Ethereum düşerken grafikler beklenmedik bir hedefi gösteriyor

Piyasa verilerine göre Ethereum 1.775 dolar dolayında el değiştiriyor ve 1.837 dolarlık günlük zirvesinden yaklaşık yüzde 3,6 geriledi. Düşüş, ABD'nin İran'a düzenlediği yeni saldırıların uzun soluklu bir Ortadoğu çatışması endişesini yeniden canlandırmasının ardından geldi.

Ham petrol, Washington ile Tahran karşılıklı füze saldırıları yaparken ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim tırmanırken yüzde 4 dolayında yükselerek varil başına 74 doların üzerine çıktı. Yeniden alevlenen jeopolitik risk, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu yüksek tutabileceği endişesini diriltti ve yatırımcıları diğer yüksek riskli varlıklarla birlikte kripto paralardaki pozisyonlarını azaltmaya itti. İran daha sonra, ABD bombardımanına karşılık Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Ürdün'deki ABD askeri tesislerini hedef aldığını öne sürdü. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığına dair çelişkili açıklamalar ise piyasalar için belirsizliği artırdı.

ETHEREUM ORTALAMALARI KAYBETSE DE 1.750 DOLARI SAVUNUYOR

Ethereum'un teknik yapısı, fiyatın dört saatlik grafikte 1.800 dolar yakınındaki 20 günlük hareketli ortalamanın altına inmesiyle zayıfladı. Düşüş aynı zamanda ETH'yi geçen hafta boyunca destek işlevi gören psikolojik 1.800 dolar seviyesinin altına çekti. Buna rağmen varlık, sırasıyla 1.779 ve 1.709 dolar dolayındaki 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem görerek temmuz başında başlayan orta vadeli toparlanmayı koruyor.

Günlük grafik hâlâ 1.505 dolar yakınındaki diplerle bir olası ikili dip formasyonu gösteriyor. 1.825 dolar civarındaki direncin yukarı yönlü teyitli kırılması bu formasyonu tamamlar ve 2.140 dolar dolayında bir hedef ortaya koyar. Momentum ise hareketi henüz tam olarak teyit etmedi. MACD göstergesi daralan histograma rağmen sinyal çizgisinin üzerinde kalırken, Chaikin Para Akışı 0,10 dolayında pozitif bölgede seyrederek sermayenin piyasadan tümüyle çıkmadığına işaret ediyor.

Türev pozisyonları bir başka önemli seviyeyi öne çıkarıyor. Tasfiye verileri, en büyük açık pozisyon kapanış kümelerinden birinin yaklaşık 1.840 ile 1.860 dolar arasında bulunduğunu gösteriyor. Bu bölgenin kararlı biçimde aşılması, kaldıraçlı açığa satış yapanları pozisyon kapatmaya zorlayarak 1.900 dolara doğru bir yükselişi hızlandırabilir. Kripto analisti Ali Martinez, Ethereum 1.850 doları kırarsa uzun pozisyon açacağını belirtti ve bu görüş fiyatın hemen üzerindeki yoğun tasfiye kümesiyle örtüşüyor.

1.750 DOLARIN ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ GERİ DÖNEBİLİR

Her analist yakın bir kırılım beklemiyor. Analist Ted Pillows, 13 Temmuz'daki paylaşımında Ethereum'un 1.750 dolar destek bölgesinin üzerinde tutunmasının iyi bir işaret olduğunu ve satıcıların artık bölgeye hâkim olmadığını gösterdiğini yazdı. Pillows, ETH bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 2.000 dolara doğru bir yükselişin mümkün olduğunu belirtti.

Söz konusu destek, mevcut toparlanma için birincil geçersizleşme seviyesini oluşturuyor. 1.750 doların altında kalıcı bir kırılım, önce 1.709 dolar yakınındaki 100 günlük hareketli ortalamayı yeniden gündeme getirir, ardından ikili dip yapısının bozulacağı 1.505 dolar dolayındaki haziran destek bölgesini açığa çıkarır. Makro riskler ise görünüme ağırlığını koymayı sürdürüyor. ABD ile İran arasında yeni bir tırmanış, Hürmüz Boğazı çevresinde ek bir aksama ya da ham petrol fiyatlarında yeni bir sıçrama enflasyon beklentilerini güçlendirip Fed'in uzun süre yüksek faiz politikasını pekiştirebilir. Bu koşullarda Ethereum'un uzun vadeli teknik yapısı sağlam kalsa bile kripto paralar baskı altında kalmayı sürdürebilir.