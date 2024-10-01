Antalya 2024'te Ziyaretçi Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antalya 2024'te Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Antalya 2024\'te Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Antalya, 2024'ün ilk 9 ayında 14 milyon ziyaretçi ile tarihi bir başarı elde etti.

01.10.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın 2024 yılının ilk 9 ayında ağırlanan 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi ile turizmde tüm zamanların en iyi ilk 9 aylık ziyaretçi verisine ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; dünyanın gözde turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'ya, 2024 yılının ilk 9 ayında 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi geldi. Bu sayı ile turizmde tüm zamanların en iyi ilk 9 aylık ziyaretçi verisine ulaşılmış oldu. İlk 9 ayda kente gelen turist sayısındaki artış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oldu. 9 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 3 milyon 245 bin 626 ile Rusya Federasyonu'nu ilk sıradaki yerini korudu. Almanya 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçi ile 2'inci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

EYLÜL AYINDA DA ZİYARETÇİ REKORU

Antalya, eylül ayında ziyaretçi sayısında da rekor kırdı. Antalya'ya geçen eylül ayında gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin 682 artışla 2 milyon 339 bin 469 oldu. Yeni bir rekora imza atılan eylül ayında, Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu geçen yıl olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. Bu yıl eylül ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi 603 bin 775 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, Almanya, 469 bin 792 ziyaretçi ile ikinci, Polonya 195 bin 96 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. Polonya'yı sırasıyla İngiltere, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda ve Moldova takip etti.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Antalya, Ekonomi, turist, Turizm, Kültür, Rusya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya 2024'te Ziyaretçi Rekoru Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:03:12. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya 2024'te Ziyaretçi Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement