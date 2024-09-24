Elazığ'da Tarihi Roma Mozaiği Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ'da Tarihi Roma Mozaiği Bulundu

Elazığ\'da Tarihi Roma Mozaiği Bulundu

Elazığ'da bir tarlada yapılan kazılarda 84 metrekarelik Roma dönemi taban mozaiği keşfedildi.

24.09.2024 18:39
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ELAZIĞ'da Mehmet Emin Sualp'in, fidan dikmek isterken mozaik izlerine rastlayınca tarlasında yapılan kazı çalışmalarında 84 metrekarelik tek parça halinde Roma ve Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu düşünülen taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgedeki incelemesinde, "Yaklaşık 84 metrekarelik alana yayılan bu mozaik, bölgedeki hayvan varlıklarını tasvir ediyor. Tek parça halinde ve gerçekten etkileyici bir eser" dedi.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Salkaya köyünde yaşayan Mehmet Emin Sualp, 2020 yılında satın aldığı ve fidan dikmek için çukur açtığı tarlasında, geçen yıl ağustos ayında, çeşitli desenlerde mozaik yapısının olduğunu keşfetti. Tarihi bir kalıntı olduğunu düşünen Sualp, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgedeki incelemelerinde, Roma ve Erken Bizans Dönemi'ne ait bir taban mozaiği olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı ve kurtarma çalışmalarında, 84 metrekarelik tek parça taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Mozaiğin aslan, dağ keçisi, ördek, tazı, geyik, sülün, domuz, ayı, kaz, Anadolu leoparı gibi hayvan figürleri ile çeşitli ağaç ve bitki türlerinin tasvir ettiği görüldü. Devam eden çalışmalarda bölgede bir kilise ve mahzen de gün yüzüne çıkarıldı.

'YENİDEN KAZI GEREKEN ALANLAR TESPİT EDERSEK, DEVAM EDECEĞİZ'

Bugün bölgede incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "Burada bir vatandaşımız, tarlasında fidan dikerken bazı kalıntılara rastladı ve durumu müzeye bildirdi. Kazılar sonucunda bölgede oldukça büyük bir mozaik parçası ortaya çıktı. Yaklaşık 84 metrekarelik alana yayılan bu mozaik, bölgedeki hayvan varlıklarını tasvir ediyor. Tek parça halinde ve gerçekten etkileyici bir eser. Tarla sahibini, bu durumu fark eden vatandaşımızı tebrik ediyorum. Eğer bölgede yeniden kazı yapmamız gereken alanlar tespit edersek, bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapacağımız çalışmalar sonucunda bölgede sergi ve teşhire uygun sayıda tarihi eser ortaya çıkarsa, bu konuda farklı stratejiler geliştireceğiz. Eğer böyle bir durum gerçekleşmezse, bu tarihi eserleri Elazığ merkezimizde sergilemek için hazırlık yapacağız. Mozaiğin üzerinde Anadolu'ya özgü çeşitli hayvanlar, örneğin ayı, domuz, Anadolu leoparı ve bölgede yaygın olarak bulunan geyik türleri ile av tazıları canlı bir şekilde tasvir edilmiş. Ayrıca, bölgenin ağaç dokusuna dair figürler de yer almakta. Bu eserlerin Roma dönemi ve erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor" diye konuştu.

'FİDAN DİKERKEN FARK ETTİM'

Arsasını 4 yıl önce 120 bin liraya satın aldığını belirten Mehmet Emin Sualp, "2020 yılında bu arsayı bağ ve bahçe amaçlı satın aldık. Fidan dikmeye başladığımızda bu taban mozaiğini keşfettim. Bunun farkında olarak müzeye başvurduk. O günden beri sahadayım, çalışıyorum ve elimden geleni yapıyorum. Mozaiğin üzerinde 10-15 hayvan figürü ile 4 ağaç tasviri bulunuyor. Bu arsayı o zaman 120 bin TL'ye aldık, ancak şu anki değeri ölçülemez. Elbette bunun en doğru değerini müzemiz bilir; zira burası ve yanındaki 19 parsel tescilli yapıya dahildir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da Tarihi Roma Mozaiği Bulundu - Son Dakika

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