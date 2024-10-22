Atatürk'ün Çocukluğu Animasyonla Anlatıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk'ün Çocukluğu Animasyonla Anlatıldı

Atatürk\'ün Çocukluğu Animasyonla Anlatıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu konu alan 'Mustafa' filmi galası yapıldı.

22.10.2024 12:12
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilk ayağı olan 'Mustafa' filminin galası yapıldı. Atatürk'ün çocukluğuna, eğitim hayatına, çocukluk hayallerine, büyüyüp yetiştiği çevreye odaklanan ilk film ile özellikle çocuklar, Atatürk'ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı bulacak. Yetişkinlerin de seyir zevkine uygun bir şekilde yapılan 'Mustafa' filmi, çocukların algısı ve duygu dünyası dikkate alınarak çekildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya, TBMM Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aslan, İmren Nilay Tüfekci, Alper Akdoğan, Kadir Ulusoy, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen ve Ankara Milletvekili Adnan Beker ile çok sayıda davetli katıldı. Usta oyuncu Altan Erkekli'nin seslendirmesi ve araştırmacı-yazar Erol Mütercimler'in danışmanlığında çekilen 'Mustafa' filminin müziklerini ise, Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur seslendirdi. 1 milyon dolara mal olan 'Mustafa' filminin yapımcılığını ise, Kamuran Ayna ve Emir Cömert üstlendi.

'ÖNEMLİ BİR PROJE OLARAK YER ALACAK'

Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, "Senaryo yazımından animasyona kadar her aşamada titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu, üzüntüsünü, sevincini, hayallerini hepsini filmimizde işlemek istedik. Çocuklarımız Atatürk'ü sadece karga kovalayan biri olarak görmesini istemedik. Atatürk'ün hayatını hurafelerden de abartılardan da koruyabilmek konusunda çok hassas davrandığımızı düşünüyoruz. Atatürk'ün hayallerine nasıl başladığını filmimizde izletmek istiyoruz. Ülkemizin geleceği açısından da önemli bir proje olarak yer alacağını düşünüyoruz" dedi.

DÖRT FİLMLİK SERİNİN İLK FİLMİ

'Mustafa' filmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan 4 filmden oluşacak serinin ilk filmi oldu. Atatürk'ün gençlik dönemini anlatan 'Mustafa Kemal' filmi 23 Ekim 2026'da, yetişkinlik yıllarını konu alan 'Mustafa Kemal Atatürk' filmi 3 Kasım 2028'de ve 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' filmi 1 Kasım 2030'da vizyona girecek.

Kaynak: DHA

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