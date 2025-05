BİLSEM Öğrencilerinin İlk Kısa Filmi Uluslararası Festivallere Seçildi

İZMİR'de yaşları 9-13 arasında değişen Arkas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin ilk kısa filmi 'Moli'nin Hazinesi', uluslararası film festivallerine seçildi. Stop-motion ve pixel-art teknikleriyle yapılan 4,5 dakikalık animasyon filmi, 3 ülkede 4 festivalde gösterilecek.

Kentte yaşları 9-13 arası Arkas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden oluşan Arkas BİLSEM Kısa Film Ekibi'nin ilk filmi Moli'nin Hazinesi (Molly's Treasure), uluslararası film festivallerine seçildi. Stop-motion ve pixel-art teknikleriyle yapılan 4,5 dakikalık animasyon filmi, Asya Çelik (9), Can Bahıt (9), Berrak Talya Ülcay (12), Aylin Çelik (13), Duru Zencir (13) ve Elif Güzel (13) tarafından hazırlandı. Kısa animasyon filminin müziğini Arkas BİLSEM Müzik Öğretmeni Filiz Şahin Gürsoy'un danışmanlığında Öykü Pak (12) yaptı. Kitap okumak yerine bilgisayar oyunu oynamayı seçen sonrasında oynadığı oyunun içine hapsolan ve sürpriz hazineyi arayan 'Moli' adındaki genç bir kızın hikayesini anlatan filmin uluslararası ilk gösterimi, 18 Nisan 2025'te ABD'in Illinois eyaletinde Arlee Theatre Film Fest'te gerçekleşti. Moscerine Film Festival'in 'Odak Okul' kategorisine seçilen film, 8 Mayıs 2025T'te İtalya'nın başkenti Roma'da gösterime girecek. Mayıs sonunda İspanya'nın İbiza adasında gerçekleşecek Ray of Light Awards film günleri kapsamında gösterilecek film, ardından İtalya'da 4'üncü Uluslararası Periferie Animate festivalinde de izleyici ile buluşacak.

'İKİNCİ FARKLI BİR FİLM DAHA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Arkas BİLSEM Görsel Sanatlar Öğretmeni ve animasyon ekibinin danışmanı Engin Çetinkaya, "Farklı yaş gruplarından karma bir grup oluştu, birlikte bir proje düşündük. İki öğrencimizin velisi de sinema ve reklam sektöründe profesyonel olarak çalıştığı için destek oldular. Geçtiğimiz yılın nisan ayında karar verdik, haziranda çizimleri ve çekimleri bitirdik. Kurguya yaz tatilinde başladık, çalışmamızı 2025 yılının Ocak ayında tamamladık. Filmi bu yılın mart ayında birçok ulusal ve uluslararası festivallere gönderdik, bir aylık süre içinde geri dönüşler başladı. İlk uluslararası gösterimi ABD'de oldu. 3 uluslararası festivalde de gösterilecek" dedi.

Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Edebiyat, müzik, hikaye, hayatla ilgili her şey sinemanın içinde var. Kapsamlı olması nedeniyle üretmesi zor bir alan. Ekipteki çocukların hepsi gelecekte sinemaya yönelebilir diyemiyorum ama çocukken bir film yapabileceğini görmeleri çok önemli. Bu gruptaki öğrencilerin özel yetenekleri var. O nedenle animasyon filmini kısa bir sürede yapabildik. Gelecekte de bazılarının devam edeceğini düşünüyorum çünkü 'Sanat yönetmeni olacağım, hikaye yazacağım, kendi filmimi yapacağım' diyen öğrenciler oldu. Bu sene aynı ekiple ikinci farklı bir film daha yapmayı düşünüyoruz."

'SANAT YÖNETMENİ OLMAK İSTİYORUM'

Hikayenin ortaya çıkış sürecini anlatan Duru Zencir (13), "Tüm ekip birer hikaye yazmıştık, hikayelerimizi oyladık ve Talya'nın hikayesi seçildi. Gruplara ayrıldık. Ben, Aylin ile sahnenin arkasındaki dekorları, duvarları tasarladım. İlk defa böyle bir projede yer aldım. Çok keyifli geçti. Meslek olarak da bu yöne gitmeye karar verdim. Sanat yönetmeni olmak istiyorum. Sinemayı, animasyonları ve resim yapmayı seviyorum. Bunların hepsini birleştirince çok keyifli oluyor. Ailem çok destek oldu, benimle gurur duydular. Üniversitede grafik tasarım ya da sahne ve gösteri sanatları okumak istiyorum" diye konuştu.

Moli'nin Hazinesi filminde Moli'nin oyun kumandasını ve jenerikleri çizdiğini dile getiren Asya Çelik (9), "Filmdeki bazı karakterleri çizdim. Öncesinde tablette animasyon çizimleri yapıyordum. Ortaya çıkardığımız film için mutluyum. İnsanlar kısa filmimizi izlediklerinde mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Can Bahıt (9) da "Resim çizmeyi ve kitap okumayı seviyorum. Film için çizim yaptım, afiş tasarladım. Yaptığımız filmden memnunum. Annem film yönetmeni, babam da reklamlar yapıyor. Filmi yaparken annem ve babam da ekibimize yardımcı oldu. Ailemle çalışmak çok güzeldi" diye konuştu.