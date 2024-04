Kültür Sanat

Elazığ'da 'gençler arası kültür ve sanat yarışmaları finalleri' başladı

ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, gençler arası kültür ve sanat yarışmalarının Doğu Anadolu Bölge Finalleri bazında düzenlenen bilgi yarışması başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2024 yılı faaliyet programında yer alan, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği gençler arası kültür ve sanat yarışmalarının Doğu Anadolu Bölge Finalleri, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 14 ilden katılan lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışmasıyla başladı.

Elazığ, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'dan 450 lise ve üniversite öğrencisi 4 gün sürecek olan finallerde bilgi, ses, şiir okuma ve tiyatro dallarında yarışacak. Doğu Anadolu Bölge Finalleri bazında lise ve üniversiteler arasında olmak üzere iki kategoride düzenlenen bilgi yarışması büyük heyecana sahne olurken yarışmalarda lise düzeyindeki ilk turunda Hakkari birinci oldu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da katıldığı açılış törenine ilgili kurum müdürleri ve öğrencileri de hazır bulundu.

" Türkiye'de bir spor devrimi gerçekleşti"

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunarak hayata geçirmiş oldukları projelerin önemine değinen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Önemli bir yarışma, kültür sanat yarışmaları bu anlamda 5'inci bölge finalini Elazığ'da yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizle birlikteyiz, gençlerimizle beraberiz. Onların her türlü gelişimine, maddi manevi gelişimine, ilmi gelişimine, teknolojik gelişimine, kültürel sanatsal gelişimlerine Türkiye'nin dört bir tarafında destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yine aynı şekilde Bakan yardımcılarımız, birim amirlerimiz, bütün Türkiye sathında 81 ilde Türkiye gençliğinin, Türk gençliğinin gerçekten donanımlı olması için, sanatta, kültürde, teknoloji elinde, bilimde, kendisini güzel bir şekilde yetiştirebilmesi için canla başla bir mücadele var. Biz de bu mücadele kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafında genç arkadaşlarımıza, gençlerimize beraber oluyoruz, birlikte oluyoruz. Bu programlar vesilesiyle bir araya gelip değerlendirmeler yapıyoruz. Bu yarışmalar arkadaşlar kaybedeni olmayan yarışmalar. Çünkü her biriniz ortaya bir emek koyuyorsunuz, bir çaba sarf ediyorsunuz. Gerçekten bu anlamda kıymetli eserler ortaya çıkmış oluyor. Biz her geldiğimizde birbirinden değerli hem bilgi yarışmalarında tiyatro, şiir, müzik yarışmalarında çok değerli performansları burada izlemiş oluyoruz. Her anlamda kendimizi geliştirelim, sporda da geliştirelim, sanatta da geliştirelim. Bunu Bakanımız her platformda ifade ediyor. Gerçekten bugün son 20 yılla kıyasladığımız zaman her olimpiyatlarda ki en son 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye tarihi bir başarıya imza attı. Bu anlamda inşallah önümüzdeki 2024 Paris Olimpiyatlarında tekrardan yine bu tarihi başarıyı daha yukarı çıkarmak için elimizden gelen çalışmayı hem bakanlık olarak hem de gençlerimiz olarak ortaya koymuş oluyoruz. 100'e yakın sporcumuz şu ana kadar kota aldılar. Onlar Türkiye'yi temsil edecekler. Türk bayrağını inşallah göndere çekecekler. İstiklal Marşımızı bütün dünyaya okutmuş olacaklar. Farklı illerden yaklaşık 14 ilden bu bölgenin ellerinden buraya gelip burada bu performansı sergilemeniz çok kıymetli. Ben o yüzden her birinize ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.