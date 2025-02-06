Balkan Festivali, Deprem Acısıyla Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Balkan Festivali, Deprem Acısıyla Başladı

Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, 6 Şubat depremlerini anarak açılış yaptı.

06.02.2025 13:16
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Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nin açılış töreni 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla "sessiz" başladı.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ın çok acılı bir gün olduğunu ve depremlerde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını anımsatan Akın, "Bugün üzerinden hiç 2 yıl geçmemiş gibi yüreğimizde o acıyı yaşamaya devam ediyoruz. Ben çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah ülkemizde ve dünyada bu tarz felaketlerin yaşanmamasını diliyorum." dedi.

Akın, düzenlenen festivalle Balkan coğrafyasının kültürel zenginliklerini halk oyunları aracılığıyla bir araya getirdiklerini ifade etti.

Balkan ülkelerinden gelen ekiplerin birbirinden güzel gösteriler sunacağını belirten Akın, "Bu festival kültürleri tanıma, ortak geçmişimizi hatırlama ve dostluk bağlarımızı güçlendirme açısından büyük bir anlam taşıyor." diye konuştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise 6 Şubat depremlerinin tarihin gördüğü en büyük felaketlerden biri olduğunu ifade etti.

Yaşanan acıların kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu dile getiren Hatipler, devletin yaptığı çalışmalarla yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını belirtti.

Halk oyunlarının milletlerin ruhunu, tarihini, acı ve sevinçlerini yansıtan özgün ifade biçimlerinden biri olduğunu anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

"Halk oyunlarında yer alan her bir figür ve ritim geçmişten gelen kapsamlı ve büyük bir mesajı taşır. Halk oyunları ekiplerimiz bu mesajları ulaştırmak için bir araya geldi. Bu buluşmanın sadece kültürel alışverişe vesile olmakla kalmayıp aynı zamanda dostlukların pekiştiği, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla en güzel örneğini oluşturacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan gelen 24 ekibin temsilcilerine protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Fotoğraf çektirilmesiyle sona eren törene Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ile akademisyen ve Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler katıldı.

Festival programı

Festival, Edirne merkez ve ilçelerine yayılan geniş bir gösteri programına sahne olacak. Festivale katılan ekipler, yarın üniversitenin farklı yerleşkelerinde kendi kültürlerini yansıtan gösteriler yapacak.

8 Şubat Cumartesi günü ise Selimiye Meydanı'ndan başlayıp Saraçlar Caddesi'ne kadar devam eden bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Yine aynı gün şehrin farklı noktaları ile Karaağaç yerleşkesinde yapılacak gösterilerin ardından saat 19.00'da gala gecesi ile festival sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Balkan Festivali, Deprem Acısıyla Başladı - Son Dakika

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