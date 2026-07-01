İşletmeler neden stablecoine geçiyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşletmeler neden stablecoine geçiyor?

İşletmeler neden stablecoine geçiyor?
01.07.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödeme altyapısı şirketi Cybrid'in raporuna göre işletmelerin stablecoin kullanımı önümüzdeki 12 ayda hızla artacak. Ankete katılan işletmelerin yüzde 88'i bir yıl içinde stablecoin kullanmaya başlamayı planlarken, en büyük engel olarak düzenleyici belirsizlik öne çıktı.

Cybrid'in yeni raporu, dijital para biriminin yaygınlaşmasıyla işletmelerin stablecoin kullanımının önümüzdeki 12 ayda sıçrayacağını ortaya koydu. Rapora göre ankete katılan işletmelerin yüzde 42'si sınır ötesi ödemelerde halihazırda stablecoin kullanıyor, yüzde 88'i ise önümüzdeki 12 ay içinde kullanmayı muhtemel ya da çok muhtemel görüyor. Buna karşın katılımcıların yalnızca yüzde 2'si geleneksel ödeme yöntemlerinin kararlı kullanıcısı olduğunu belirtti.

Stablecoin kullanan işletmeler, sınır ötesi ödemelerde ortalama yüzde 35 maliyet tasarrufu bildirdi. Aylık 100 milyon doların üzerinde ödeme hacmi işleyen şirketlerde ortalama tasarruf yüzde 47'ye kadar çıktı.

STABLECOIN PİYASASI 307 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Küresel stablecoin piyasa değeri şu anda 307,64 milyar dolara ulaştı. Piyasaya Tether'in USDT'si 184,7 milyar dolarla, Circle'ın USDC'si ise 73,51 milyar dolarla liderlik ediyor. Son yasal düzenlemelerin desteğiyle GENIUS Yasası'na uygun stablecoinlerin piyasa değeri 76 milyar doları aştı. GENIUS Yasası, ABD'de ödeme stablecoinleri için ilk federal düzenleme çerçevesini oluşturdu.

Rapor, 28 Nisan-4 Mayıs arasında 468 üst düzey yönetici ve iş insanıyla yapılan bir ankete dayanıyor. Katılımcılar arasında en yaygın stablecoin kullanım alanı maaş ve yüklenici ödemeleri oldu. Bunu tedarikçi ödemeleri, müşteri ödemeleri, yatırım ve getiri üretimi, satıcı ödemeleri ile hazine ve likidite yönetimi izledi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 71'İ DÜZENLEYİCİ NETLİK İSTİYOR

Düzenleyici netlik, katılımcıların stablecoin kullanımını genişletmede güvenini artıracak başlıca etken olarak öne çıktı. Katılımcıların yüzde 71'i bunu, güvenilir altyapı sağlayıcılarından ya da mevcut sistemlerle entegrasyondan daha önemli buldu. Ankete ABD, Kanada ve İngiltere'den teknoloji, finansal hizmetler ve e-ticaret sektörlerinden üst düzey yöneticiler ile finans ve ödeme alanından isimler katıldı.

Sektör verileri de aynı eğilime işaret ediyor. Ödeme altyapısı sağlayıcısı Paybis, haziranda, 2026'nın ilk dört ayında platformunda işlenen stablecoin ödeme hacminin yaklaşık yüzde 98'ini işletme müşterilerinin oluşturduğunu açıkladı. Bu oran 2023'te yüzde 36'ydı. Paybis ayrıca McKinsey araştırmasına dayanarak, 2025'te kaydedilen 390 milyar dolarlık küresel stablecoin ödeme hacminin yaklaşık yüzde 60'ını işletmeler arası işlemlerin oluşturduğunu aktardı.

Şirketler, artan işletme talebini karşılamak için altyapılarını genişletmeyi sürdürdü. Falcon Finance mayısta, kurumsal alım satım, teminat ve hazine işlemlerini hedefleyen dolar destekli stablecoin fUSD'yi Anchorage Digital Bank'ın federal düzenlemeye tabi ihraç platformu üzerinden tanıttı. BNY ise pazartesi, dijital varlık saklama platformunu Circle'ın USDC'sini destekleyecek şekilde genişleterek kurumsal müşterilerin stablecoini doğrudan banka üzerinden saklamasına, transfer etmesine, basmasına ve geri almasına olanak tanıdı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para İşletmeler neden stablecoine geçiyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye dev ceza UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ceza
Kartal’da Yol Verme Tartışması Kavga ve Kaza ile Bitti Kartal'da Yol Verme Tartışması Kavga ve Kaza ile Bitti
Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde hayatını kaybetti Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde hayatını kaybetti
Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı
Türk hava sahasında alarm: Kaçırılma kodu veren Varşova-Tel Aviv uçağı için F-16’lar havalandı Türk hava sahasında alarm: Kaçırılma kodu veren Varşova-Tel Aviv uçağı için F-16’lar havalandı
Los Angeles Lakers, LeBron James’e veda etti Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti
Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya’dan Erzincanspor’a 5 milyon dolarlık destek Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a 5 milyon dolarlık destek

17:43
Gerçek ortaya çıktı Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım’ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş
Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş
17:21
Trabzonspor’a transfer olan Samet Akaydin’den Fenerbahçe için olay hamle
Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:16
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
14:01
Aman Haaland görmesin Yıldız futbolcuyu fena taklit etti
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 17:48:24. #7.13#
SON DAKİKA: İşletmeler neden stablecoine geçiyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.