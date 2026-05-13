Ziraat Bankası’ndan Türkiye Ekonomisine Rekor Destek; 6,4 trilyon TL’yi aşan kredi, 8,7 trilyon TL aktif büyüklük, Reel Sektöre Kesintisiz Finansman

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, jeopolitik gelişmelerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine sağladığı güçlü finansman desteğini artırarak sürdürdü. Güçlü bilanço yapısı, yaygın hizmet ağı ve müşteri odaklı bankacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Banka; üretimden ihracata, tarımdan yatırımlara kadar ekonominin tüm stratejik alanlarında büyümeyi desteklemeye devam etti.

Sektör Liderliği Güçlenerek Devam Etti

8,7 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğüyle sektörün açık ara en büyük bankası olmayı sürdüren Ziraat Bankası, 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam kredi büyüklüğünü 6,4 trilyon TL’nin üzerine taşıdı.

Aynı dönemde Ziraat Bankası’nın bilanço büyüklüğü yaklaşık 200 milyar ABD dolarına ulaşırken, Ziraat Finans Grubu’nun konsolide bilanço büyüklüğü ise yaklaşık 220 milyar ABD dolarına ulaştı.

Ziraat Bankası, 2026 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği 43,5 milyar TL net kâr ile; aktif büyüklük, toplam krediler, mevduat, özkaynaklar, net kâr, tarım kredileri, ihracat finansmanı, dış ticaret işlemleri, dijital müşteri sayısı ve kurumsal krediler başta olmak üzere birçok alanda sektör liderliğini güçlendirdi.

Dijital dönüşümde de konumunu her geçen gün güçlendiren Bankanın, aktif dijital müşteri sayısı 25 milyona ulaşırken, teknolojiye yapılan stratejik yatırımlarla, Türkiye’de dijital kanallar üzerinden gerçekleşen her 5 bankacılık işleminden birisi ‘Ziraat’ üzerinden gerçekleşti.

Reel Sektör, Üretim ve İhracat odaklı finansman ile sektörün üzerinde büyüme

Yılın ilk çeyreğinde, nakdi krediler yüzde 8,4 artışla 4,6 trilyon TL’ye ulaşırken, gayrinakdi krediler yüzde 11 artışla 1,8 trilyon TL’nin üzerine çıktı. Büyüme performansında sektör ortalamasının üzerinde gelişme kaydeden Banka, hem nakdi hem de gayrinakdi kredilerde payını artırmayı sürdürdü.

Aynı dönemde aktifinin ağırlıklı kısmını oluşturan nakdi kredilerin yaklaşık yüzde 84’ü reel sektörün finansmanı amacıyla değerlendirildi.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kredi politikalarını sürdüren Ziraat Bankası, Türk Lirası ağırlıklı finansman stratejisini güçlendirerek TL kredilerin payını yüzde 65’in üzerine çıkardı. Kredilerin sektörel dağılımında tarım ve imalat sanayi ön plana çıktı.

Tarımsal Üretimde, Stratejik Finansman Liderliği

Ziraat Bankası; tarımsal üretimde verimlilik artışı, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları desteklemeye devam etti.

Kadın ve genç çiftçiler, kooperatifler, kırsal kalkınma projeleri, karbon ayak izini azaltan uygulamalar ve gıda güvenliği odaklı yatırımlar için bütüncül finansman çözümleri sunan Banka’nın tarım kredileri 1 Trilyon TL’yi aştı.

Ziraat Bankası, yalnızca finansman sağlayan bir kurum olmanın ötesinde; ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olan tarım sektörünün stratejik çözüm ortaklarından biri olmayı sürdürürken, üreticilerin her koşulda yanında olmaya devam etti.

Yurt Dışından En Fazla Kaynak Sağlayan Türk Bankası

5,4 trilyon TL’ye ulaşan mevduat büyüklüğü ile bilançosunun ana fonlama kaynağını, tabana yaygın mevduat ile oluşturmaya devam eden Ziraat Bankası, 2026 yılı Nisan ayında toplam 1,8 milyar ABD doları tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı.

Banka ayrıca 12 yıl vadeli 1 milyar ABD doları tutarındaki yeni seküritizasyon işlemiyle birlikte, ağırlıklı olarak yurt dışından sağlanan mevduat dışı kaynak büyüklüğünü 30 milyar ABD doları seviyesine taşıdı.

Yılın ilk dört ayında yapılan işlemlerle toplam 8 milyar ABD doları tutarında kaynak temini gerçekleştiren Ziraat Bankası, Türkiye’ye en fazla kaynak girişini sağlayan banka olma konumunu sürdürdü.

Türkiye’nin Dünyaya Açılan Finansal Gücü

Ziraat Bankası; Orta Koridor, Çin-Avrupa Deniz Yolu, Kuzey Koridoru, IMEC ve BRI Kuşağı başta olmak üzere 12 küresel ticaret koridorunun tamamında yüzde 20’yi aşan dış ticaret payıyla önemli bir kapsayıcılığa ulaştı.

Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 25’ine aracılık eden Banka, ihracat kredilerindeki liderliğini sürdürdü.

145 ülkede yaklaşık 1.800 muhabir bankası ve 20 ülkedeki şube ve iştirakleriyle faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Türk girişimcilerinin küresel ölçekte en önemli çözüm ortaklarından biri olmaya devam etti.

Spor, Eğitim ve İnsan Kaynağına Stratejik Yatırım

Ziraat Bankası, 2026 yılının ilk çeyreğinde yalnızca finansal performansıyla değil; spor, eğitim ve insan kaynağı alanındaki yatırımlarıyla da öne çıktı.

Türk voleybolunun önemli temsilcilerinden Ziraat Bankkart, 2025-2026 sezonunda Efeler Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, Avrupa’nın voleyboldaki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final başarısı elde ederek Türk sporuna önemli bir gurur yaşattı.

Bankacılık sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı sürdüren Ziraat Bankası Bankacılık Okulu da uygulamalı eğitim modeli ve güçlü akademik altyapısıyla genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamaya devam etti.

Alpaslan Çakar: “Sektördeki Lider Konumumuzu Daha da İleri Taşıdık”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılının ilk çeyreğinde, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen; güçlü bilanço yapımız, etkin risk yönetimimiz ve yaygın hizmet ağımız sayesinde sektörümüzdeki lider konumumuzu daha da ileri taşıdık.

Reel sektörü, üretimi, ihracatı ve özellikle tarımı desteklemeyi önceliklendiren bankacılık yaklaşımımızla, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı sürdürdük. Kredilerimizi ağırlıklı olarak üretime yönlendirirken, Türkiye’nin yatırım, istihdam ve dış ticaret kapasitesine güçlü finansman desteği sunduk.

Ziraat Finans Grubu olarak önümüzdeki dönemde de ülkemize en fazla katma değeri sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, tarım ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımını kararlılıkla sürdüreceğiz.

Tarımdan ihracata, girişimcilikten teknolojiye, spordan eğitime kadar her alanda Türkiye’nin büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz.”

