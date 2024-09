Hacettepe\'de Sezonun İlk Konseri

Kültür Sanat

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, sezonun ilk konserinde elektro çello ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını yerleşkedeki Beytepe Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserle kutladı.

Şef Prof. Burak Tüzün yönetimindeki sezonun ilk konserinde Türkiye'nin ilk "elektro çello" ikilisi, "B&B Duo" ismiyle bilinen Burç Balcı ve Murat Başman'a Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Klasik Batı ve Türk müziği, rock ve pop müziği harmanlayan ikili, senfonik düzenlemelerinin büyük çoğunluğunu besteciler Utar Artun ve Mustafa Kemal Saydam'ın yaptığı eserleri seslendirdi.

Konserde Michael Jackson'ın "Smooth Criminal" ile Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin birleştirildiği düzenleme ile Sting'in "Fragile", Walter Murphy'nin "A Fifth of Beethoven", Sultan Abdülaziz'in "İki Yakanın Valsi", Astor Piazzolla'nın "Libertango", Mor ve Ötesi'nin "Cambaz" eserleri müzikseverlere sunuldu.

Yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük "ÜNİ 101" dersi kapsamındaki konseri, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler dinledi.