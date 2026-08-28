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Bitcoin'de bütün hesap bu seviyede

Bitcoin\'de bütün hesap bu seviyede
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Bitcoin için 80 bin dolar yuvarlak bir rakamdan ibaret değil. CryptoQuant analisti Darkfost'un hesabına göre piyasaya yatırılmış sermayenin ortalama maliyeti 79 bin 600 dolar seviyesinde, yani bu eşik yatırımcının başa baş noktasına denk geliyor.

Darkfost bu hesabı klasik yöntemi eleştirerek kuruyor. Analiste göre alışılmış gerçekleşen fiyat ölçümü artık daha az anlamlı, çünkü Bitcoin arzının büyük bölümü likit olmaktan çıkmış durumda.

Sorunun kaynağı eski cüzdanlarda. On yıldan uzun süre önce alınan coinler bugün büyük ölçüde hareketsiz sayılıyor ve piyasa değeri içinde yakın dönemde alınan Bitcoinlere kıyasla çok daha küçük bir paya karşılık geliyor.

Darkfost bu yüzden ölçümü yeniden ağırlıklandırdı. Analist gerçekleşen fiyatı yatırılan sermaye miktarına göre ağırlıklandırınca 79 bin 600 dolarlık maliyet ortalamasına ulaştı. Bitcoin'e yatırılan sermaye döngü zirvesinde 1,75 trilyon dolara kadar çıkmıştı.

Darkfost'a göre 80 bin doların üzerinde önce günlük, ardından haftalık kapanış yapılması güçlü bir sinyal olacak. Böyle bir hareket, yatırılmış sermayenin büyük bölümünü yeniden kâra geçirecek.

83 BİN DOLARIN ÜZERİNDE 975 BİN BİTCOİN BEKLİYOR

Analist Ali Martinez'e göre Bitcoin perşembe günü alçalan direnç çizgisini yukarı kırdı. Martinez, bu hareketi 2023 başındaki kırılıma benzetti ve Mayıs 2026'daki 83 bin dolarlık zirveyi yeniden gündeme getirdi.

Bu seviyenin üzerinde ciddi bir arz duvarı duruyor. Zincir üstü dağılım verisine göre 83 bin 307 ile 84 bin 569 dolar arasında yaklaşık 975 bin Bitcoin el değiştirdi. Bu yoğunluk, kripto paranın bölgeyi ilk denemede geçmesini zorlaştırabilir.

Martinez, 76 bin 996 ile 78 bin 258 dolar arasını kritik destek bölgesi olarak gösteriyor. Bu aralıkta 843 bin Bitcoin el değiştirdi. Bölgenin kaybedilmesi dikkatleri 63 bin 111 dolar civarındaki talep alanına çevirebilir. Bu bölgede de yaklaşık 925 bin Bitcoin el değiştirmişti.

Kâr göstergeleri ise satış riskine işaret ediyor. Zincir üstü yatırımcı kâr marjı yüzde 25'e tırmandı ve bu seviye son bir yılda genellikle kâr satışlarının ve kısa vadeli düzeltmelerin habercisi oldu. Balinalar da kâr alıyor görünüyor. Bu grubun gerçekleştirdiği kazanç yaklaşık 88 milyon dolara ulaştı.

BRANDT 20 AĞUSTOS'TA ALICI TARAFA GEÇTİ

Deneyimli işlemci Peter Brandt bugün Bitcoin'de uzun pozisyonda olduğunu açıkladı. Brandt bu bilgiyi buğday, soya fasulyesi, mısır, soya küspesi, şeker ve Meksika pesosunu da kapsayan bir pozisyon listesinde paylaştı.

Açıklamanın neyi içermediği de önemli. Brandt giriş fiyatını, pozisyon büyüklüğünü, kaldıraç oranını ve çıkış seviyesini paylaşmadı. İşlemci ayrıca pozisyonlarının bir gün içinde değişebileceği uyarısını yaptı.

Bu pozisyon bir görüş değişikliğinin sonucu. Brandt 20 Ağustos'ta ters baş ve omuz formasyonunun tamamlanmasının ve fiyatın boyun çizgisini yukarı kırmasının ardından Bitcoin aldığını söylemişti. Formasyon üç dipten oluşuyor ve ortadaki düşüş diğer ikisinin altına iniyor. Boyun çizgisinin aşılması yine de kazancı garanti etmiyor.

Brandt daha önce Bitcoin'de yeni bir düşüşe yaklaşık yüzde 60 olasılık veriyordu. Ters baş ve omuz formasyonu tamamlanınca bu görüşünü terk etti.

Kayıtlar bu kararın zamanlamasını da gösteriyor. Bitcoin, Brandt'ın işaret ettiği 58 bin ile 62 bin dolarlık aralığa fiilen indi ve 1 Temmuz'da 57 bin 717 dolara kadar geriledi. Kripto para 21 Ağustos'ta 79 bin 500 dolar civarına toparlandı. Böylece Brandt'ın düşüş hedefi, uzun pozisyonundan önce gerçekleşmiş oldu.

Bitcoin'in son günlerdeki fiyat hareketi 80 bin dolar çevresindeki mücadelenin sürdüğünü gösteriyor. Bitcoin 25 Ağustos'ta mayıs ortasından bu yana ilk kez 80 bin doları aştı ve 81 bin 238 dolara ulaştı. Bugünkü gün içi zirve 81 bin 280 dolarda oluştu, seans tabanı ise 78 bin 828 dolara indi.

80 bin dolar bölgesinin defalarca test edilmesi bu seviyeyi teknik olarak anlamlı kılıyor. Yine de direnç tanımı bir grafik yorumu olarak kalıyor. Günlük kapanış ve bandın üzerinde kalıcılık görülmeden kırılım teyit edilmiş sayılmıyor.

Aylık tablo yine de güçlü duruyor. Bitcoin ağustos ayında yaklaşık yüzde 28 kazandı ve Kasım 2024'ten bu yana en güçlü aylık yükselişine yöneldi. Bu hareket, kripto paranın Ekim 2025 zirvesinden yüzde 50'yi aşan düşüşünün ardından geldi.

Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 385 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte 81 bin 500 dolarla rallinin zirvesini gördükten sonra geri çekildi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de bütün hesap bu seviyede - Son Dakika

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