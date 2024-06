Kültür Sanat

Kütüphane açılışında şehit eşi duygusal anlar yaşandı

Isparta'da Şehit Teğmen Baki Koçak anısına kütüphane açıldı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen Teğmen Baki Koçak anısına kütüphane açılışı yapıldı. Açılışta konuşan şehit eşi Rabia Burçin Koçak Elimizden geldiği kadarıyla alın teri olduğu kadar kan ve gözyaşıyla yoğrulan bu vatan için gerçekten emeğimizi gururla taşımak zorundayız" dedi.

1 Haziran 2021 tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında operasyon dönüşü motorlu intikal esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen Teğmen Baki Koçak anısına, eşi Rabia Burçin Koçak'ın da görev yaptığı Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı yapıldı. İstiklal Marşı okunması ve dua edilmesi ile başlayan açılış törenine, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Eğirdir Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Özcan Alıcı, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Eğirdir protokolü, Askeri erkan, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Kütüphanesi açılış töreninde konuşan Baki Koçak'ın eşi Rabia Burçin Koçak, konuşmasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Matematik öğretmeni olarak görev yaptığı okulda eşi adına kütüphane açılmasında emeği geçenlere gözyaşları içinde teşekkür eden Koçak, "Asker eşi olmak tam manasıyla adanmışlık, bir fedakarlık timsali olsa gerek. Çünkü bizler asker eşi olarak, aynı zamanda eşimizin makamını, görevini, rütbesini her şeyini temsil etmekle mükellefiz. Elimizden geldiği kadarıyla alın teri olduğu kadar kan ve gözyaşıyla yoğrulan bu vatan için gerçekten emeğimizi gururla taşımak zorundayız. Sevdiğimiz insanın sık sık göreve gidişi bizler için ne kadar zor olsa dahi bu konuda muktedir olduğumuz kadar aynı zamanda en önemli günlerde bile yalnız kaldığımızı biliyoruz ve ona göre yaşıyoruz. Yaşantımızı buna göre dizayn etmek durumundayız. Bir gün gelmeyeceğini bile bile onu göreve gönderiyoruz. Bu bayrak dalgalansın diye, vatanımız, bayrağımız bölünmesin diye onun her daim yanında olmak durmak zorunda kalıyoruz. Her zaman onun gururuyla, şerefiyle, haysiyetiyle, onuruyla dimdik ayakta durmakta ve onun adını yaşatmak için uğraşıyoruz. Biz şehit eşleri olarak bilincinde ve idrakindeyiz. Bunun emeğini ve karşılığını inşallah alacağız. İnşallah ahrette onunla birlikte olacağımızdan eminim ve onun için yaşamak durumunda olduğumu biliyorum ve farkındayım" dedi.

Açılışta konuşan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise "Bugün gurur ve onur gününde sizlerle bir araya geldik. Gururluyuz ve mutluyuz çünkü bu vatan uğruna güzellikler uğruna en sevdiği değeri canını veren insanlar var. Bu vatan için her birimiz her dakika, her an göreve hazırız. Bunu biliyor olmak hakikaten çok büyük bir mutluluk. Evet ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bu vatan için, bu güzellikler için, birlik ve beraberlik için canlarımızı kaybediyoruz, şehitler veriyoruz. Muhakkak bunun üzüntüsü içimizde, yüreğimizde. Ama bu vatan için de şehit olmak çok büyük bir gurur ve onur diye düşünüyorum. Bugün şehidimiz Baki Koçak'ın adını yaşatmak için sizlerle bir araya geldik. Ben inanıyorum ki şehidimizin adı burada yaşayacak. Öğrencilerimiz her o kütüphaneye gittiklerinde vatan sevgisiyle bürünmüş bir şekilde oradan çıkacaklar. Bu vatan uğruna şehit olmuş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve bütün kıymetli şehitlerimiz, gazilerimizin aziz hatıraları önünde gururla, saygıyla eğiliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu kütüphanenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bayrağımız, ezanımız ve toprağımız için kendini feda eden Baki Koçak gibiler unutulmuyor

Kütüphane açılış törenine katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şehit ailesine sabır dileyerek, "Şehitlerimiz hepimizin kalbinde, gönlünde yer alıyor. Vatanımızın tek çakılını dahi düşmana bırakmamak için, bayrağımız için, ezanımız için toprağımız için kendini feda eden Baki Koçak gibiler unutulmuyor. Yüreğimizde, kalbimizde her zaman yaşıyor. Bunun onun ismine açacağımız kütüphanenin ismi anlamında ne kadar şerefli olduğu bir yer olduğu hepimiz bilincindeyiz. Biraz sonra açacağımız kütüphanede nice Baki Koçak'lar yetişmesi dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kabri cennet olsun. Geride kalanlara sabırlar diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit ailesi tarafından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. Kütüphaneyi gezen Baki Koçak'ın ailesi duygusal anlar yaşadı.