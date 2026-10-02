Circle Avrupa'nın kripto kurallarında değişiklik istiyor - Son Dakika
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Circle Avrupa'nın kripto kurallarında değişiklik istiyor

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Circle Avrupa\'nın kripto kurallarında değişiklik istiyor
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USDC'nin ihraççısı Circle, Avrupa Birliği'nin stablecoin kurallarını değiştirmesi için öneriler sundu. Şirket, rezervlerin bankalarda tutulmasına ilişkin zorunluluğun esnetilmesini ve küresel stablecoinlere Avrupa'dan erişimin korunmasını istiyor.

Circle, Avrupa Komisyonunun Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi'ni (MiCA) gözden geçirdiği sürece sunduğu görüşte, mevcut kuralların bazı alanlarda piyasanın ihtiyaçlarını karşılamadığını savundu. Değişiklik talepleri, dolar veya euro gibi varlıklara bağlı değerini korumayı amaçlayan stablecoinlerin ihracına ve bunları destekleyen rezervlere odaklanıyor.

Şirketin açıklamasına göre MiCA kapsamında yaklaşık 30 elektronik para tokenı yetkilendirildi. Buna karşılık piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 25 stablecoininden yalnızca USDC, USDG ve EURC bu düzenlemeye tabi bulunuyor. Circle, Avrupa'da yeni ihraççıların ortaya çıkmasının yanında yaygın kullanılan küresel tokenların da düzenleme kapsamında yer alması gerektiğini belirtiyor.

BANKADA REZERV TUTMA ZORUNLULUĞUNA İTİRAZ

MiCA, elektronik para tokenı ihraççılarının rezerv varlıklarının en az yüzde 30'unu ticari banka mevduatlarında tutmasını gerektiriyor. Düzenleme kapsamında önemli kabul edilen tokenların ihraççıları için bu oran yüzde 60'a yükseliyor.

Circle, zorunlu mevduat oranlarının ihraççıları bankaların kredi riskine daha fazla maruz bıraktığını savunuyor. Şirket, sabit oranların yerine rezervlerin ihtiyaç anında ne kadar kolay nakde çevrilebildiğini esas alan daha esnek şartlar getirilmesini öneriyor.

Rezervlerin farklı bankalara dağıtılmasını etkileyen sınırlamalar da değişiklik talebinin içinde yer alıyor. Circle'a göre mevcut sınırlar, büyük ihraççıları onlarca bankayla çalışmak zorunda bırakabiliyor ve operasyonların yönetimini güçleştiriyor.

KÜRESEL STABLECOINLERE ERİŞİM KORUNSUN TALEBİ

Şirket, aynı stablecoinin Avrupa'da yetkili bir kuruluş ile yurt dışındaki bağlantılı ihraççı tarafından birlikte çıkarılabildiği modelin korunmasını istiyor. Circle, bu yapının sınırlandırılmasının kullanıcıları Avrupa dışındaki sağlayıcılara yöneltebileceği ve MiCA'nın sunduğu korumaların dışında bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Daha uzun vadede ise yabancı ülkelerde denetlenen stablecoinler için ayrı bir tanıma sistemi öneriliyor. Bu modelde ihraççı, esas olarak kendi ülkesinde denetlenmeye devam edecek. Avrupa'daki dağıtım yerel lisanslı bir kuruluş üzerinden yapılacak ve ilgili ülkenin düzenlemeleri ile ihraççı için ayrı değerlendirmeler gerekecek.

Circle'ın sunduğu talepler henüz kabul edilmiş bir değişiklik anlamına gelmiyor. Avrupa Komisyonunun MiCA'yı gözden geçirme sürecindeki görüş toplama dönemi 30 Eylül'de sona erdi.

Avrupa BirliğiKripto ParaSon Dakika

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