Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı

-6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı

190 yelkenci, 400 deniz mili Samsun'a kadar yarışacak, Samsun'da da kupa mücadelesi verecek

SAMSUN - Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları "Bandırma Vapuru'nun İzinde Samsun Kurtuluş Kupası" Lansmanı, Samsun'da Bandırma Müze Gemi'nin önünde yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Bandırma Vapuru'nun İzinde Samsun Kurtuluş Kupası, Samsun Etabı tanıtıldı. Dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçıların yer alacağı yat yarışlarının ikinci etap mücadelesi, Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, "Kurtuluş Kupası" için olacak. Bugün gerçekleşen lansmanda Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Samsun'daki yarışlarla ilgili detaylarını paylaştı.

Lansmanın açılışında bilgi veren Ekrem Yemlihaoğlu, "6 yıldır düzenlediğimiz şampiyonada belki de en çok heyecanlandıran rotalardan, tarihlerden birisindeyiz. 14 Mayıs tarihinde İstanbul'dan çıkacak 19 yelken ekibi, 200 sporcu Karadeniz'in büyük bilinmezlikleri, hırçınlıklarıyla mücadele göstererek inşallah 19 Mayıs'ta Samsun'a varacaklar. Tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri olan 19 Mayıs'ta biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihte yaptığı bu rotanın birebir aynısını elimizden geldiğince 19 yelken ekibiyle yapmaya çalışacağız" dedi.

Vali Tavlı: "Yat yarışları, Samsun'un tanıtımına katkı sağlayacaktır"

Yat yarışlarının sadece bir spor organizasyonu değil tanıtım açısından da önemli olduğuna değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci etabı olan Samsun Kurtuluş Kupası, tarihi hadiselerin ışığında bizler için çok daha büyük bir anlam ifade etmekte. Buradan hareketle Samsun Kurtuluş Kupası'nın sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda gece gündüz demeden fırtınalara meydan okuyarak, azimle, inançla ve büyük bir emekle istiklal yolculuğumuzun mihenk taşlarını döşeyen kahraman denizcilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, Onlara o dönemde aziz Türk milletinin her bir ferdiyle birlik ve beraberlik içerisinde işgalci devletlere karşı mücadele iradesi veren Çanakkale ve Kuvay-i Milliye ruhunu medarı iftiharımız evlatlarımıza anlatmak için de ayrıca bir vesile olarak görüyoruz. Bu yıl Samsun'umuzda ilk kez gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Kurtuluş Kupası da hem 19 Mayıs coşkumuzu ve heyecanımızı daha da arttıracak, prestiji ve uluslararası boyutuyla da Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi sporun başkenti Samsun'umuzun tanıtımına da büyük katkı sağlayacaktır diye değerlendirmekteyiz" diye konuştu.

Başkan Doğan: "Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek olan yarışçılar, Karadeniz'in ünlü hırçın şartlarında yarışacak"

Yarışçıların Bandırma Vapuru'nun rotasını takip ederek Samsun'a kadar yarışacağını ve Samsun'da da yarışın devam edeceğini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu yıl da Samsun'umuzda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında Milli Mücadeleci ruhumuza yakışır şekilde etkinlikler düzenleyeceğiz. Bir ay boyunca güzel şehrimizin her bir ayrı ilçesinde birçok etkinliği hayata geçireceğiz. Dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci etap mücadelesi, Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, Kurtuluş Kupası için olacak. Bu önemli etkinlik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye'nin spor vizyonuna, turizm potansiyeline ve uluslararası marka değerine katkı sağlayan çok kıymetli bir organizasyon. Kurtuluş Kupası, sadece bir yarış değil; Bandırma Gemisi'nin izinde, denizciliğe, gençliğe ve tarihi değerlere verilen bir selamdır da aslında. Bu yıl birçok ülkeden sporcular, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla dostluk kurmak, Samsun'un tarihini ve misafirperverliğini yaşamak için yelken açacak. 14 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkacak olan 190 yelkenci, 400 deniz mili yarışarak Samsun'umuza ulaşacak. Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek olan yarışçılar, Karadeniz'in ünlü hırçın şartlarında yarışacak. Samsun'da da düzenlenecek ikinci yarıştan çıkacak sonuçlar ile Kurtuluş Kupası şampiyonu belirlenecek. 19 Mayıs'ta, finişi coşkuyla kutlayacağız. Ödül törenleri, etkinlikler ve 19 Mayıs coşkusuyla Samsun, uluslararası bir festival havasına bürünecek" şeklinde konuştu.

14-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'dan başlayıp Samsun'da bitecek iki yarış düzenlenecek. İki yarıştan çıkacak sonuçlar ile Kurtuluş Kupası şampiyonu belirlenecek. Yarışçılar; Cumhuriyetin kurulmasına giden yolda ilk adımın atıldığı, Bandırma Vapuru'nun rotasında Karadeniz'in o meşhur hırçın şartlarında yarışacak.