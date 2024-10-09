Balinanın Bilgisi dünya prömiyerini yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Balinanın Bilgisi dünya prömiyerini yaptı

Balinanın Bilgisi dünya prömiyerini yaptı

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Balinanın Bilgisi' filmi gösterime girdi.

09.10.2024 12:45
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BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Balinanın Bilgisi' filmi, dünya prömiyerini yaptı. Yönetmen Önder Şengül, " Fethiye'nin köylüsünün yardımıyla, amatör tiyatro oyuncularının desteğiyle ve benim gibi sektörü bırakıp, kırsala yerleşmiş sinemacıları bir araya toplayarak bir ekip kurduk. Bir kameramız vardı ve bu şekilde kendi imkanlarımızla çektik" dedi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 3'üncü gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Önder Şengül'ün 'Balinanın Bilgisi' isimli filminin gösterimi yapıldı. Festivalde dünya prömiyerini de yapan filmin, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapılan gösterimine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muğla'nın bir dağ köyünde 9 aylık hamile Yörük kadını ile köyün muhtarı arasında yaşanan gerilimin anlatıldığı filmin gösterimine filmin yönetmeni Önder Şengül, oyuncular Özge Cevher Yüksel, Şamil Kafkas ve Ozan Öncel katıldı. Film sonrasında yapılan söyleşide film ekibi sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

'DİRETTİK VE ÇEKMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK'

Söyleşide konuşan yönetmen Şengül, "7 yıl önce sinema sektörünü bırakarak kırsala taşındım. Orada bir hikaye duydum ve bir farkındalık yaşadım. İnsanın içindeki gücü, gizli potansiyeli çok güzel anlatan bir hikayeydi bu. Senaryolaştırdım ve yıllarca hiçbir yerden destek bulamadık. Fakat yine de direttik ve çekmek için çok uğraştık. Fethiye'nin köylüsünün yardımıyla, amatör tiyatro oyuncularının desteğiyle ve benim gibi sektörü bırakıp, kırsala yerleşmiş sinemacıları bir araya toplayarak bir ekip kurduk. Bir kameramız vardı ve bu şekilde kendi imkanlarımızla çektik. İnsanı anlatan bir hikaye yapmak istedim. Bu hikayeyi bütün insanlığı doğuran kadını başrole koyarak yapmış oldum" dedi.

'BENİ ÇOK ZORLADI'

Özge Cevher Yüksel de "Karakteri içerlemek beni çok zorladı. Onun bir şeyleri ifade edemeyişi, sonunda ifade etmesini içselleştirmeye çalıştım. Yerler değişse bile zorluğun tonu, duygusu ve hissiyatının aynı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz bulunduğumuz yerlerde bunu deneyimliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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