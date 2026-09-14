Bitcoin\'i dört günlük karar maratonu bekliyor

Geçen haftaki kapanış yaklaşık 76 bin 800 dolardan gerçekleşti. Bitcoin böylece 77 bin 380 dolar civarındaki 50 haftalık üssel hareketli ortalamanın altında kaldı. Fiyat yeni haftanın ilk saatlerinde yeniden bu çizginin üzerine çıktı, fakat kalıcı bir kapanış henüz oluşmadı.

Teknik görünüm ağustos sonuna göre belirgin biçimde güçlendi. Bitcoin birkaç ay boyunca direnç görevi gören 67 bin doları aşarak 72-74 bin dolar bandını geçti ve 80 bin dolara kadar yükseldi. Ralli, 80-82 bin dolar arasındaki satış bölgesini aşamayınca yerini geniş bir sıkışmaya bıraktı.

CLARITY VE FED KARARLARI İLK İKİ GÜNE SIĞACAK

Haftanın ilk büyük gelişmesi ABD Senatosunda yaşanacak. CLARITY yasasının görüşülmesine geçilip geçilmeyeceğini belirleyecek usul oylaması 15 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 21.15'te yapılacak. Önergenin ilerlemesi için 60 oy gerekiyor.

Oylamanın kabul edilmesi tasarının yasalaşması anlamına gelmiyor. Bu sonuç, kripto piyasasının federal düzeyde nasıl denetleneceğini belirleyecek metnin Senato Genel Kurulunda tartışılmasının önünü açacak. Ret sonucu ise uzun süredir devam eden düzenleme sürecini yeniden belirsizliğe sürükleyebilir.

Piyasa katılımcıları bu nedenle salı günkü sonucu yalnız siyasi bir gelişme olarak görmüyor. Santiment verilerine göre dolar cinsi açık pozisyonların Bitcoin karşılığı 11 Eylül'e kadarki bir haftada 321 bin 497 BTC'den 278 bin 151 BTC'ye indi. Yüzde 13,5'lik düşüş, yatırımcıların CLARITY oylaması ve Fed kararı öncesinde kaldıraç azalttığını gösterdi.

Fed faiz kararını 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak. Piyasa, güçlü istihdam verileri ile yüksek enflasyonun ardından 25 baz puanlık artışı ana senaryo olarak fiyatlıyor. Böyle bir karar politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına taşıyacak.

Fed'in ardından İngiltere Merkez Bankası 17 Eylül Perşembe günü Türkiye saati ile 14.00'te kararını duyuracak. Banka temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutmuştu. Dokuz üyeden üçünün 25 baz puanlık artış istemesi, yeni toplantıda oy dağılımını da karar kadar önemli hale getiriyor.

Japonya Merkez Bankasının iki günlük toplantısı 18 Eylül Cuma günü sona erecek. Banka, hazirandan bu yana kısa vadeli politika faizini yaklaşık yüzde 1 düzeyinde tutuyor. Başkan Kazuo Ueda'nın karar sonrasındaki basın toplantısı Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak. Yen ve Japon tahvil getirilerindeki olası sert hareketler, küresel risk iştahı üzerinden Bitcoin'e de yansıyabilir.

BİTCOİN'DE 82 BİN VE 72 BİN DOLAR SINIRLARI

Teknik toparlanmanın karşısındaki temel soru ABD merkezli spot talebin gücü olarak öne çıkıyor. Coinbase ile diğer büyük borsalardaki Bitcoin fiyatı arasındaki farkı ölçen Coinbase Premium Endeksi, son teknik analizde yaklaşık eksi 0,02 düzeyindeydi. Negatif değer, Coinbase tarafındaki alım baskısının diğer piyasalara göre daha zayıf kaldığına işaret ediyor.

Bu ayrışma, fiyatın ağustos sonundaki kırılım öncesine göre çok daha yukarıda kalmasına rağmen ABD'den güçlü bir spot birikim dalgası gelmediğini gösteriyor. CryptoQuant verilerinde fonlama oranlarının mayıs sonundan bu yana kademeli biçimde yükselmesi ise türev piyasasındaki iyimserliğin tamamen kaybolmadığını ortaya koyuyor.

İki veri birlikte okunduğunda tablo tek yönlü görünmüyor. Kaldıracın azalması ani tasfiye riskini sınırlayabilir. Spot talebin zayıf kalması ise 80-82 bin dolar direncinin aşılmasını zorlaştırabilir.

Yukarı yönlü senaryoda 80-82 bin dolar bandı ilk engeli oluşturuyor. Teknik analize göre 82 bin doların üzerinde günlük kapanış yapılması ve Coinbase priminin yeniden artıya dönmesi, kırılımın spot alımlarla desteklendiğine ilişkin daha güçlü kanıt sunabilir. Böyle bir hareket 90 bin dolar bölgesini yeniden gündeme taşıyabilir.

Aşağıda 72-74 bin dolar aralığı, daha önce direnç görevi görmesinin ardından ilk büyük destek bölgesine dönüştü. Bu bandın korunması daha yüksek dip ve tepe yapısını sürdürecek. 72 bin doların altındaki kapanışlar 67 bin doları, daha derin bir düzeltme ise hazirandaki 60 bin dolarlık talep bölgesini yeniden öne çıkarabilir.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 978 dolardan işlem görüyor. Fiyatın 80-82 bin dolar bandını aşması yükseliş senaryosunu, 72 bin doların altına inmesi ise daha derin düzeltme riskini güçlendirecek.