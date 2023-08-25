Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Bakan Koca'nın gururlu pozu

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

BAKAN KOCA DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

BAKAN KOCA'NIN GURURLU POZU

Bakan Koca, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Sn. Cumhurbaşkanımızla birlikte, Malazgirt Zaferi'nin 952'inci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere, Bitlis'in Ahlat ilçesindeyiz. İlk olarak Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret ettik. Atalarımızın ruhu şad olsun. Zaferin hatırasından Türkiye Yüzyılı için ilham alacağız" ifadelerini kullandı.