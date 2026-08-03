Zelenski'den Washington'da kritik hamle: ABD Büyükelçisi görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenski'den Washington'da kritik hamle: ABD Büyükelçisi görevden alındı

Zelenski\'den Washington\'da kritik hamle: ABD Büyükelçisi görevden alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna diplomasisinin en stratejik noktasında beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'in ABD’deki en kilit ismi olan Washington Büyükelçisi Olha Stefanishyna’nın görevine son verdi. Askeri yardımların ve savunma anlaşmalarının göbeğinde yer alan bu kritik koltuğun boşalması, ABD-Ukrayna hattında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Washington Büyükelçisi Olha Stefanishyna'nın görevine son verdi. Zelenskiy'nin 3 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle resmiyet kazanan bu hamle, Kiev yönetimi ile ABD arasındaki askeri ve diplomatik temasların en kritik dönemlerinden birinde geldi.

WASHINGTON'DAKİ KRİTİK DİPLOMASİ DÖNEMİ SONA ERDİ

Ağustos 2025'te Ukrayna'nın ABD'deki diplomatik temsilciliğinin başına getirilen Stefanishyna'nın görevi, özellikle iki ülke arasındaki savunma iş birliği açısından hayati bir önem taşıyordu. Zelenski, Stefanishyna'yı göreve atadığında ABD ile diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve savunma alanındaki anlaşmaların hızlandırılmasını öncelikli hedef olarak belirlemişti.

Yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından Stefanishyna'nın Washington'daki görevi resmi olarak sona erdi. Ukrayna hükümetinden, Stefanishyna'nın yerine kimin getirileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"GÖREVDEN AYRILMA TALEBİ BENDEN GELDİ"

Görevden alınma kararının ardından açıklamalarda bulunan Olha Stefanishyna, bu kararın kendi isteği doğrultusunda alındığını belirtti. Washington'daki görevini hayatının "en büyük onuru" olarak tanımlayan eski büyükelçi, görev süresi boyunca Ukrayna ile 

Zelenski'den Washington'da kritik hamle: ABD Büyükelçisi görevden alındı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI İDDİALARI GÜNDEMDE

Diğer yandan Stefanishyna'nın ismi, Ukrayna'da yürütülen yolsuzluk soruşturmalarıyla da anılmaya başlandı. Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen incelemelerde, geçmiş dönemdeki kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddiaları mercek altına alınıyor. Ancak bu soruşturmaların, büyükelçilik görevinin sona ermesiyle doğrudan bir bağlantısı olduğuna ilişkin henüz resmi bir onay bulunmuyor.

ZELENSKİ VE KİEV YÖNETİMİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Ukrayna yönetimi açısından kararın en dikkat çekici boyutu, savaşın devam ettiği ve ABD desteğinin hayati önem taşıdığı bir dönemde stratejik bir başkentteki temsil gücünün değişiyor olması. Washington Büyükelçiliği; hava savunma sistemleri, askeri mühimmat ve siyasi destek akışının sağlanmasında en kritik köprü konumunda bulunuyor.

Bu diplomatik hamle, Zelenski'nin Washington ile ilişkilerde yeni bir safha başlatma arayışı olarak değerlendiriliyor.

Zelenski'den Washington'da kritik hamle: ABD Büyükelçisi görevden alındı

ZELENSKİ YÖNETİMİNDE PEŞ PEŞE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Stefanishyna’nın görevden alınması, Zelenski yönetimindeki son haftalardaki kapsamlı kadro değişikliklerinin ardından geldi. Temmuz ayında Başbakan Yuliya Sviridenko görevinden ayrılırken hükümetin tamamı yeniden şekillendirildi. Aynı süreçte Savunma Bakanı Mihail Fedorov da görevden alındı. Fedorov’un görevden alınması, özellikle savunma alanındaki reformları ve Ukrayna’nın insansız hava araçları programındaki rolü nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Sırskiy de görevden alınarak yerine Tümgeneral Mihailo Drapatiy getirildi. Eski İçişleri Bakanı İhor Klimenko ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin başına atandı. Zelenski'nin başlattığı yeniden yapılanma kapsamında üst düzey güvenlik ve savunma kadrolarında da önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Volodimir Zelenskiy, Washington, Ukrayna, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Ukrayna Zelenski'den Washington'da kritik hamle: ABD Büyükelçisi görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Trump’ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik
Süper Lig devinde gece yarısı bombası Darwin Nunez’i getiriyorlar Süper Lig devinde gece yarısı bombası! Darwin Nunez'i getiriyorlar
AK Parti’ye geçen Eren Ali Bingöl’ün en yakını istifa etti AK Parti'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün en yakını istifa etti
Galatasaray’da isyan Tribünler fena patladı Galatasaray'da isyan! Tribünler fena patladı

23:17
Beşiktaş’ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
23:06
İmzayı attı Çorum FK’ya AZ Alkmaar’dan lige damga vuracak transfer
İmzayı attı! Çorum FK'ya AZ Alkmaar'dan lige damga vuracak transfer
23:00
Altay taraftarından şehre tepki
Altay taraftarından şehre tepki
22:00
Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
21:53
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:48
’’Alacaksak en iyisini alalım’’ diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
20:17
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı
İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 23:30:43. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenski'den Washington'da kritik hamle: ABD Büyükelçisi görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.