Ethereum için iki zıt sinyal: Yön ne olacak? - Son Dakika
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Ethereum için iki zıt sinyal: Yön ne olacak?

Ethereum için iki zıt sinyal: Yön ne olacak?
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Ethereum, 2 bin 500 doların üzerinde tutunamayınca dar bir banda sıkıştı ve teknik göstergeler zayıfladı. Kripto para yayım sırasında 2 bin 494 dolardan işlem görüyor. Buna karşın son iki günde borsalardan çekilen yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki Ethereum ve son iki haftadaki net ETF girişleri alıcı tarafına dayanak sağlıyor.

Geri çekilme, ağustostaki sert yükselişin ardından geldi. Ethereum, 19 Ağustos'ta başlayan piyasa genelindeki yükselişe katılarak 1 bin 900 dolar civarından 2 bin 500 doların üzerine çıkmıştı. Bu yükselişin ardından kripto para yatay seyrediyor. Alıcılar 2 bin 530 doların üzerine çıkmakta zorlanırken satıcılar da fiyatı 2 bin 450 doların altına itemedi.

GÖRELİ GÜÇ ENDEKSİ SOĞUDU, TREND ZAYIFLADI

Günlük göreli güç endeksi (RSI), ağustos yükselişinde ulaştığı aşırı alım bölgesinden 63,62'ye geriledi. Göstergenin sinyal ortalaması 68,23 ile daha yukarıda kaldı. RSI nötr kabul edilen 50 seviyesinin üzerinde kalsa da bu görünüm ivmenin zayıfladığına işaret ediyor. Gösterge henüz düşüş yönlü bir dönüşü doğrulamıyor. Teknik görünümün yeniden güçlenmesi için fiyatın 2 bin 537 doların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Dört saatlik grafikte yön kaybı daha da belirgin. Ortalama yönsel endeks (ADX) 15,69 seviyesine geriledi. 20'nin altındaki okuma trendin zayıf olduğunu ve Ethereum'un belirgin bir yön hareketinden çok sıkışma yaşadığını gösteriyor. Fiyat yaklaşık 2 bin 450 ile 2 bin 530 dolar arasında gidip geliyor. İki taraf da kontrolü ele geçiremedi. Ethereum 2 bin 475 doların altına gerilerse bir sonraki teknik destek 2 bin 423 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin altında 2 bin 400 dolar gündeme gelebilir.

300 MİLYON DOLARLIK ETHEREUM BORSALARDAN ÇEKİLDİ

Borsalardan çıkan Ethereum miktarı olumlu tarafta öne çıkan verilerden biri oldu. Analist Ali Martinez, son iki günde borsalardan 116 bini aşkın Ethereum'un çekildiğini, bunun güncel fiyatlarla yaklaşık 300 milyon dolara denk geldiğini belirtti. Bu tür çıkışlar işleme hazır arzı azaltarak satış baskısını hafifletebilir. Bununla birlikte borsa çıkışları tek başına biriktirme kanıtı sayılmıyor. Varlıklar stake, saklama veya başka amaçlarla da taşınabiliyor.

Farside Investors verilerine göre ABD'de işlem gören spot Ethereum fonları geçen hafta yaklaşık 215,3 milyon dolar net giriş topladı. Son iki haftadaki net giriş 1 milyar doları aştı. Fonlar 2 Eylül'de 48,2 milyon dolar net çıkış yaşamış, ardından iki seansta 141,4 milyon ve 25,9 milyon dolar giriş kaydetmişti. Günlük akışlar dalgalı seyrederken iki haftalık toplam net giriş güçlü kaldı.

ANALİSTLER KRİTİK SEVİYELERİ İŞARETLEDİ

Martinez, 2 bin 475 doları önemli bir zincir üstü destek olarak gösterdi. Martinez, Glassnode verilerine dayanarak bu fiyat dolayında daha önce yaklaşık 2,86 milyon Ethereum'un el değiştirdiğini belirtti. Destek korunursa bir sonraki yukarı hedefin 2 bin 722 dolar olabileceğini belirten Martinez, 2 bin 723 ile 2 bin 822 dolar arasında ise 10 milyondan fazla Ethereum'un işlem gördüğü yoğun bir arz bölgesine dikkat çekti. Bu bölge, fiyat oraya ulaşırsa direnç oluşturabilir.

Analist Ted Pillows, Ethereum'da fiyatın üzerindeki yakın vadeli likidite kümelerinin büyük bölümünün ortadan kalktığını ve 2 bin 600 dolar dolayında daha küçük bir küme kaldığını söyledi. CoinGlass'ın likidite haritası da fiyatın iki yanında kaldıraçlı pozisyonların tasfiye riski taşıdığı bölgeleri gösteriyor. Aşağıda 2 bin 430 dolar, yukarıda 2 bin 520 ile 2 bin 550 dolar öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 15-16 Eylül'de toplanacak. Değişen faiz beklentileri, Ethereum'un bir sonraki teknik kırılımı öncesinde risk iştahını etkileyebilir.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum için iki zıt sinyal: Yön ne olacak? - Son Dakika

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