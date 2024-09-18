Karaköy\'de Yıkılan Cami Yeniden İnşa Edilecek mi?

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Karaköy'de 66 yıl önce gereksiz yere yıkılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin tekrar inşa edilmesi için İBB arsa takası bekliyor

İSTANBUL - Karaköy'de 66 yıl önce yıkılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin ihya çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engel olduğu ortaya çıktı. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanan ihya projesine rağmen cami inşasının bekletildiğini ifade eden Gazeteci Tolga Saçıkara, "Arazi İBB ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. İBB'ye ait olan ise büyük kısım. Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 senedir ihya etmek istiyor, İBB'den bir türlü netice çıkmadı. Cami, siyasi kavgaya kurban gidecek bir eser değil, bir an evvel geri yapılması lazım" dedi. Öte yandan, caminin ihya edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün araziye karşılık İBB'ye birçok noktadan arsa teklif ettiği öğrenildi.

Karaköy'de Fatih Sultan Mehmed döneminde ahşap tekke olarak inşa edilen yapı yıkılınca, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kendi adını verdiği bir cami yaptırdı. 17. yüzyılda yaptırılan cami zamanla metruk hale dönüşünce de 1903 yılında Sultan Abdülhamid Han tarafından tekrar inşa edildi. Tarihi caminin yeninden inşasının ardından yanındaki binaya 5 yıl sonra Masonların Türkiye'deki ilk locası kuruldu. Binada masonluğun sembollerinden olan Hiram Usta ve Dul Kadın heykelleri yer alıyor. 1958 yılında ise 'İstanbul Nazım Çalışmaları' sırasında Yahudi Mimar Aron Angel'ın hazırladığı planlar sonucunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii bir kez daha yıkıldı. Kınalıada'da yeniden kurulmak üzere bütün taşları numaralandırılarak sökülen caminin iki parçası dışındaki bölümleri geminin yan yatması ile birlikte kayboldu.

Vakıflar, İBB'ye tarihi caminin arazisine karşılık İstanbul'un birçok noktasındaki mülk teklif etti

2020 yılında 66 yıldır ihya edilmeyi bekleyen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin projesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yüzde 38, İBB'nin yüzde 61.70 mülk sahibi olduğu arazideki ihya çalışmalarına İBB'nin engel olduğu iddia edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, İBB'ye arazideki payına karşılık İstanbul'un birçok noktasından mülk teklif ettiği öğrenilirken, 4 yıldır yapılan tekliflerin İBB tarafından kabul edilmemesi tarihi caminin ihya çalışmalarına engel oldu. Yıkıldığı günden bu yana ihyası defalarca gündeme gelen eserin, masonik yapılar tarafından engellendiği de iddialar arasında yer aldı. Mehmed Şevket Eygi tarafından yazılan 'Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı' adlı kitapta Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin İstanbul'un en tezyinatlı camisi olduğu anlatılırken, kasten yıkıldığı da belirtildi.

Tarihte Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin bulunduğu, bugün ise boş kalan arazi havadan görüntülendi. Görüntülerde, tarihi caminin yanına inşa edilen Masonların Türkiye'deki ilk loca binasındaki Hiram Usta ve Dul Kadın heykelleri görüldü. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii arsa takasının ardından ihya edileceği günü bekliyor.

"Masonların Türkiye'deki ilk locası"

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin yanına Masonların Türkiye'deki ilk locasının inşa edildiğini anlatan Gazeteci Tolga Saçıkara, "Sultan Fatih döneminde bir tekke olarak inşa edildi. Sonraki yıllarda atıl duruma düştü. 17. yüzyılda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa burada bir cami ihya etti. Bu cami de zamanla metruk hale geldi. 1903 yılında Sultan Abdülhamid Han döneminde İtalyan bir mimar tarafından tekrar geri yapıldı. 5 sene sonra arkasında bulunan taş bina yapılıyor. Burası içinde Masonların Türkiye'deki ilk locası olduğu iddia ediliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Hem farklı Mason localarının dergilerindeki kaynaklardan hem de ön tarafında Hiram Usta ve Dul Kadın'ın heykelleri var. Masonluğun büyük sembollerinden olan 2 tane heykel. Hatta Hiram Usta'nın heykeli, hilafet merkezi olan Topkapı Sarayı'nı işaret etmektedir. 1 sene sonra Sultan Abdülhamid tahttan indirildi. Ardından zaten mevcut durumlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Karaköy meşhur olduğunun aksine aslında çok mübarek bir yer"

