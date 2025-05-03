Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı -6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı 190 yelkenci, 400 deniz mili Samsun'a kadar yarışacak, Samsun'da da kupa mücadelesi verecek Cumhurbaşkanlığı 6.

03.05.2025 15:47  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı

-6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı

190 yelkenci, 400 deniz mili Samsun'a kadar yarışacak, Samsun'da da kupa mücadelesi verecek

SAMSUN - Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları "Bandırma Vapuru'nun İzinde Samsun Kurtuluş Kupası" Lansmanı, Samsun'da Bandırma Müze Gemi'nin önünde yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Bandırma Vapuru'nun İzinde Samsun Kurtuluş Kupası, Samsun Etabı tanıtıldı. Dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçıların yer alacağı yat yarışlarının ikinci etap mücadelesi, Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, "Kurtuluş Kupası" için olacak. Bugün gerçekleşen lansmanda Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Samsun'daki yarışlarla ilgili detaylarını paylaştı.

Lansmanın açılışında bilgi veren Ekrem Yemlihaoğlu, "6 yıldır düzenlediğimiz şampiyonada belki de en çok heyecanlandıran rotalardan, tarihlerden birisindeyiz. 14 Mayıs tarihinde İstanbul'dan çıkacak 19 yelken ekibi, 200 sporcu Karadeniz'in büyük bilinmezlikleri, hırçınlıklarıyla mücadele göstererek inşallah 19 Mayıs'ta Samsun'a varacaklar. Tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri olan 19 Mayıs'ta biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihte yaptığı bu rotanın birebir aynısını elimizden geldiğince 19 yelken ekibiyle yapmaya çalışacağız" dedi.

Vali Tavlı: "Yat yarışları, Samsun'un tanıtımına katkı sağlayacaktır"

Yat yarışlarının sadece bir spor organizasyonu değil tanıtım açısından da önemli olduğuna değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci etabı olan Samsun Kurtuluş Kupası, tarihi hadiselerin ışığında bizler için çok daha büyük bir anlam ifade etmekte. Buradan hareketle Samsun Kurtuluş Kupası'nın sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda gece gündüz demeden fırtınalara meydan okuyarak, azimle, inançla ve büyük bir emekle istiklal yolculuğumuzun mihenk taşlarını döşeyen kahraman denizcilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, Onlara o dönemde aziz Türk milletinin her bir ferdiyle birlik ve beraberlik içerisinde işgalci devletlere karşı mücadele iradesi veren Çanakkale ve Kuvay-i Milliye ruhunu medarı iftiharımız evlatlarımıza anlatmak için de ayrıca bir vesile olarak görüyoruz. Bu yıl Samsun'umuzda ilk kez gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Kurtuluş Kupası da hem 19 Mayıs coşkumuzu ve heyecanımızı daha da arttıracak, prestiji ve uluslararası boyutuyla da Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi sporun başkenti Samsun'umuzun tanıtımına da büyük katkı sağlayacaktır diye değerlendirmekteyiz" diye konuştu.

Başkan Doğan: "Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek olan yarışçılar, Karadeniz'in ünlü hırçın şartlarında yarışacak"

Yarışçıların Bandırma Vapuru'nun rotasını takip ederek Samsun'a kadar yarışacağını ve Samsun'da da yarışın devam edeceğini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu yıl da Samsun'umuzda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında Milli Mücadeleci ruhumuza yakışır şekilde etkinlikler düzenleyeceğiz. Bir ay boyunca güzel şehrimizin her bir ayrı ilçesinde birçok etkinliği hayata geçireceğiz. Dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci etap mücadelesi, Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, Kurtuluş Kupası için olacak. Bu önemli etkinlik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye'nin spor vizyonuna, turizm potansiyeline ve uluslararası marka değerine katkı sağlayan çok kıymetli bir organizasyon. Kurtuluş Kupası, sadece bir yarış değil; Bandırma Gemisi'nin izinde, denizciliğe, gençliğe ve tarihi değerlere verilen bir selamdır da aslında. Bu yıl birçok ülkeden sporcular, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla dostluk kurmak, Samsun'un tarihini ve misafirperverliğini yaşamak için yelken açacak. 14 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkacak olan 190 yelkenci, 400 deniz mili yarışarak Samsun'umuza ulaşacak. Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek olan yarışçılar, Karadeniz'in ünlü hırçın şartlarında yarışacak. Samsun'da da düzenlenecek ikinci yarıştan çıkacak sonuçlar ile Kurtuluş Kupası şampiyonu belirlenecek. 19 Mayıs'ta, finişi coşkuyla kutlayacağız. Ödül törenleri, etkinlikler ve 19 Mayıs coşkusuyla Samsun, uluslararası bir festival havasına bürünecek" şeklinde konuştu.

14-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'dan başlayıp Samsun'da bitecek iki yarış düzenlenecek. İki yarıştan çıkacak sonuçlar ile Kurtuluş Kupası şampiyonu belirlenecek. Yarışçılar; Cumhuriyetin kurulmasına giden yolda ilk adımın atıldığı, Bandırma Vapuru'nun rotasında Karadeniz'in o meşhur hırçın şartlarında yarışacak.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Denizcilik, Etkinlik, Kültür, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:09:14. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Lansmanı Samsun'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.