Enkaz Bebek Fatma, Yeni Bir Hayata Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Enkaz Bebek Fatma, Yeni Bir Hayata Başladı

Enkaz Bebek Fatma, Yeni Bir Hayata Başladı

Depremde ailesini kaybeden minik Fatma, amcası tarafından sahiplenildi ve mutlu bir yaşam sürüyor.

03.02.2025 11:53
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazdan kurtarıldığında 2 aylık olan ve tedavi için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürülürken ismi bilinmediği için alnına "Enkaz bebek" yazılan minik Fatma, amcası ve ailesiyle yaşamını sürdürüyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a yerleşen Ahmet ve Nadya Abid çifti depreme 2 aylık kızları Fatma ile merkez Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.

Çöken binanın altında kalan çift hayatını kaybetti. O zaman 2 aylık olan Fatma ise komşuları tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Ailesine ulaşılamadığı için devlet korumasına alınan Fatma, tedavi için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürülürken hemşireler tarafından ismi bilinmediği için alnına "Enkaz bebek" yazıldı.

Depremin bıraktığı acıların simgelerinden olan ve ikinci yaşına giren minik Fatma'ya amcası Muhammed Abid sahip çıktı. Hayata yeniden tutunan minik Fatma, kuzenleriyle birlikte oyun oynayarak gününü geçiriyor.

Amca Abid, AA muhabirine, deprem olduğu sırada fabrikada çalıştığını, kardeşi ve eşinin enkazdan 2 gün sonra çıkarıldığını söyledi.

Yeğenini yapılan resmi işlemlerin ardından Ankara'da teslim aldığını belirten Abid, daha sonra Şanlıurfa'ya akrabasının yanına gittiğini, burada bir müddet kaldıktan sonra tekrar Kahramanmaraş'a geldiğini aktardı.

Hayatını kaybeden kardeşinin eşinin aynı zamanda baldızı olduğunu kaydeden Abid, Fatma'nın onlardan kalan bir emanet olduğunu dile getirdi.

"Fatma bizim kırmızı çizgimizdir"

Fatma'yı çok sevdiğini ve çocuklarından ayırt etmediğini anlatan Abid, şöyle konuştu:

"Fatma zaten benim çocuğum gibi. Benim büyük oğlum, 'Benim kardeşim onu kimseye vermeyeceğiz, bizimle kalacak' diyor. Fatma bizim kırmızı çizgimiz hatta iki kırmızı çizgimiz. Çok şükür. Ona hiç kimse yaklaşmayacak, üzmeyecek, hep mutlu olacak inşallah. Fatma çok oynuyor zaten bizim çocuklarla. İyice alıştı. Hiç kimseye vermeyeceğiz bizimle yaşayacak inşallah. Fatma haricinde iki oğlum, bir kızım var, hiçbirini diğerinden ayırmıyorum. Üç çocuk benim var Fatma geldi dördüncü oldu, hiç ayrılmayacağız inşallah."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Deprem, Yaşam, Dünya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Enkaz Bebek Fatma, Yeni Bir Hayata Başladı - Son Dakika

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