Ayasofya’nın Yeniden İbadete Açılmasının 6’ncı Yıl Dönümü Koleksiyon Bir Eserle Taçlandı: “Fethin Mührü: Ayasofya-ı Kebîr Câmi-i Şerîfi” - Son Dakika
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Ayasofya’nın Yeniden İbadete Açılmasının 6’ncı Yıl Dönümü Koleksiyon Bir Eserle Taçlandı: “Fethin Mührü: Ayasofya-ı Kebîr Câmi-i Şerîfi”

Ayasofya’nın Yeniden İbadete Açılmasının 6’ncı Yıl Dönümü Koleksiyon Bir Eserle Taçlandı: “Fethin Mührü: Ayasofya-ı Kebîr Câmi-i Şerîfi”
23.07.2026 13:11
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Cumhurbaşkani Erdoğan Eserin Takdim Metnini Yazdı: Ayasofya-İ Kebir Camii Çağ Açıp Çağ Kapatan Kutlu Fethin Zafer Nişânesidir Yalnızca Bir İbadet Mekâni Değil; Milletimizin Tarih Şuurunun, Medeniyet İddiasının, İnanç Kudretinin Ve Fetih Ruhunun Abideleşmiş Timsalidir.

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümüne özel bir eser hazırlandı. Ayasofya’yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan "Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" isimli seçkin eser, yarın itibarıyla raflarda yerini alacak. Bilimsel kaynaklar ve zengin arşiv belgeleriyle Ayasofya'nın asırlara yayılan hikâyesini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan eserde hiç yayınlanmayan fotoğraflara da yer verilecek.

6’NCI YILA ÖZEL

Demirören Yayınları, Ayasofya’nın asırlara yayılan görkemini, "Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" isimli bir eserle taçlandırdı. Gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen görsel yönü kuvvetli bu eser, caminin ibadete açılışının 6’ncı yıl dönümünde sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" adlı koleksiyon özel eserinin takdimini kaleme aldı.

Bu eserin Ayasofya’nın asırlara yayılan hikayesini, mimari zarafetini, manevi derinliğini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlandığını ifade eden Erdoğan, satırlarına şöyle devam etti:

İstanbul’un fethiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii, insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından birine şahitlik etmiş mübarek bir mâbed olarak yeni bir hüviyet kazanmıştır. 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’a muzafferâne girişinin ardından harap ve bakımsız durumda bulunan bu eser, kısa zamanda ihya edilerek İslâm’ın mânevî sancağı altında yeniden hayat bulmuştur. Fetih ile birlikte camiye tahvil edilen Ayasofya, çağ açıp çağ kapatan büyük zaferin remzi, fethin mührü ve medeniyetimizin en ihtişamlı nişanelerinden biri hâline gelmiştir.

TARİHİ MESULİYET

Ayasofya-i Kebir Camii yalnızca bir ibadet mekânı değil; milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir. Osmanlı sultanlarının vakfiyelerinde yer alan muhafaza ve bakım hükümleri, bu mukaddes emanete gösterilen ihtimamın en kuvvetli delillerindendir. Bugün de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz bu aziz emaneti aynı şuur ve hassasiyetle korumayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmayı tarihî bir mesuliyet olarak telakki ediyoruz.

GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAK

Çağ açıp çağ kapatan kutlu fethin zafer nişânesi olan Ayasofya-i Kebir Camii, İstanbul’un siluetinde bütün ihtişamıyla yükselmeye ve dünya kültür mirası içerisindeki müstesna mevkiini muhafaza etmeye devam edecektir. Elinizdeki eser; Ayasofya’nın asırlara yayılan hikâyesini, mimarî zarafetini, mânevî derinliğini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlanmıştır.

ASLİ HÜVİYETİNE KAVUŞTU

    Asırlar boyunca semâyı ezan sesleriyle doldurarak gönüllerde ebedî bir sadâ bırakan Ayasofya-i Kebîr Câmii, fetih ruhuna uygun olarak 24 Temmuz 2020’de millet iradesiyle yeniden aslî hüviyetine kavuşmuş mukaddes bir mâbed olarak, yalnızca bir ibadet mekânı olmanın ötesinde insanlığın ortak vicdanına ve kültürel hafızasına ışık tutmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum.

    TARİHSEL YOLCULUK

    Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in de bir sunuş yazısının yer aldığı eser; bilimsel kaynakları, özgün fotoğrafları, tarihi gravürleri ve zengin arşiv belgeleriyle dikkat çekiyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç farklı dilde hazırlanan seçkin eser; Ayasofya'nın Bizans döneminden Osmanlı'ya, Cumhuriyet döneminden günümüze uzanan tarihsel yolculuğunu mimari, sanat tarihi ve kültürel miras perspektifiyle ele alıyor.

    NASIL AYAKTA KALDI?

    Alanında uzman isimlerin katkılarıyla tek ciltte bir araya getirilen çalışmada; Ayasofya'nın eşsiz mimarisi, kubbe yapısı, mozaikleri, geçirdiği restorasyon süreçleri ile yüzyıllar boyunca şekillenen kültürel ve manevi birikimi ayrıntılı biçimde inceleniyor.

    6’NCI YILA ÖZEL

    Metinleri Yüksel Yücel tarafından kaleme alınan eserde, Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'un fethiyle Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi yer alırken, 24 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeniden ibadete açılması, yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

    YARIN RAFLARDA

    Koleksiyon eser, yarın itibarıyla online satış platformları ile seçkin kitabevlerinin raflarında yerini alacak.

    Kültür Sanat, Cami, Son Dakika

    Son Dakika Kültür Sanat Ayasofya’nın Yeniden İbadete Açılmasının 6’ncı Yıl Dönümü Koleksiyon Bir Eserle Taçlandı: “Fethin Mührü: Ayasofya-ı Kebîr Câmi-i Şerîfi” - Son Dakika

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