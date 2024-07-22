Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi\'nde Kahkaha Seansı Düzenlendi

Kültür Sanat

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi protesto için soluğu meydanlarda aldı

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde yaşlılar için kahkaha seansı düzenlendi. Katılımcılar seansta dakikalarca gülerek hem eğlendi hem de negatif düşüncelerden kurtuldu.

Seans için yaşlılar, Vefahane Yaşam Merkezi'nin bahçesinde bir araya gelip, Kahkaha Yogası Lideri Emine Aslan Sevinç'in yönlendirmeleriyle kahkaha atma egzersizleri yaptı.

ÖZDEMİR: ONLARIN İSTEK VE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA PROGRAMLAR YAPIYORUZ

Yaşlılara yönelik renkli ve yararlı aktivitelere ağırlık verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Vefahane Yaşam Merkezi'miz hizmete girdiğinden beri ilçemizdeki yaşlılarımızın uğrak noktası oldu. Onların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda programlar yapıyoruz. Onlar bizim için çok kıymetli" dedi.

SEVİNÇ: GÜLMEK BULAŞICIDIR

Programda gülmenin faydalarından yararlandıklarını söyleyen Kahkaha Yogası Lideri Emine Aslan Sevinç, "Gülmek iyileştirir. Güldüğümüzde salgılanan hormonlarla sağlığımıza sağlık kattık. Gülmek bulaşıcıdır. Hep beraber bu sinerjiyi yakaladık. Özellikle ileri yaşta olanlar, hastalıklara daha çok yatkın oluyorlar. Gülerek sağlıklı hormonlar salgılayarak vücutlarına katkıda bulunuyorlar. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Bu yaşta sosyalleşmek zor. Buradaki etkinlikler onlara sosyalleşme alanı da sağlıyor" diye konuştu.

Uzun süredir böyle gülmediklerini ve kahkaha seansının kendilerine çok iyi geldiğini ifade eden yaşlılar, kendilerine bu imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkür etti.