınından genç kadının bir süredir internetten aldığı zayıflama kahvesini içtiğini öğrendi. Hastanın vücudunda biriken toksik maddenin atılması için tedavi yürütüldü. İkibaş, 15 günü entübe olmak üzere 1.5 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu, taburcu edildi.

"KİMSEYE TAVSİYE ETMİYORUM"

Özge İkibaş, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Kilo vermek için internetten aldığı zayıflama kahvesini 2 ay önce içmeye başladığını belirten İkibaş, şöyle konuştu:

"Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Aç karnına içiyorsunuz, zaten akşama kadar başka bir şey yedirmiyor. Kendimi şanslı hissediyorum. Yeni bir şans, yeni bir hayat. Tekrar böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Kimse kullanmasın, sonu kötü oluyor. Ölüm de olabilirdi. Çocuklarımı görememe, hayata devam etmeme ihtimalim olabilirdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar."

İkibaş, çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok özlediğini dile getirdi.

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

"BÜTÜN PARAMETRELERİ BOZULMUŞTU"

Hastanın tedavisini yürüten Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat ise İkibaş'ın hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu kaydetti.

Hastanın Ödemiş'ten hastaneye gelene kadar çok kez kalbinin durduğunu, kalbin müdahaleyle çalıştırıldığını anlatan Ayvat, "Solunum cihazına bağlıydı. Bütün kardiyak fonksiyonu testleri düşmüştü. Kalbin kasılma gücü ve böbreğinin idrar çıkarma özelliği çok azalmıştı. Bütün parametreleri bozulmuştu. Önce diyalize almayı düşündük. Tolere edemeyeceğini fark ettik. Her gün kandaki oksijen ve karbondioksit değerlerine göre solunum cihazını ayarladık. Böbrek destek tedavisine devam ettik." ifadelerini kullandı.

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

"ZAYIFLAMA ÇAYLARININ PEK ÇOK YAN ETKİLERİ VAR"

Ayvat, benzer vakalarla sık karşılaştığını belirterek, şöyle konuştu: "Çeşitli ilaçlar ve maddeler kullanan gençlerimiz de geliyor, zayıflama ilaçları, çayları ve kahveleri kullanan hanımlarımız da geliyor. Bu maddeler ani kalp durmasına neden oluyor. Kalp fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Ritim bozukluğu yapabiliyor bunlar. Pek çok yan etkileri var. Böbrekleri çok etkiliyorlar. Böbrek yetmezliğine sokuyor. Çok daha dikkatli, kontrollü kullanılması gerekiyor. Bunların Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından onaylı olup olmadığı incelenmesi gerekir."

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Hastane, Güncel, Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrekarelik tesiste üretiyor, 5 kilosuna daire alınıyor İlgilisi için sırrını da paylaştı 14 metrekarelik tesiste üretiyor, 5 kilosuna daire alınıyor! İlgilisi için sırrını da paylaştı
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada Kurşun yağdırdı İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
Beşiktaş’tan David Alaba harekatı Beşiktaş'tan David Alaba harekatı
12 Dev Adam’ın Bosna Hersek maçı kadrosu belli oldu 12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu belli oldu
Kent uzlaşısı davasında tahliye kararları Kent uzlaşısı davasında tahliye kararları
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor 5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Eren Mert’ten ’Galatasaray’a gidiyor’’ iddialarına cevap Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap
Hırsızlar itiraf etti Louvre soygununda Rusya’nın parmağı mı var Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?
Hong Kong’daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda
Mansur Yavaş’ın suç duyurusuna Osman Gökçek’ten jet yanıt Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt
TBMM’ye gelen dilekçelere bakın Tatil olmasını istedikleri ay ilginç TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Fransa bu olaya çalkalandı İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak Fransa bu olaya çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Xabi Alonso, Arda Güler’den özür diledi Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi

14:54
Mardin’de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba ’’yasak aşk’’ iddiası
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba ''yasak aşk'' iddiası
14:51
Ortalık fena karıştı Muslera’ya şok ceza
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
13:57
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet
13:51
Şiddetli kar geliyor İstanbul için tarih öne çekildi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
13:35
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...
12:57
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü
12:50
Skandal karar Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
12:26
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye’ye sürgün edilebilir
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir
12:15
CHP’nin kalesinde ’’İndirim’’ kuyruğu Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
CHP'nin kalesinde ''İndirim'' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
11:50
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı
11:47
Jhon Duran’ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı
11:21
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
11:14
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı Öcalan’dan CHP’ye özel parantez
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez
10:40
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik
10:13
Papa’nın Erdoğan’a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 15:04:52. #7.13#
SON DAKİKA: Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.