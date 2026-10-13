63. Altın Portakal Film Festivali, \'Daima\' sloganıyla 24 Ekim\'de başlıyor

BU yıl 63'üncüsü düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim'de geleneksel kortej ile başlayacak. 'Daima' sloganıyla düzenlenecek festivalde, savaşın sürdüğü Filistin, Ukrayna, Lübnan ve İran'dan filmler de izleyiciyle buluşacak.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 63'üncü kez düzenlenecek. 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye'nin en uzun soluklu film festivalinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, festivalin sanat yönetmeni Deniz Yavuz, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Fadik Sevin Atasoy, ANSET Genel Müdürü Canip Can ve Festival İdari Direktörü Ramazan Demir katıldı.

FESTİVAL 8 GÜN SÜRECEK

Bu yıl sloganı 'Daima' olarak belirlenen festival, 24 Ekim günü oyuncuların vatandaşlarla buluştuğu geleneksel kortej töreni ile başlayacak. Kortejin ardından açılış töreni, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 8 gün sürecek film gösterimlerinde bilet fiyatları indirimli 20, tam bilet 50 lira olarak belirlendi. Gösterim ve değerlendirmelerin ardından 31 Ekim günü ödüllerin sahiplerini bulacağı kapanış töreni Cam Piramit'te düzenlenecek.

FESTİVAL SLOGANI 'DAİMA'

Altın Portakal'ın ışığının hiç sönmemesi için çabaladıklarını belirten Büşra Özdemir, "63 yıllık köklü geçmişiyle Altın Portakal, bir kez daha sinemayla, sinemacılarla ve heyecanla beklenen filmlerle dolu bir festival haftasına hazırlanıyor. Sinemaya tutkumuzdan ve kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz ve Altın Portakal'a olan güçlü bağımızı daima sürdüreceğiz. Bu yıl, sinemaya bağlılığımızı, kararlılığımızı ve bu köklü geleneği geleceğe taşıma irademizi anlatan bir kavramla karşınızdayız. 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sloganı 'Daima'. Çünkü sinemanın ışığının hiç sönmemesini istiyoruz" dedi.

SAVAŞIN SÜRDÜĞÜ ÜLKELERDEKİ FİLMLER GÖSTERİLECEK

Festivalin programı hakkında bilgi veren Özdemir, "İki yıldır sürdürdüğümüz özel seçkimizle savaşın sürdüğü ülkelerdeki sinemacılara kulak veriyoruz. İran sineması, Filistin sineması, Ukrayna ve Lübnan filmleri bu özel seçkimizde sinemaseverle buluşacak. Bu yıl da Altın Portakal Film Festivali, Antalya'dan yükselen sanatın sesini Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, böylesine köklü bir kültür ve sanat mirasını geleceğe taşımanın, sanatın yanında durmanın, sinemaya ve sinema emekçilerine sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

İLK ÖDÜLÜNÜ ALDIĞI FESTİVALDE JÜRİ BAŞKANLIĞI YAPACAK

İlk ödülünü aldığı festivalde jüri başkanlığı yaptığını söyleyen Derviş Zaim, "Değerli jüri arkadaşlarımla beraber, mümkün olduğu kadar mesafe alarak, objektif olmaya gayret ederek kararlar almaya çalışacağız. Bu festivalin 63 yıldır yapılıyor olması son derece değerli. 20'den fazla yapılan festivalleri eski festival diye addediyorlar artık. Dolayısıyla kıymetini bilmek gerekiyor. Ben 1996 yılında sinemadaki ilk ödülümü buradan aldım. 30 sene önce çekilmiş bir filmin sahibi olarak buraya tekrar jüri başkanı olarak gelmek gurur verici. Bu şenliğin parçası olmak beni mutlu ediyor" dedi.

'BURADA DOĞDUM, BURADA BÜYÜDÜM, BURADA GELİŞTİM'

Jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy, "Antalya Altın Portakal Film Festivali, bir film festivalinin ötesinde bence ülkemizin kültürel hafızasıdır. Bu kültürel hafızanın içerisinde ben de payıma düşeni aldım. 42'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde ilk ödülümü alarak sinemaya başladım. 45'incisinde jüri üyeliği yaptım, rahmetli Tuncel Kurtiz başkanlığında. Bundan 9 sene evvel de Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde yine uluslararası jürideydim. Dolayısıyla benim de kültürel hafızamda çok kıymetli bir yeri var festivalin. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada geliştim diyebilirim. Çok heyecanlıyım, çok güzel filmler izleyeceğiz bu sene" diye konuştu.

'COP31 KAPSAMINDA DİJİTAL MATERYALLERE YÖNELDİK'

Festivalde bu sene gerçekleştirilecek olanlarla ilgili bilgilendirme yapan Festival İdari Direktörü Ramazan Demir ise "Bu sene geçen yıllardan farklı olarak engel tanımayan bireylerimiz için yetişkin ve çocuk filmi olmak üzere iki filmimiz olacak. Ayrıca 16 ilçemizde gezen sinema etkinliklerimiz devam edecek. COP31 kapsamında, çevre ile ilgili kağıt materyallerden ziyade dijital materyallere yöneldik. Festivalin bütçesi bu yıl 136 milyon lira ve tamamı belediye bütçesinden karşılanacak" dedi.

'IŞIK SİNEMANIN VAZGEÇİLMEZİDİR'

Festivalin sanat yönetmeni Deniz Yavuz da "Bu yıl 13'üncü kez gerçekleşecek Film Forum'da toplam 5 kategoride yarışacak 27 proje, toplamda verilecek 1,5 milyon liralık proje destek ödülünün sahibi olacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi filme 5 milyonluk ödül, toplamda 11 milyon liralık ödül sağlanacak. Jüriyi oluştururken savaşların yaşamları tarumar ettiği bölgelerdeki sinema insanlarıyla bir araya gelmek istedik. Filistinli sanatçı Yasmin El Masri ve Ukraynalı sinemacı Marina Er Gorbach bu jüride yer almayı kabul etti. Işık, sinemanın vazgeçilmezidir. Bu yılın festival sloganı olan 'Daima' sözcüğünün alt metninde de 'Sinemanın ışığı daima açık kalsın' felsefesi yatmaktadır. Kültür ve sanat yapıtlarının icrasının hem ekonomik şartların hem de yaşam şartlarının negatifliğinden ötürü hayli zorlaştığı şu günlerde, film festivalleri önemli nefes kapısı olmakta. Sinemacılar ve sinema sanatçıları için bütün festivaller olduğu gibi, Altın Portakal da önemli bir alan ve buluşma noktası, ülkemizin kadim geleneği" diye konuştu. Canip Can ise "24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz festivalimiz köklü geçmişinden aldığı güçle sinemayı desteklemeye, sinema kültürünü geliştirmeye ve bu değerli mirası gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyor" dedi.