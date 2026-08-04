Yatırımcıların merak ettiği soru yanıtlandı: Bitcoin'i kimler tutuyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatırımcıların merak ettiği soru yanıtlandı: Bitcoin'i kimler tutuyor?

Yatırımcıların merak ettiği soru yanıtlandı: Bitcoin\'i kimler tutuyor?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 66'sı bireysel yatırımcıların, yüzde 15'i ise şirketler, fonlar ve ETF'ler dahil kurumsal yatırımcıların elinde bulunuyor. Yeni veriler, kurumların arzın çoğunu biriktirdiği yönündeki anlatıyı zayıflatıyor.

Son birkaç yıldır Bitcoin (BTC) arzının kurumlar ve şirketler tarafından biriktirildiği yönünde yaygın bir anlatı vardı. Ancak cüzdan dağılımına ilişkin yeni veriler, bireysel yatırımcıların arzın büyük bölümünü hâlâ elinde tuttuğunu gösteriyor.

Küresel jeopolitik belirsizlik ortamında yatırımcılar kripto para gibi riskli varlıklardan uzaklaşırken Bitcoin son beş günde 60 bin ile 65 bin dolar arasında dar bir bantta hareket etti. Bitcoin, haber yayına hazırlanırken yaklaşık 63 bin 730 dolardan işlem görüyordu. Bu durgunluk, alıcı ve satıcıların dengelendiği bir dönem olarak yorumlanıyor.

Kamuya açık cüzdan verilerine dayanan çalışma, borsalar, saklama kuruluşları ve büyük sahiplerle bağlantısı bilinen cüzdanları haritalayarak Bitcoin arzının dağılımını hesapladı. Buna göre bireyler arzın yüzde 66'sını, şirketler yüzde 7,8'ini, fonlar ve ETF'ler ise yüzde 7,2'sini tutuyor. Satoshi döneminde oluşturulduğu değerlendirilen cüzdanlar yüzde 4,6, hükümetler ise yüzde 2,1 pay taşıyor. Şirketler, fonlar ve ETF'lerden oluşan kurumsal yatırımcıların toplam payı yüzde 15'te kalıyor. Dağılımın kalan bölümünde henüz çıkarılmamış Bitcoin'in payı yüzde 4,5, kaybolduğu tahmin edilen Bitcoin'in payı ise yüzde 7,7 olarak hesaplanıyor.

X'TE KRİPTO SESSİZLİĞİNİN ÜÇ OLASI NEDENİ

Temmuzda yayımlanan verilere göre X'te Bitcoin ve Ethereum'a ilişkin paylaşımlar iki ayın en düşük seviyesine indi. Bitcoin'e ilişkin paylaşımlar haftalık yaklaşık 130 bine, Ethereum'a ilişkin paylaşımlar ise 40 bine geriledi.

Kimi değerlendirmeler bu sessizliği, piyasanın kurumsal alıma kaydığının işareti olarak yorumladı. Başka bir görüş ise kriptoya yönelik genel ilginin 2020 öncesindeki daha sınırlı döneme döndüğünü savundu. Ancak yeni cüzdan verileri, kurumların sanıldığı kadar büyük bir pay tutmadığını gösteriyor. Bu nedenle sosyal medyadaki sessizliğin tek başına kurumsal alıma bağlanamayacağı anlaşılıyor.

Sosyal medyadaki durgunluğun birkaç olası açıklaması bulunuyor. İlk olasılık, X platformunun kullanıcı kaybetmesiyle ilgili. Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında X'ten yaklaşık 33 milyon kullanıcı ayrıldı. Bu kullanıcıların kripto tartışmalarını Reddit veya Telegram gibi başka mecralara taşıyıp taşımadığı ise bilinmiyor.

İkinci olasılık, yatırımcıların bilgi için farklı kaynaklara yönelmesiyle açıklanıyor. Kripto daha geniş biçimde tanındıkça bazı yatırımcılar düzenleyici açıklamaları ve ETF akışlarını, X'teki tekil yorumlardan daha güvenilir göstergeler olarak görüyor olabilir. Üçüncü olasılığa göre ise kripto eskisi kadar yeni ve heyecan verici görünmüyor. Gündemde tokenlaştırma ve yapay zeka gibi başlıklar öne çıkıyor. Bu durum ilginin kaybolduğu anlamına gelmiyor. Daha çok kriptonun artık olağan karşılandığına işaret ediyor.

BİREYLERDEKİ YÜZDE 66'LIK PAY KORUNUYOR

Genel kanıya göre bireysel yatırımcılar oynak dönemlerde daha duygusal davranıyor ve hızlı alım satım yapıyor. Ancak veriler, bireysel yatırımcıların giderek daha dirençli hâle geldiğine işaret ediyor. Kriptoda HODL olarak bilinen, varlığı uzun vadeli elde tutma yaklaşımı yaygın biçimde benimseniyor. Birçok yatırımcı çalkantılı piyasa döngülerine rağmen varlığını elinde tutuyor.

Büyük miktarda Bitcoin tutan sahipler, yani balinalar, alım veya satış yaptıklarında fiyatın yönünü hâlâ ciddi biçimde etkileyebiliyor. Tüm bu tablo, kurumsal benimseme ve devlet desteğine dair söylemlere karşın sektörün hâlâ büyük ölçüde merkeziyetsiz kaldığını gösteriyor. Bu dengenin değişip değişmeyeceğini görmek için ETF akışları ile ABD'de ve diğer ülkelerdeki düzenleme değişiklikleri izlenecek.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Yatırımcıların merak ettiği soru yanıtlandı: Bitcoin'i kimler tutuyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı
Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü
Feridun Düzağaç’tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor
Visa, siber güvenlik şirketi BioCatch’i 2,4 milyar dolarlık anlaşmayla satın alıyor Visa, siber güvenlik şirketi BioCatch'i 2,4 milyar dolarlık anlaşmayla satın alıyor
Wanda Nara’nın filtresiz gerçek hali olay Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı

17:05
Ersin Destanoğlu evlendi Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:55
Pes dedirten görüntü Bir insan kendine bunu neden yapar
Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?
15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 18:04:49. #7.12#
SON DAKİKA: Yatırımcıların merak ettiği soru yanıtlandı: Bitcoin'i kimler tutuyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.