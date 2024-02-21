Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali Başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 1-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başlangıcından itibaren 15 ülkenin katılım sağlayarak 112 oyunun sahnelendiği, 206 temsilin gerçekleştiği ve 43 bin 991 seyircinin ağırlandığı festivalde bu yıl Türkiye'den 13, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Arnavutluk ve Hırvatistan'dan 6 olmak üzere 19 oyunla, 27 temsil seyircinin beğenisine sunulacak.
Festival kapsamındaki "Tiyatro Emek Ödülü", Devlet Tiyatrolarının ilk kadın sanat yönetmeni Bursa Devlet Tiyatrosundan emekli Feyha Çelenk'e verilecek.
Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde 1 Mart Cuma günü saat 20.00'de, Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Hery Shields'in yazdığı, Mehmet Ergen'in Türkçeye çevirdiği, Ferdi Dalkılıç'ın yönettiği Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "Yoldan Çıkan Oyun" ile başlayacak.
AVP Sahnesi'nde Bulgaristan'dan "Bir Serseri Masalı" oyunu 2 Mart'ta, Kuzey Makedonya'dan "Bir Halk Düşmanı" 3 Mart'ta, Trabzon Devlet Tiyatrosunun "Kitaplar" oyunu 4 Mart'ta, Hırvatistan'dan "Bakın Lokrum Dişlerini Nasıl Fırçalıyor" oyunu 5 Mart'ta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun "39 Basamak" oyunu 6 Mart'ta, Bosna Hersek'ten "Macbett" oyunu 7 Mart'ta, Arnavutluk'tan "Anne" oyunu 8 Mart'ta, Sırbistan'dan "Kel Şarkıcı" 9 Mart'ta, İzmir Devlet Tiyatrosunun "Majestik" oyunu ise 10 Mart'ta sahnelenecek.
Adana Devlet Tiyatrosunun "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu 2-3 Mart'ta, İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Çarpışma" oyunu 9-10 Mart'ta Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.
Trabzon Devlet Tiyatrosunun "Sihirli Lamba" oyunu 5-6 Mart'ta Karagöz Müzesi'nde, Antalya Devlet Tiyatrosunun "Yoldan Çıkan Oyun"u 3 Mart'ta Tayyare Kültür Merkezi'nde, Ankara Devlet Tiyatrosunun "Yüzyıllık Destan Ateş" oyunu 4 Mart'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Godot'yu Beklerken" oyunu 5 Mart'ta Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, "Gişe" oyunu ise 7-8 Mart'ta Merinos Vagon Kafe'de seyircisiyle buluşacak.
Sivas Devlet Tiyatrosu "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi" oyunuyla 6-7 Mart'ta Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde, Konya Devlet Tiyatrosu "Trendeki Kız" ile 7 Mart'ta Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, Kayseri Devlet Tiyatrosu da "Denizkızı ve Sevimli Korsanlar" adlı çocuk oyunuyla 9-10 Mart'ta Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde seyircinin karşısına çıkacak.
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