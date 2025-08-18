Cambridge Sözlüğü'ne 6 Bin Yeni Kelime - Son Dakika
Kültür Sanat

Cambridge Sözlüğü'ne 6 Bin Yeni Kelime

Cambridge Sözlüğü\'ne 6 Bin Yeni Kelime
18.08.2025 16:40
Cambridge Sözlüğü, skibidi ve tradwife gibi 6 binden fazla yeni kelime ekleyeceğini duyurdu.

İngiltere merkezli 'Cambridge Sözlüğü' 6 binden fazla yeni kelimeyi bu yıl sözlüğe dahil edeceğini açıkladı.

"KALICI OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Dil programı yöneticisi Colin McIntosh, "İnternet kültürü İngilizceyi değiştiriyor. 'Skibidi' ve 'delulu' gibi kelimeler yalnızca gelip geçen modalar değil; kalıcı olacaklarını düşünüyoruz" dedi.

Cambridge Sözlüğü, 6 Binden Fazla Yeni Kelime Ekliyor

SKİBİDİ

Sözlükte yer alan tanıma göre 'skibidi', sosyal medyada yayımlanan viral bir animasyon serisinin yaratıcısı tarafından ortaya atılan, bazen 'cool (havalı)' veya 'bad (kötü)' anlamına gelebilen ya da tamamen şaka amaçlı, anlamsız şekilde kullanılan kelime olarak yer aldı.

Cambridge Sözlüğü, 6 Binden Fazla Yeni Kelime Ekliyor

TRADWİFE

'Tradwife' ise 'traditional wife (geleneksel eş)' ifadesinin kısaltması olarak sözlüğe girdi. Bu kelime, ev işleri, çocuk bakımı ile eşine adanmışlığı savunan ve bunları sosyal medyada paylaşan muhafazakar kadın fenomenleri tanımlıyor.

Cambridge Sözlüğü, 6 Binden Fazla Yeni Kelime Ekliyor

BROLİGARCHY

Ayrıca 'bro (kanka)' ve 'oligarchy (oligarşi)' kelimelerinin birleşiminden türetilen 'broligarchy' de sözlüğe eklendi. Bu kelime, teknoloji sektöründeki Jeff Bezos, Elon Musk ile Mark Zuckerberg gibi zengin ve etkili erkek grupları için kullanılıyor.

Cambridge Sözlüğü, 6 Binden Fazla Yeni Kelime Ekliyor

DELULU

'Delulu' ise 'delusional'ın kısaltması. Gerçek dışı inançlara sahip olmayı tanımlayan bu kelime, ilk kez K-pop hayranlarını küçümsemek için kullanıldı.

Cambridge Sözlüğü, 6 Binden Fazla Yeni Kelime Ekliyor

MOUSE JİGGLER VE WORK SPOUSE

Covid-19 sonrası uzaktan çalışma kültürü 'mouse jiggler' (çalışıyormuş gibi görünmek için farenin hareket etmesini sağlayan cihaz) kelimesini sözlüğe taşıdı. Ayrıca 'work spouse', iş yerinde birbirine güvenen ve destek olan yakın mesai arkadaşlarını tanımlayan ifade olarak aktarıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Cambridge Sözlüğü'ne 6 Bin Yeni Kelime - Son Dakika

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
SON DAKİKA: Cambridge Sözlüğü'ne 6 Bin Yeni Kelime - Son Dakika
