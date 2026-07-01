İşletmeler neden stablecoine geçiyor?

Cybrid'in yeni raporu, dijital para biriminin yaygınlaşmasıyla işletmelerin stablecoin kullanımının önümüzdeki 12 ayda sıçrayacağını ortaya koydu. Rapora göre ankete katılan işletmelerin yüzde 42'si sınır ötesi ödemelerde halihazırda stablecoin kullanıyor, yüzde 88'i ise önümüzdeki 12 ay içinde kullanmayı muhtemel ya da çok muhtemel görüyor. Buna karşın katılımcıların yalnızca yüzde 2'si geleneksel ödeme yöntemlerinin kararlı kullanıcısı olduğunu belirtti.

Stablecoin kullanan işletmeler, sınır ötesi ödemelerde ortalama yüzde 35 maliyet tasarrufu bildirdi. Aylık 100 milyon doların üzerinde ödeme hacmi işleyen şirketlerde ortalama tasarruf yüzde 47'ye kadar çıktı.

STABLECOIN PİYASASI 307 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Küresel stablecoin piyasa değeri şu anda 307,64 milyar dolara ulaştı. Piyasaya Tether'in USDT'si 184,7 milyar dolarla, Circle'ın USDC'si ise 73,51 milyar dolarla liderlik ediyor. Son yasal düzenlemelerin desteğiyle GENIUS Yasası'na uygun stablecoinlerin piyasa değeri 76 milyar doları aştı. GENIUS Yasası, ABD'de ödeme stablecoinleri için ilk federal düzenleme çerçevesini oluşturdu.

Rapor, 28 Nisan-4 Mayıs arasında 468 üst düzey yönetici ve iş insanıyla yapılan bir ankete dayanıyor. Katılımcılar arasında en yaygın stablecoin kullanım alanı maaş ve yüklenici ödemeleri oldu. Bunu tedarikçi ödemeleri, müşteri ödemeleri, yatırım ve getiri üretimi, satıcı ödemeleri ile hazine ve likidite yönetimi izledi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 71'İ DÜZENLEYİCİ NETLİK İSTİYOR

Düzenleyici netlik, katılımcıların stablecoin kullanımını genişletmede güvenini artıracak başlıca etken olarak öne çıktı. Katılımcıların yüzde 71'i bunu, güvenilir altyapı sağlayıcılarından ya da mevcut sistemlerle entegrasyondan daha önemli buldu. Ankete ABD, Kanada ve İngiltere'den teknoloji, finansal hizmetler ve e-ticaret sektörlerinden üst düzey yöneticiler ile finans ve ödeme alanından isimler katıldı.

Sektör verileri de aynı eğilime işaret ediyor. Ödeme altyapısı sağlayıcısı Paybis, haziranda, 2026'nın ilk dört ayında platformunda işlenen stablecoin ödeme hacminin yaklaşık yüzde 98'ini işletme müşterilerinin oluşturduğunu açıkladı. Bu oran 2023'te yüzde 36'ydı. Paybis ayrıca McKinsey araştırmasına dayanarak, 2025'te kaydedilen 390 milyar dolarlık küresel stablecoin ödeme hacminin yaklaşık yüzde 60'ını işletmeler arası işlemlerin oluşturduğunu aktardı.

Şirketler, artan işletme talebini karşılamak için altyapılarını genişletmeyi sürdürdü. Falcon Finance mayısta, kurumsal alım satım, teminat ve hazine işlemlerini hedefleyen dolar destekli stablecoin fUSD'yi Anchorage Digital Bank'ın federal düzenlemeye tabi ihraç platformu üzerinden tanıttı. BNY ise pazartesi, dijital varlık saklama platformunu Circle'ın USDC'sini destekleyecek şekilde genişleterek kurumsal müşterilerin stablecoini doğrudan banka üzerinden saklamasına, transfer etmesine, basmasına ve geri almasına olanak tanıdı.