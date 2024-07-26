İstanbul'dan Yola Çıkan Baba ve Kızı Gazze İçin Resim Sergisi Açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul'dan Yola Çıkan Baba ve Kızı Gazze İçin Resim Sergisi Açtı

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı. Baba-kız, Türkiye turu yaparak resimlerini sergilediği şehirlerde Kudüs ve Mescid-i Aksa bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, resimler hakkında bilgi aldı ve çocuklar da resim çizdi. Baba Güzel, sergideki çocukların notlarının, resimlerden daha etkileyici olduğunu söyledi. Baba ve kız, Filistin'in uğradığı soykırımı duyurmak ve bilinç oluşturmak amacıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

26.07.2024 20:21
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İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Siirt'te sergi açtı.

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Eyüp Güzel, kızı Şüheda (18) ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tablolara çizdi.

Saldırıları protesto etmek ve bu zulmü herkese göstermek amacıyla Türkiye turu yapmaya karar veren baba-kız, 13 Temmuz'da Gebze'de açtıkları ilk serginin ardından Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı ve Van'a gidip resimlerini sergiledi.

Baba kızın bir durağı da Siirt oldu.

Hucurat Harekatı Derneği Başkanı da olan Eyüp Güzel ile kızı Şüheda, Siirt'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergi açtı.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, resim ve diğer görseller hakkında bilgi aldı, çocuklar da meydanda kurulan masalarda resim çizdi.

Eyüp Güzel, AA muhabirine, yaklaşık 15 gündür il il gezdiklerini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatmaya gayret ettiklerini söyledi.

İsrail'in zulmüne karşı herkese önemli görevler düştüğünü ve dernek olarak 8 yıldan bu yana Filistin ve Kudüs'e ilişkin çalışmalar yaptıklarını belirten Güzel, "Şimdi de projemiz kapsamında 13 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıktık. Ziyaret ettiğimiz her şehirde Kudüs ve Mescid-i Aksa ile alakalı resimler yapıyoruz. Şehir şehir dolaşarak görsel bir hafıza oluşturmayı hedefliyoruz. Mescid-i Aksa, Gazze bilincini biraz daha yüksek seviyeye çıkarmaya gayret ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"Uçak geçerken mutlu olmayan çocuklar var"

Sergi açtıkları yerlerde çocukların çeşitli boyama etkinliklerine katıldığını ve bunun da görsel bir hafıza oluşturduğuna dikkati çeken Güzel, bazı resimlerin kitaplara sığamayacak mesajlar verdiğini ve kendilerini derinden etkilediğini anlattı.

Van'da düzenledikleri sergide bir çocuğun kalp içerisinde Filistin bayrağı çizdiğini ve altına da "Uçak geçerken mutlu olmayan çocuklar var" notunu yazdığını ifade eden baba Güzel, şunları kaydetti:

"Sergide çocuklarımız gelip çadırda boyama yapıyor. Bazı çocuklar not bırakıyor. Van'daki bir çocuğumuzun yazdığı not çok ilginçti. Uçaklar çocukların dünyasında önemli bir yer kaplıyor. Gökyüzünde bir uçak gördüğümüzde seviniriz. Dolayısıyla uçak kavramının çocuğun dünyasında olumlu, pozitif bir algısı var ama maalesef Gazze'deki çocuklar için uçak öyle değil. Biraz sonra bombalanacak, sesler gelecek, evleri yıkılacak belki de anne ve babasını kaybedecek. Bu cümle bana kitaplar dolusu geldi, bir film bile yapılır bu sözden. O çocuğumuzun yazmış olduğu o küçücük söz, burada yapmış olduğumuz 35 resmimizden daha güzeldir bana göre."

Şüheda Güzel de babasıyla çıktığı yolculukta Filistin'in uğradığı soykırımı duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

Filistin'in yıllardır zulmüne devam ettiğine dikkati çeken Güzel, "Yıllardır süren saldırılar Gazze halkını çok etkiledi. Çok büyük bir soykırım. 7 Ekim'den sonra faaliyetlerimizi daha da artırdık ki; insanlarda bilinç oluşsun. Boykotlar kesinlikle işe yarıyor. Ürünlerine boykot etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sergiyi ziyaret eden Necmettin Çiçek, yapılan faaliyetin oldukça anlamlı olduğunu dile getirerek, "Bu kardeşlerimizi takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını gezerek, ülkenin birçok yerinde bu sergi açmaları farkındalık oluşturmaları, Kudüs ve Filistin ile ilgili çocuklarda algı oluşturmaları çok güzel bir hareket." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'dan Yola Çıkan Baba ve Kızı Gazze İçin Resim Sergisi Açtı - Son Dakika

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