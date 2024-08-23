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DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde içinde tescilli 14 tarihi yapı bulunan ve çeşitli dönemlere ait 100 bine yakın eserin bulunduğu İçkale Müze Kompleksi, yılın ilk 7 ayında 102 bin ziyaretçi ağırladı. Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 2024 yılı hedeflerinin 200 bin ziyaretçi olduğunu belirterek, "Müzemiz çok köklü ve güçlü bir müzedir. Burada 14 tane tescilli yapımız var. Bunların büyük bir kısmı gezmeye müsait. Müzemizde 36 bin adet envanterlik eserimiz var. Bunların bin 615 tanesini ziyaretçimiz vitrinlerde görebilirler" dedi.

Sur ilçesinde bulunan ve içinde Valilik Kabul Makamı, Saint George Kilisesi, eski cezaevi gibi 14 tescilli yapı bulunan, 2014'te tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 2015'te İçkale Müze Kompleksi olarak ziyaretçilere kapılarını açan yerleşkeyi bu yılın ilk 7 ayında 102 bin kişi ziyaret etti. 100 bine yakın eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, bunlardan teşhir salonlarından sergilenen bin 615'ini inceleme fırsatı buluyor. Kuruluşu 1934 yılına dayanan müzede hedef, yıl sonuna kadar 200 bin ziyaretçi ağırlamak.

'ZİYARETÇİ SAYISINI 200 BİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, müzenin Türkiye'nin en eski ve köklü müzelerinden biri olduğunu ifade ederek, "1934 yılında kurulmuş olan Diyarbakır Müzesi'nin bu yıl 90'ıncı yılıdır. 2015'te yeni yer olan İçkale'ye taşındı. O tarihten bu yana müzemiz ziyarete açık. 2021'de 47 bin ziyaretçi gelmişti. 2022'de ise 47 binden 68 bine ulaştı. 2023'te 131 bin kişi müzemizi ziyaret etti. 2021 ile 2023 arasında 2 yıllık süreçte yüzde 272'lik bir artış oldu. 2024 yılı hedefimiz ise 200 bin ziyaretçi sayısıydı. İlk 7 aya baktığımız zaman müzeye temmuz ayı sonu itibarıyla 102 bin ziyaretçi geldi. 2021 yılı ile 2024 yıllarını baz aldığımızda 47 bin olan ziyaretçimiz sayısını bu yıl 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 2021'de ilk 7 ayda 19 bin, 2022'de 36 bin, 2023'te ise 59 bin ziyaretçi müzemizi ziyaret etti. 2024 yılının il 7 ayında ise 102 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Son 3 yılı baz aldığımızda yüzde 500'ün üzerinde ziyaretçi ağırladık. Elbette ziyaretçi sayılarımızda artış sebepleri var. 2023 ve 2024 yılında çok sayıda tanıtım etkinlikleri yaptık. Sadece 2024'te müzemizle alakalı 40'ın üzerinde etkinlik yaparak daha çok sayıya ulaşmayı amaçladık" diye konuştu.

'SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE DE HAZIRLIKLARIMIZ SÜRDÜRÜYORUZ VE HAZIRIZ'

12 Ekim'de başlayıp 20 Ekim'de sona erecek olan Sur Kültür Yolu Festivali'ne de hazır olduklarını belirten Gizligöl, "Sur Kültür Yolu Festivali'nin de önemli bir etkisi oldu. 2024 yılı beklentimiz 200 bin civarındadır. 2030 yılı hedefimiz ise 1 milyon ziyaretçi ağırlamak. Diyarbakır'da son 2 yılda Sur Kültür Yolu Festivali düzenlenmektedir. Her iki yılda da festivalin ana merkezi Diyarbakır Müzesi'ydi. 2024'te de festivalde çok önemli etkinlikler düzenlenecektir. Festivale hazırlıklarımız sürdürüyoruz ve hazırız. Müzemiz çok köklü ve güçlü bir müzedir. Burada 14 tane tescilli yapımız var. Bunların büyük bir kısmı gezmeye müsait. Ziyaretçilerimiz gelip gezebilirler. Müzemizde 36 bin adet envanterlik eserimiz var. Bunların bin 615 tanesini ziyaretçimiz vitrinlerde görebilirler. Tabii ki envanterlik eserlerin dışında 100 bine yakın etütlük eser diye adlandırdığımız akademisyenlerin, bilim insanlarının gelip üzerlerinde araştırma yapabilecekleri çok önemli arkeolojik kazılardan elde edilen, çok kıymetli tarihi eserlerimiz de mevcuttur" dedi.

'SURLAR BİZİ ÇOK ETKİLEDİ'

Eskişehir'den Diyarbakır'a gezmek için gelen Sevval Şafak, "Diyarbakır'da 2'nci günümüz. Burayı merak ettik. Tarihi mekanları merak ettik. Surlar bizi çok etkiledi. Şu an müzeyi geziyoruz. Direkt arkeoloji müzesini gezdik. Hazreti Süleyman Camisini ziyaret ettik ve içerisi gayet etkileyiciydiö diye konuştu.

'BURADA ÇOK FAZLA KALACAĞIM'

Yunanistan'ın Selanik kentinden 20 kişiyle Diyarbakır'a gezmeye gelen Konsantina Sekalaryu da "Ben burayı çok sevdim. Burada çok fazla kalacağım. İnsanları da gayet iyi" dedi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK, Selim KAYA/DİYARBAKIR