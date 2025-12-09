Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor - Son Dakika
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor
09.12.2025 14:19  Güncelleme: 15:03
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor
Zonguldak'ta arsası karşılığında piyasa değeri yaklaşık 21 milyon TL olan bir villa ve daire sahibi olan 77 yaşındaki Ahmet Aytan, kendisiyle irtibata geçen bir emlakçıyla anlaştı. Elindeki gayrimenkullere karşılık 4 daire teklifini kabul eden Aytan, işlemler için vekalet verdi. Daha sonra gayrimenkullerinin tapusunun başkasının üzerine yapıldığını ve vadedilen 4 dairenin verilmediğini öne süren yaşlı adam şikayetçi oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikamet eden Ahmet Aytan (77) ailesinden miras kalan arsasını kat karşılığı bir müteahhide vererek, karşılığında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan bir villa ve 6 milyon TL değerinde bir daire sahibi oldu.

Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

VEKALET VERDİ, GAYRİMENKULLERİNDEN OLDU

İddiaya göre Aytan, gayrimenkullerini teslim almak üzereyken kendisiyle irtibata geçen bir emlakçı, elindeki villa ve daireye karşılık, henüz inşaatına başlanmamış başka bir projeden 4 adet daire vermeyi teklif etti. Bu teklifi kabul eden Aytan, işlemler için vekalet verdi. Ancak sürecin devamında, Aytan'a ait villa ve dairenin tapu devrinin, başka kişilerinin üzerine yapıldığı, buna karşılık Aytan'a vaat edilen 4 dairenin ise teslim edilmediği iddia edildi.

Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Elindeki gayrimenkullerin devredildiğini ancak karşılığında taahhüt edilen daireleri alamadığını söyleyen Ahmet Aytan, B.S. ve R.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

"KIŞI BARAKADA GEÇİRMEK ZORUNDAYIM"

Milyonluk mülkleri varken derme çatma bir barakada yaşamak zorunda kaldığını belirten Aytan, yaşadığı mağduriyete ilişkin, "İyi niyetim suistimal edildi, beni mağdur edenlerden şikayetçiyim. Havalar soğudu ve ben kışı elektriği olmayan buz gibi bir barakada geçirmek zorundayım. Elektrik yok, kendi imkanlarımla yemeğimi yapmaya çalışıyorum. Çevredeki insanlar da barakanın görüntüsünden rahatsız. Hukuki sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor - Son Dakika
