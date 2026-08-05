ABD'nin CLARITY yasası geçmezse Bitcoin ve kriptoyu ne bekliyor? - Son Dakika
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ABD'nin CLARITY yasası geçmezse Bitcoin ve kriptoyu ne bekliyor?

ABD\'nin CLARITY yasası geçmezse Bitcoin ve kriptoyu ne bekliyor?
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Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan, piyasa yapısını düzenleyen CLARITY Yasası bu hafta Senato'dan geçmese bile kripto sektörünün ilerlemesinin durmayacağını savundu. Hougan, yasa çıkmazsa sektörün SEC ve CFTC'nin mevcut düzenlemeleriyle ilerleyebileceğini belirtti.

Hougan, CLARITY Yasası'nın geçmemesi durumunda tasarının "yürüyen ölü" bir sürece dönüşebileceğini ancak bunun sektörü durdurmayacağını söyledi. Aralarında kendisinin de bulunduğu birçok kişinin bu haftayı yasa için "ol ya da öl" haftası ilan ettiğini, oysa kripto sektörünün geri dönüşü olmayacak kadar yol aldığını belirtti. Hougan bu durumu, sektör için artık "cin şişeden çıktı" sözleriyle özetledi.

Bitwise yöneticisi, "Washington büyük teknoloji dönüşümlerine her zaman geç kalır ama bu gecikme, insanların korktuğu kadar nadiren önemli olmuştur." dedi. Yasa bu yıl çıkmazsa sektörün, SEC ile CFTC'nin mart ayında yayımladığı ortak yoruma dönebileceğini anlattı. Söz konusu yorum, Bitcoin ve bazı dijital varlıkları dijital emtia kapsamına alıyor ve SEC'in 2019 tarihli personel kılavuzunun yerini alıyor.

Hougan'ın açıklamaları, Senato'nun yaz tatiline girmeden önce tasarıyı ilerletmek için sıkışık bir takvimle karşı karşıya olduğu sırada geldi. Senato'nun görüşmeleri sonlandırma önergesini sunması için sürenin daraldığı belirtiliyor. Olası bir oylama cuma gününe kalabilir. Tasarı bu hafta ilerlemezse, senatörlerin 10 Ağustos ile 11 Eylül arasındaki çalışma arasına girmesiyle görüşmeler kasıma sarkabilir. Bu dönem ise devlet bütçesi ve ara seçim gündemiyle daha da yoğun geçecek.

CLARITY'NİN BU YIL GEÇME İHTİMALİ YÜZDE 23'E DÜŞTÜ

Piyasa gözlemcileri CLARITY Yasası'nın bu yıl geçmesi konusunda giderek karamsar. Galaxy Research, tasarının 2026'da yasalaşma olasılığına ilişkin tahminini temmuzda yüzde 30'a çekti. Polymarket'te yatırımcılar ise tasarının bu yıl yasalaşma olasılığını yüzde 23 olarak fiyatlıyor. Bu oran şubatta yüzde 82'ydi.

NYDIG küresel araştırma direktörü Greg Cipolaro, son taslağın daha eksiksiz olduğunu ancak hâlâ yeterli iki partili desteği taşımadığını belirtti. Cipolaro, "Cumhuriyetçiler çok daha eksiksiz bir tasarı hazırladı ama henüz 60 oya giden inandırıcı bir yolu olan bir tasarı değil." dedi.

SEC KURALLARI YASA KADAR KALICI DEĞİL

SEC Başkanı Paul Atkins geçen hafta, CLARITY çıkmasa da düzenleyici kurumların mevcut yetkileriyle ilerlenebileceği görüşünü destekleyen açıklamalar yaptı. Atkins, kurumunun CLARITY'nin ele aldığı konularda kural çıkarmaya "hazır ve istekli" olduğunu söyledi.

Ancak iki düzenleyicinin ortak yorumu ve gelecekte çıkarabileceği kurallar, kapsamlı bir yasa kadar kalıcı değil. Bu düzenlemelere mahkemede itiraz edilebilir veya gelecekteki bir yönetim tarafından değiştirilebilir. Atkins bu sınırlamayı mart ayında da kabul etmişti. Yalnızca Kongre'nin kapsamlı bir piyasa yapısı yasasının düzenlemeyi geleceğe dayanıklı kılabileceğini belirtmişti.

WisdomTree hukuk direktörü Ryan Louvar da yasal belirsizliğin piyasayı sınırlamaya devam edeceğini savundu. Louvar, temmuzdaki bir Kongre oturumunda, "Katılımcıları hangi kurumun kurallarına tabi olduğunu önceden bilemeyen bir piyasa iyi işleyemez." ifadesini kullandı.

Tasarının 60 oy eşiğini aşmasını zorlaştıran birkaç anlaşmazlık var. Yedi Demokrat senatör 22 Temmuz'da güncellenen Cumhuriyetçi metnin "yetersiz kaldığını" açıkladı ve seçilmiş yetkililer, tüketici koruması, yasa dışı finans ve çıkar çatışmaları için daha güçlü kurallar istedi.

Anlaşmazlıklar üç başlıkta yoğunlaşıyor. Birincisi, kamu görevlilerinin ve eşlerinin görevdeyken ücret karşılığı dijital varlık ihraç etmesini veya desteklemesini kısıtlayan etik hükümlerinde düğümleniyor. İkincisi, bankaların daha sıkı sınırlar istediği stablecoin getirilerinden kaynaklanıyor. Üçüncüsü ise bazı senatörlerin spor bahislerine benzeyen olay sözleşmelerinin yasaklanmasını istediği tahmin piyasalarında yaşanıyor.

Hougan tüm bunlara rağmen kriptonun iyi olacağını savunuyor. Ona göre mevcut düzenleyici yaklaşım, yeni bir yönetimin farklı bir SEC ataması ihtimaline kadar sektöre geçici bir büyüme alanı tanıyabilir. Hougan, "Bu, kriptonun küresel finansal altyapının bir sütunu olarak meşruiyetine dair bir referandum değil. O gemi çoktan limandan ayrıldı." dedi.

Bitwise yöneticisine göre kripto, önümüzdeki birkaç günde ne olursa olsun finansal altyapıyı uzun vadede etkileyebilecek bir ölçeğe ulaştı.

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