Karaköy'deki binaların altlarında binlerce mübarek zatın haziresinin bulunduğunu belirten Saçıkara, "Karaköy aslında çok önemli bir yer. Hemen arka tarafta Yeraltı Camii var. Yeraltı Camii'nde 3 tane sahabe efendimiz var. İlk Hicri 48'de sahabe efendilerimiz buraya geldiler. Yani Peygamber Efendimizin vefatından 38 sene sonra. Farklı kaynaklarda belirtildiği üzere 200 bin civarı buraya İslam ordu geldi. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün bir çalışması vardı; Bizans ve Araplar diye. Orada 200 bin gibi bir rakam geçiyordu. Fatih alınamıyor ama o dönemde Karaköy alınıyor. Birinci kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, burada binlerce sahabe efendimiz ve tabiin efendilerimizin bulunduğunu biliyoruz. Burası çok mübarek yerler, belki binaların altlarında onlarca mübarek zatın yeri var. Karaköy meşhur olduğunun aksine aslında çok mübarek bir yer. Binlerce Ashabı-ı Kiram haziresine veyahut tabiin haziresine ev sahipliği yapıyor. Karaköy'ün sembol eseri de aslında burada olması gereken Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii" şeklinde konuştu.

"Menderes yıkımlarını organize eden isim Aron Angel isimli Yahudi bir mimar"

Tarihi caminin Yahudi mimar Aron Angel tarafından yıkıldığını dile getiren Tolga Saçıkara, "Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii 1958 yılında yıkıldı. 'Menderes Yıkımı' diye bilinen yıkımlarda. Menderes yıkımlarını organize eden isim Aron Angel isimli Yahudi bir mimar. Bugün Bağdat Caddesi'ni yapan mimar. 2000'li yıllarda vefat etti. Onun hocası ise Henry Prost'tur. Prof. Semavi Eyice'nin sömürge mimarı dediği bir isim. İstanbul'u talan eden nazım çalışmalarını başlatan isim. Onun talebesi Aron Angel döneminde de Merzifonlu Kara Mustafa Camii yıkıldı. Buradaki parçalar aslında Kınalıada'ya gönderilecekti. Gemi yan yatmış ve iki parçası kurtarılmış. Kınalıada'da ihya edilmesi gündeme alındı ama olmadı, maalesef birçok parça denize gömülmüş oldu. Aslında burası Menderes Yıkımları diye adlandırılıyor ama o tarihte Adnan Menderes'in arka tarafında iş çeviren farklı isimlerde görüyoruz. Mesela 1958 yılında burası yıkılırken, Menderes'in özel kalemi arkadaki Mason Locası'nın da üstadı olan Ahmet Zeki Korur. Caminin Ahmet Zeki Korur'un emriyle de yıktırıldığını iddia eden tarihçilerimiz var" diye konuştu.

"Kültür Bakanlığı 4 senedir tarihi camiyi ihya etmek istiyor ancak İBB'den bir türlü netice çıkmadı"

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin ihya çalışmalarını İBB'nin engellediğini iddia eden Tolga Saçıkara, "2012 yılında burayı ihya etmek için merhum Kadir Topbaş döneminde bir planlama yapıldı. Birçok aksaklığa uğrayarak bekletildi. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihya edilmesi kararlaştırıldı. Burada şöyle bir sorun var; bölgenin üç tane kuruma ait olduğunu görüyoruz. İBB, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi'ne ait. İBB'ye ait olan büyük kısım. Yüzde 61.70 İBB'nin arazisi olarak görünüyor. Yüzde 0.3 ufak bir kısım Beyoğlu Belediyesi'ne ait görünüyor. Geriye kalan yüzde 38'lik kısımda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait görünüyor. Burayı Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 senedir ihya etmek istiyor. Yalnız İBB'den bir türlü netice çıkmadı. Farklı kurumlardan birçok yetkili ile görüştük, bu neticeye vardık. Hatta İBB'deki bazı arkadaşlar şunu iddia ettiler; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın 2028'de bir seçim yatırımı gibi burayı ihya etmek istediğini söylediler. Bu aslında siyasi kavgaya kurban gidecek bir eser değil. Bir an evvel geri yapılması gerekiyor. Karaköy'e ve İstanbul'a kazandırılması lazım" dedi.