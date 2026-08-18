Wall Street devi Bitcoin için tarih verdi - Son Dakika
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Wall Street devi Bitcoin için tarih verdi

Wall Street devi Bitcoin için tarih verdi
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ABD bankacılık devi Citi, bu yıl Bitcoin'le devreye girecek dijital varlık saklama hizmeti sunacağını açıkladı. Hizmet, bankanın yeni tanıttığı Custody+ platformu altında geleneksel saklama işiyle aynı çatıda sunulacak.

Citi salı günü, hizmetin bu yıl içinde Bitcoin ile devreye gireceğini ve müşterilerin geleneksel varlıklarla kripto varlıkları aynı çerçevede saklayabileceğini duyurdu. Banka Kasım 2025'te 2026 içinde kripto saklama hizmeti sunmayı planladığını açıklamış, ancak net bir takvim vermemişti. Salı günkü açıklama, planın bu yıl içinde hayata geçirileceğini netleştirdi.

Citi, "Dijital varlıklar hâlihazırda kesintisiz biçimde ve anlık mutabakatla işliyor. Bu yıl içinde dijital varlık saklama hizmetini Bitcoin'in saklanmasıyla başlatmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Banka, hizmetin kendi ortak dijital varlık altyapısı üzerine kurulduğunu ve müşterilere tek noktadan saklama deneyimi sunacağını belirtti. Citi, Bitcoin'in ardından hangi kripto varlıkların ekleneceğini ise açıklamadı.

CITI CUSTODY+ İLE KESİNTİSİZ İŞLEME ODAKLANDI

Dijital varlık hizmeti, Citi Investor Services tarafından geliştirilen Custody+ platformunun bir parçası olacak. Platform, kesintisiz işleme ve daha kısa mutabakat sürelerine yönelen piyasalar için tasarlandı.

Custody+ yalnızca kripto saklamayla sınırlı değil. Platform, tokenlaştırılmış mevduatların Citi'nin seçili pazarlarında günün her saati ve neredeyse anlık biçimde aktarılmasına olanak tanıyor. Ayrıca gerçek zamanlı varlık hizmetleri, anlık mutabakat, likidite araçları ve yapay zeka destekli piyasa analizini de kapsıyor.

CITI'NİN DİJİTAL VARLIK ADIMLARI HIZLANDI

Citi dijital varlık altyapısını bu yıl boyunca genişletti. Banka ocak ayında, takas kuruluşlarında tokenlaştırılmış mevduat kullanımını sağlamak için Intercontinental Exchange ile çalıştığını duyurdu. Temmuzda ise tokenlaştırılmış mevduatlarla günün her saati sınır ötesi ödeme yapılmasına yönelik bir SWIFT pilot programına katıldı. Citi ayrıca, The Clearing House üzerinden kurulması planlanan bir tokenlaştırılmış mevduat ağının arkasındaki büyük ABD bankaları arasında yer alıyor. Bu ağın 2027'nin ilk yarısında devreye girmesi hedefleniyor.

Banka yıllardır kripto sektörüne ilgi gösteriyor. Citi, 2021'de kripto ekibini 100 kişiye kadar genişletme planıyla bu alandaki çalışmalarını hızlandırmıştı. Bitcoin saklama hizmeti, bankanın sektöre yönelik adımlarında somut bir aşamaya işaret ediyor.

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