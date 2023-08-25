Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Bakan Koca'nın gururlu pozu - Son Dakika

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Bakan Koca'nın gururlu pozu

Son Güncelleme: 25.08.2023 19:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Koca, verdiği gururlu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

BAKAN KOCA DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Bakan Koca'nın gururlu pozu

BAKAN KOCA'NIN GURURLU POZU

Bakan Koca, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Sn. Cumhurbaşkanımızla birlikte, Malazgirt Zaferi'nin 952'inci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere, Bitlis'in Ahlat ilçesindeyiz. İlk olarak Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret ettik. Atalarımızın ruhu şad olsun. Zaferin hatırasından Türkiye Yüzyılı için ilham alacağız" ifadelerini kullandı.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Bakan Koca'nın gururlu pozu
Emre İliksiz
Sondakika.com - Kültür Sanat

Fahrettin Koca, Malazgirt, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Bakan Koca'nın gururlu pozu - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Okan Buruk'un takımında yer bulamadı! Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı
19:10 Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Bakan Koca'nın gururlu pozu
19:05 Lucescu'ya ilk tepki Masuaku'dan geldi: Bu açıklama problem değil mi?
19:00 Eurovision üçüncüsü Şebnem Paker, müzik öğretmeni olarak atandı
17:45 Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı
17:32 Yabancı bankalar Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini güncelledi
17:32 İngiltere'de milyonluk kaza! Lüks otomobiller yola savruldu
17:15 Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti: Geçmişten ders alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz
16:45 KKTC'ye seyahat harcamalarında taksit imkanı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 19:31:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Bakan Koca'nın gururlu pozu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement