Gordion'un ardından Arslanhane Camii de Unesco Dünya Mirası Listesi'nde - Son Dakika

Gordion'un ardından Arslanhane Camii de Unesco Dünya Mirası Listesi'nde

Son Güncelleme: 19.09.2023 15:37

Gordion'un ardından Arslanhane Camii de Unesco Dünya Mirası Listesi'nde Riyad'dan ikinci müjde geldi Gürsel Baran Başkanlığı'nda Ankara Ticaret Odası Heyeti, Unesco Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nı izlemek için gittiği Riyad'da Arslanhane Camii'nin de aralarında yer aldığı 5 ayrı Camii'nin...

Gordion'un ardından Arslanhane Camii de Unesco Dünya Mirası Listesi'nde

Riyad'dan ikinci müjde geldi

Gürsel Baran Başkanlığı'nda Ankara Ticaret Odası Heyeti, Unesco Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nı izlemek için gittiği Riyad'da Arslanhane Camii'nin de aralarında yer aldığı 5 ayrı Camii'nin dünya mirası listesine girdiği müjdesini yerinde aldı.

ATO Başkanı Baran: "Kültür miraslarımızın üzerindeki perde kalkıyor"

ANKARA - Başkent Ankara'ya Gordion'un ardından ikinci müjdeli haber Arslanhane Camii için geldi. Ankara'nın yüzlerce yıl öncesinden kalan değeri Arslanhane Camii'nin de aralarında yer aldığı Konya'daki Eşrefoğlu Camii, Kastamonu'daki Mahmut Bey Camii, Eskişehir- Sivrihisar'daki Ulu Camii, Afyonkarahisar'daki Ulu Camii'nden oluşan Türkiye'nin beş ahşap tavanlı ve ahşap destekli ünlü camileri UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mirası Komitesi'nin 45. Genişleme Toplantısı Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da devam etti. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz ve Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya'dan oluşan heyet, Arslanhane Camii ile ilgili kararı toplantının gerçekleştiği Al Faisaliah Tower Prince Sultan's Grand Holl'de öğrendi.

ATO Başkanı Baran, UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin kararlarıyla Türkiye'nin 21'inci Ankara'nın da ikinci kültür mirasının listeye girdiğini belirterek, "Binlerce yıllık tarihinde onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye ve Ankara'da bulunan eserler Dünya Kültür Mirası Listesi'nde hak ettikleri gibi yer aldılar. Bu gelişmelere tanıklık etmekten, Ankaramızın adının dünya kültür mirası varlıklarıyla da duyulmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Baran, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin ardından Arslanhane Camii'nin de listeye girmesiyle Başkent'in kültür mirasları üzerindeki perdenin kalktığını söyledi. Baran, "Başkentimiz, yüzlerce yıl öncesinden bizlere miras bırakılan eserlerle bir kültür hazinesi olarak parlıyor" diye konuştu. Baran, Ankara'nın iki varlığının Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin, uluslararası tanınırlığını artıracağını bunun da şehre gelen yabancı turist sayısının artmasına yol açacağını kaydetti.

-Kültür ve Turizm ile Dışişleri Bakanları'na teşekkür-

Baran, Başkent'in iki değerinin Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın etkili çalışmaları sayesinde olduğuna dikkat çekti. Baran, Türkiye'nin kültür mirasının tanıtılmasına katkı sağlayacak bu gelişme için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti. Baran, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız her iki varlığımız için de eksiksiz dosya hazırlayarak UNESCO Dünya Mirası Komitesi'ne sundu. Süreç içinde çalışmaları yürüten ve toplantılar sırasında yanımızda yer alan Büyükelçilerimiz ve her iki bakanlığımız bürokratlarıyla gurur duyduk. Tüm çalışmalar o kadar başarıyla yürütüldü ki bize sadece konuya sahip çıkmak kaldı. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

-Arslanhane Camii-

Ankara Kalesi'nin güney ucunda bulunan ve 13'üncü yüzyılda inşa edilen Ahi Şerafeddin Camii veya halk arasında bilinen adıyla Arslanhane Camii, Anadolu Selçuklu döneminin içi ahşap direkli, ahşap camileri arasında yer alıyor.

Caminin kuzeydoğusunda yer alan Ahi Şerafeddin Türbesi'nin dış duvarında bulunan aslan heykelinden dolayı "Arslanhane" adıyla anılan Camii, 2018 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyordu.

Ahşap direkli camilerin günümüze kadar korunabilmiş bir örneği olan Arslanhane Camii, ahşap sütunları, bindirme tekniğiyle yapılmış tavanı, ahşap minberi ve alçı mihrabı nedeniyle Ankara'daki Selçuklu eserlerinin en ihtişamlısı olarak kabul ediliyor.

-Gordion için resepsiyon-

Öte yandan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinden dolayı, Ankara Ticaret Odası ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu temsilcisi Güryapı iş birliğiyle Riyad'da bir resepsiyon düzenlendi.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı resepsiyonda, UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet, T.C. Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, T.C. Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür V. Birol İnceciköz, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose ve POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç ile katılımcı ülke temsilcileri yer aldı.

Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose'un kazı çalışmaları hakkında bilgilendirici sunum yaptığı resepsiyonda, ATO Başkanı Baran UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet'e anı objesi takdim etti. Resepsiyonda ayrıca Gordion Antik Kenti'ni tanıtan bir video gösterimi de yapıldı.

Kaynak: İHA

Ankara, Riyad, Dünya, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gordion'un ardından Arslanhane Camii de Unesco Dünya Mirası Listesi'nde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gordion'un ardından Arslanhane Camii de Unesco Dünya Mirası Listesi'nde - Son Dakika
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