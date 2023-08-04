Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor. - Son Dakika
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Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.

04.08.2023 18:19

15. Geleneksel Yörük Şenliği Doğu Makedonya'nın Radovic şehrine bağlı Türk Köyü olan Topolnisa'da bölgeye yakın köylerin de katılımıyla muhteşem bir şekilde yapıldı.

Doğu Makedonya Türkleri Derneği tarafından düzenlenen geleneksel güreş ve konser etkinliklerine Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Makedonya Milletvekili Dr. Beycan İlyas, Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, Eski Devlet Bakanı Hadi Nezir, Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Radovic Belediye Başkan Vekili Enis Ömer, Makedon Vekil ve başkanların yanı sıra bir çok davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını beş yıldır şenlikleri destekleyen şair yazar ve İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir yaptı.

Özdemir "1924 mübadelesiyle Balkanlar'dan Amasya'ya göç eden bir ailenin torunu olmanın verdiği onur ile bu bölgeye hizmet edebilmek bizler için ayrı bir mutluluk" dedi.

Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.

Kasım Alper Özdemir çocuklarla birlikte şiirler okuyup bol bol fotoğraf çektirdi.

TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas ve Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin her etkinliğe destek olan ve çocuklar için bir çok projeye imza atan Kasım Alper Özdemir'e de teşekkür etti..

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş evladı fatihan ile bir arada olmak heyacanını yaşıyoruz derken Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise bu topraklar acılar çekti ama sevdası olan vatan bayrak aşkından asla vazgeçmedi dedi.

Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.

Etkinlikte Türk köy okullarından öğrenciler halk oyunları ile büyük alkış alırken Makedonya Halk oyunları da sahne alarak güne kardeşlik sevincini kattılar.

Etkinliğin misafirlerinden biri olan Ülke TV haber programcısı gazeteci Sevgi Deniz'de böyle bir ortamda soydaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gün boyu süren etkinliklerin finalinde Türk Halk müziği eserleri ile Mehmet Diker ve Ferah Zeydan konseri vardı.

Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.

Ferah Zeydan'nın muhteşem konseri sonrası yörükler saatlerce halay çektiler.

Doğu Makedonya Türkleri Derneği Başkanı Enver Huseinov ise yurt içi yurt dışı katılımcılara teşekkür etti.

Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor.
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Makedonya, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri Kültürlerini Yaşatmaya Devam Ediyor. - Son Dakika


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