Atatürk'ün Çocukluğu Animasyonla Anlatılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk'ün Çocukluğu Animasyonla Anlatılıyor

Atatürk\'ün Çocukluğu Animasyonla Anlatılıyor

'Mustafa' adlı animasyon filmi, Atatürk'ün çocukluğunu konu alarak genç kuşağa tanıtıyor.

24.10.2024 14:09
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilk ayağı olan 'Mustafa' filminin son galası Ankara ve Mersin'in ardından İstanbul'da yapıldı. Atatürk'ün çocukluğuna, eğitim hayatına, çocukluk hayallerine, büyüyüp yetiştiği çevreye odaklanan ilk film ile özellikle çocuklar, Atatürk'ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı buldu. Yetişkinlerin de seyir zevkine uygun bir şekilde yapılan 'Mustafa' filmi, çocukların algısı ve duygu dünyası dikkate alınarak çekildi.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen galaya yaklaşık bin 500 kişi katılım sağladı. 6 ayrı salonda gösterilen filme yoğun ilgi gösterilirken, salonların tamamı doldu. Galaya çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti ve Adalet Partisi temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Emekli Amiral Türker Ertürk, Prof. Dr. Nur Serter, Avukat Rezan Epözdemir, Gazeteciler Özlem Gürses, Melda Onur, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Ceyhun Bozkurt ile Avrupa Güzeli Duygu Çakmak ve Şarkıcı Hilal Altın da galada yer alan isimlerden oldu.

'GENÇ KUŞAĞA ATATÜRK'Ü ÇİZGİ FİLMLE ANLATMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Filmle ilgili konuşan oyuncu Altan Erkekli, "Mustafa Kemal Atarürk'ün hayatını anlatan bir filmin içinde ona can katan bir motif olmak benim için çok değerli. Atatürk bir dünya kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Genç kuşak yavrularımıza Atatürk'ü bir çizgi filmle anlatmak çok önemli. İşte o değeri yeniden, bütün varlığıyla, bütün benliğiyle bu cumhuriyeti kurmak için sevdalanmış bir insanın bütün ruhunu, kalbini, kişiliğini ve estetiğini anlatmamız lazım. Biz düşen görev de bu" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA NASIL 'ATATÜRK' OLDU?

Atatürk'ün henüz sadece 'Mustafa' olduğu ilk 12 yılı kapsayan dönemde izleyenleri hayatın iniş-çıkışları arasında kendi yolunu arayan ve bir hayale tutunduktan sonra kararlılıkla hareket edip vazgeçmeyen bir çocuk karşılıyor. Yaşananlar aslını yansıtacak şekilde kronolojik olarak aktarılırken Mustafa'yı 'Kemal Atatürk' yapan bazı özelliklerin gelişim sürecine 19. yüzyılın son çeyreğine ait Selanik atmosferi eşlik ediyor.

Mustafa'nın nasıl bir çocuk olduğunu gösteren ve büyüdüğünde nasıl bir yetişkin olacağına dair ipuçları veren süreçte Mustafa'nın annesi Zübeyde Hanım'la, babası Ali Rıza Efendi'yle, kardeşi Makbule Hanım'la ve dayısı Hüseyin Bey'le paylaştığı anlara yer veriliyor. Tüm bu anların toplamında Mustafa'nın olgunluğu, merhameti, stratejik zekası, duyarlılığı, kararlılığı, inadı, seçiciliği, becerikliliği, meraklı oluşu, zorlukları nasıl göğüslediği, genellikle Makbule'yle bir aradayken ortaya çıkan eğlenceli tarafı ve bir sorunla karşılaştığında kendini gösteren azmi gün yüzüne çıkıyor.

DÖRT FİLMLİK SERİNİN İLK FİLMİ

Usta oyuncu Altan Erkekli'nin seslendirmesi ve araştırmacı-yazar Erol Mütercimler'in danışmanlığında çekilen 'Mustafa' filminin müziklerini, Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur seslendirdi. 1 milyon dolara mal olan 'Mustafa' filminin yapımcılığını Kamuran Ayna ve Emir Cömert üstlenirken, gala organizasyonunu ve medya iletişimini ise Contact More Strategy gerçekleştirdi.

'Mustafa' filmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan 4 filmden oluşacak serinin ilk filmi oldu. Atatürk'ün gençlik dönemini anlatan 'Mustafa Kemal' filmi 23 Ekim 2026'da yetişkinlik yıllarını konu alan 'Mustafa Kemal Atatürk' filmi 3 Kasım 2028'de ve 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' filmi 1 Kasım 2030'da vizyona girecek.

Kaynak: DHA

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