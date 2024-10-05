61. Altın Portakal Festivali Kortejle Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

61. Altın Portakal Festivali Kortejle Başladı

61. Altın Portakal Festivali Kortejle Başladı

Antalya'da 61. Altın Portakal Film Festivali, spor araçlarla yapılan kortejle açıldı.

05.10.2024 17:39
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BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu 'geleneksel kortej'le başladı. Geçen sene festivalin iptal edilmesi nedeniyle düzenlenemeyen kortej, bu sene klasik araçların yerine spor araçlarla yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 61'inci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'geleneksel kortej'le başladı. Geçen sene 'Kanun Hükmü' filmiyle başlayan tartışmaların ardından festivalin iptal edilmesiyle düzenlenemeyen kortej, bu yıl Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünden başladı. Bu yılki kortejde geleneksel olarak tercih edilen klasik araçlar yerine spor araçlar kullanıldı.

MASKOTLAR İLE HATIRA I

Kortej için hazırlanan araçlara binmek için alana gelen sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin boyunlarına çiçeklerden yapılan kolyeler takıldı. Alana Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan, Münir Özkul, Filiz Akın, Sadri Alışık, Şener Şen gibi Yeşilçam sanatçılarının maskotları da katıldı. Vatandaşlar, maskotlara yoğun ilgi gösterip, fotoğraf çektirdi. Spor araçlara binen sanatçı ve oyunculara yol boyunca korteji bekleyenler, sevgi gösterisinde bulundu.

SANATÇILARDAN KORTEJİ BEKLEYENLERE ÇİÇEK

Kortejte Cihat Tamer, Şahnaz Çakıralp, Salih Güney, Mehmet Özgür ve Necmettin Çobanoğlu gibi ünlü sanatçılar yer aldı. Aynı zamanda korteje 2019 yılında İstanbul'da Liverpool ile Chelsea takımları arasında oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasında sahaya girip, sonrasında 1 yıl 8 ay hapis cezası alan 'Deli mi ne' sosyal medya hesabının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz da arkadaşlarıyla katıldı. Kortejdeki araçlardan birisine Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile birlikte Salih Güney bindi. Yol boyunca korteje katılan ünlü sanatçıları görmek için bekleyen vatandaşlara, sanatçılar tarafından çiçekler verildi.

FİLİSTİN BAYRAKLI ŞAL TAKTI

Korteje katılan usta sanatçı Gülsen Tuncer, boynunda Filistin bayraklarının yer aldığı şal taktı. Savaşı lanetlediğini söyleyen Tuncer, "Antalya'ya davet edildiğim gün çantama koyduğum ilk eşyam buydu. Festivaller, sanat ve dostluk için olmalı ve burada gülüyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Suriye, Filistin, Mısır, İran, Lübnan hepsi için gözümüzde yaş var; ama hayat devam ediyor. Onlar bizim komşularımız, onların hepsini kucaklıyorum. Bu savaşları çıkaranları lanetliyorum. Barışın gelmesi için var gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

SEDEF AVCI İLE SERHAT KILIÇ SUNACAK

Kortej, 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar caddelerini takiben Karaalioğlu Parkı içerisindeki eski belediye binası önünde sona erdi. Diğer yandan korteji takip eden tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş selam vermeye çalıştığı sırada yola düşerken, korteji izleyen bir araç da öndeki araca çarptı. Festivalin açılış töreni, saat 19.00'da kırmızı halı töreniyle başlayacak. Oyuncu Sedef Avcı'nın sunumu ve oyuncu Serhat Kılıç'ın özel gösterisiyle renklendireceği açılış töreninde Başarı Ödülü ve Onur Ödülleri sahiplerini bulacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 61. Altın Portakal Festivali Kortejle Başladı - Son Dakika

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