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Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor - Son Dakika

Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor

28.09.2021 12:46

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) barınma sorunuyla karşılaşan öğrencilere, sahaya çıkarak kiralık ev bulan akademisyenler, öğrencilere olumsuz cevap veren mülk sahiplerini de kendilerinin kefil olduğunu söyleyip ikna ediyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) barınma sorunuyla karşılaşan öğrencilere, sahaya çıkarak kiralık ev bulan akademisyenler, öğrencilere olumsuz cevap veren mülk sahiplerini de kendilerinin kefil olduğunu söyleyip ikna ediyor.

İKÇÜ'de, öğrencilerin barınma ve yurt talebini karşılamak amacıyla Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'nin girişimiyle "Öğrenci Barınma Koordinasyon Masası" kuruldu.

Akademisyen ve üniversite personelinden oluşan görevliler, öğrencilerin barınma taleplerini yerine getirmek için çalışma yürütüyor.

İlk önce başvuruları alan akademisyenler, öğrenciler için mahalle mahalle dolaşarak kiralık daire arıyor. Gerekli görüşmelerin ardından öğrenciler ile ev sahipleri buluşturuluyor.

Öğrenciye evlerini kiralamak istemeyen daire sahiplerini ise akademisyenler ikna ediyor. İKÇÜ'lü akademisyenler, öğrencilere kiralık ev için kefil de oluyor.

Ev sahiplerini ikna ediyorlar

Çalışma kapsamında, konut bulamayan 40 öğrenci için uygun fiyata ev kiralandı. Evlere yerleştirilen öğrencilerin eşya ihtiyaçları da üniversite tarafından karşılandı.

Rektör Prof. Dr. Köse, AA muhabirine, salgın nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrenciler gelmeden önce barınma sorunu olabileceğini öngördüklerini ve bunun için gerekli önlemleri alarak "Öğrenci Barınma Koordinasyon Masası" oluşturduklarını aktaran Köse, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için bir ekip oluşturduk. Arkadaşlar burada 24 saat çalışıyor ve barınma sorunu olan öğrencilerimize yardımcı oluyor. Şu ana kadar birçok öğrencinin sorununu çözdük. Kendilerinin hem barınma ihtiyaçlarını giderecek şekilde ev veya yurt ihtiyaçlarını karşıladık hem de ev tutanların eşya ihtiyacı varsa onu karşılamak üzere çalışıyoruz. Şu ana kadar barınmayla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Bölgede son dönemde aslında epey konut üretildi, bunlar ihtiyacın karşılanması açısından önemli gelişmeler. Ev sahiplerinde bazı çekinceler oluşabiliyor, öğrencilere soğuk bakanlar oluyor. Ama biz kurumsal anlamda kendileriyle görüştüğümüzde bu sorunu da kolay şekilde aşıyoruz."

Proje koordinatörü ve İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eyup Akşit ise öğrencilerin ev sorununu çözebilmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Şu anda 10 civarında eve daha ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Akşit, "Öncelikle müracaat eden öğrencileri misafir ediyoruz, sonrasında iletişim numaralarını alıp onlar için barınma imkanlarını araştırıyoruz. 3-4 öğrenciyi bir araya getirip onlar için ev tutuyoruz. Tabii öğrenci, arkadaşlarını kendi de seçebiliyor. Sabahtan öğlene kadar talepleri alıyoruz, sonra ev aramak için sahaya çıkıyoruz. Bazı ev sahipleri öğrenciye kiraya vermek istemiyor ama üniversite olarak biz kefil olunca onları ikna ediyoruz. Bunun yanında kimi aileler de öğrencilerimize yemek getirdiler, eşya verdiler. İzmir halkına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler memnun

Ankara'dan gelen maliye bölümü öğrencisi Habip Abdullah Şener de üniversite yetkilileri sayesinde barınma sorununun çözüldüğünü söyledi.

İstediği bölümde okuyacağı için mutlu olduğunu vurgulayan Şener, "İzmir'e geldiğimde barınma sorunu nedeniyle çok sıkıntı çektim. Bunun üzerine kaydımı dondurup dönmeyi düşündüm. Bir haftada bakmadığımız semt kalmamıştı. En son üniversiteyle görüşmeye karar verdik. Buraya geldiğimizde yetkililer bize her türlü kolaylığı sağladılar, bir haftada arayıp bulamadığımız evi hızlı bir şekilde ayarladılar. O yüzden çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Baba Hasan Şener de oğluna üniversitenin sağladığı imkanlardan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Prof. Dr. Köse ve ekibine teşekkür etti.

İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Elif Calp ise "İzmir'de hiç tanıdığım yoktu. Yurt aradım ama bulamadım. Sonrasında okula geldim, sağ olsunlar hocalarımız maddi manevi her türlü desteği sağladı. Geldiğim gün burada tanışıp kaynaştığımız arkadaşlarımla bize ev buldular, oraya yerleştik. Şimdi çok iyiyiz şükür. Evimize misafir öğrencileri de kabul edebiliyoruz. Barınma sorunumuz karşılandığı için çok mutluyum." dedi.

Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor
Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor
Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor
Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor
Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor

Üniversite, Çelebi, konut, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor - Son Dakika
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