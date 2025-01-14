Kadına Şiddetle Mücadelede KADES Uygulaması 7 Milyondan Fazla Kadın Tarafından İndirildi

Kadın

KADINA şiddetle mücadele kapsamında 24 Mart 2018'de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) cep telefonuna indiren kadın sayısı 7 milyon 830 bine ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Vesile Kaplan, bugüne kadar uygulama üzerinden 1 milyon 480 bin ihbar alındığını, şiddet mağduru 920 bin kadına yardım edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın proje sahibi olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği KADES uygulaması ile akıllı telefonlarda konum özelliği açılarak, tek bir tuşla ihbarda bulunulabiliyor. KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbarlara 112 ve devriye ekipler tarafından kısa sürede cevap veriliyor. Asayiş Daire Başkanlığı Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Vesile Kaplan, KADES uygulamasının İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teknik imkan ve kapasitesi kullanılarak geliştirildiğini hatırlatarak, "24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen KADES uygulamasının amacı şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali bulunan kadınların yalnızca tek bir tuşa dokunarak kolluk kuvvetlerinden yardım alabilmelerini sağlamak ve uygulamaya gelen tüm ihbarlara ortalama 5 dakika içerisinde en yakın ekip ve devriyenin sevk edilerek, müdahale edilmesini sağlamaktır" dedi.

'BİLİNÇLİ OLARAK ASILSIZ İHBARDA BULUNMAYALIM'

Kaplan, uygulamanın hem indirim aşaması, hem de kullanma aşamasının oldukça basit olduğunu, yabancı uyruklu kadınların da pasaport numaraları ya da ülkeye giriş yaptıkları belgenin seri numarasını girdikten sonra kendilerine gelen aktivasyon koduyla uygulamayı aktif hale getirebildiklerini söyledi. Kaplan, KADES uygulamasını bugüne kadar yaklaşık olarak 7 milyon 830 bin kadının indirdiğini söyleyerek, "Bugüne kadar 1 milyon 480 bin kadın ihbarda bulunmuştur. Yapılan ihbarlardan 920 bin tanesinin asıllı ihbar olduğu tespit edilmiştir. Bazen sosyal medyada ya da haberlerde görebiliyoruz. Vatandaşlarımız uygulamayı test etmek amacıyla asılsız ihbarda bulunup, 'gerçekten ekipler gelecek mi' diye bekliyorlar. Evet ekiplerimiz gerçekten geliyorlar. ve gelen tüm ihbarlara aynı hassasiyet ve özen gösteriliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız bilinçli olarak asılsız ihbarda bulunmayalım. O anda gerçekten ihtiyacı olabilecek bir şiddet mağdurunun kolluk kuvvetlerinden yardım alabilmelerini engellememiş oluruz" diye konuştu.

'ŞİDDET BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ANDA GELEBİLİR'

Kaplan, KADES uygulamasını tüm kadınların telefonlarına indirmesini isteyerek, "Benim eşim, sevgilim ya da akrabalarım asla bana şiddet göstermez' diye düşünüp, 'Benim bu uygulamaya ihtiyacım yok' diye uygulamayı indirmeyen vatandaşlarımız olabiliyor. Elbette uygulamayı hiçbir kadın vatandaşımız kullanmak zorunda kalmasın. Bizim de tüm amacımız tüm gayemiz bu yönde zaten. Ama bazen şiddet hiç beklemediğimiz bir anda, beklemediğimiz birinden gelebiliyor. Ayrıca sadece şiddete uğrayan kişi biz değil bir yakınımız olabilir, yan komşunuz olabilir, durakta beklerken hiç tanımadığımız bir kadın şiddete maruz kalabilir. Bir kadının dahi hayatına dokunup olası bir şiddet olayını engellemek bizim için çok önemli ve kıymetli. KADES uygulamasını kullanarak, başka birinin hayatı dahi olsa olası bir şiddet olayının önüne geçilebilir. O yüzden lütfen tüm kadın vatandaşlarımız telefonlarına KADES uygulamasını indirsinler" dedi.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN GÜNCELLEME

Kaplan, KADES uygulamasının 11 dile çeviri yapılarak kullanıma sunulduğunu, ihtiyaç olması halinde de güncelleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kaplan, işitme engelli bireylere daha etkin hizmet sunmak amacıyla uygulamada güncelleme yapıldığını söyleyerek, "Uygulamaya ihtiyaç duyulduğu anda gerekli güncellemeler yapılıyor. Çünkü KADES uygulaması durağan bir uygulama değil ve sürekli yeni güncellemeler ve geliştirmeler yapılıyor. İşitme engellilerin uygulamayı daha etkin ve verimli kullanabilmesi amacıyla uygulamaya kayıt aşamasında bir buton eklendi. İşitme engelliler bu butonu seçtiklerinde hem ihbarı alan hem de ihbara intikal edecek kolluk görevlileri bunu bilerek gidiyorlar. ve daha etkin bir sonuç alınabiliyor" diye konuştu.