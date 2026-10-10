Mezopotamya’nın kalbi dokuz gün boyunca kültür, sanat ve gastronominin merkezi olacak

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen açılış programına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Sait Yaz ve Mehmet Galip Ensarioğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, SON DERECE KIYMETLİ BİR ORGANİZASYON”

Açılış programında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır’ın binlerce yıllık geçmişi, köklü medeniyet mirası ve zengin kültürel dokusuyla Türkiye’nin en müstesna şehirlerinden biri olduğunu dile getirerek “Ulu Camii’den Suriçi’nin tarihi sokaklarına, Hevsel Bahçeleri’nin bereketinden dengbejlerimizin ezgilerine kadar şehrimizin her köşesi yaşayan bir tarih ve eşsiz bir miras barındırmaktadır. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali de bu kadim şehrin hikayesini kültür ve sanatın evrensel diliyle geniş kitlelere ulaştıran son derece kıymetli bir organizasyondur.” dedi.

Şehrin 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere kadar pek çok etkinlikle buluşacağını aktaran Zorluoğlu, “Bu festival, Diyarbakır’ın köklü mirasını yaşayan bir değer olarak ortaya koyarken, şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği kültür ve turizm merkezine dönüşmesine katkı sunacaktır.” dedi.

“İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA MEDENİYETLERE VE KÜLTÜRLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN DİYARBAKIR’DA OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 8 ay boyunca 26 şehri kapsayacak Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin en özel duraklarından biri olan Diyarbakır’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek “İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapan; Ziya Gökalp’in “Koynunda doğduğum bir cihan”, Sezai Karakoç'un ise “Eski kanatlar ülkesi” diye tanımladığı, tarihin taşlarla yazıldığı kadim şehrimiz Diyarbakır; farklılıkları zenginlik, ortak değerleri ise birliğimizin ve dirliğimizin temeli kabul eden güçlü kültürüyle festivalimize bu yıl 5. kez ev sahipliği yapıyor. Diyarbakır’ımızda dokuz gün boyunca sanatı, kültürü ve coşkuyu hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 14 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 249 etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti. Çam, düzenlenen etkinliklerle şehrin özellikle turizm, tanıtım ve ekonomisine katkı sunmayı ve Diyarbakırlılarla çevre illerden vatandaşların katılımlarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

DİYARBAKIR LEZZETLERİ 48 LEZZET NOKTASINDA KEŞFEDİLECEK

Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin odak noktasının gastronomi olduğunu Diyarbakır’da 48 Lezzet Noktası belirlendiğini dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Bigchefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ve Michelin Rehberinde yer alan şef Mahir Nazlıcan ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberinde yer alan şef Ömür Akkor ve şef Çiğdem Seferoğlu, Michelin Dubai rehberinde yer alan şef Erşan Yılmaz, şef Burcu Önal, şef Gökhan Ali Çamkerten, şef Emre Murat, gastronomi yazarı Ebru Erke, Müge Akgün ve Emine Tunadan ile yazar ve yemek kültürü araştırmacısı Silva Özyerli ise konuk isimler arasında yer alacak.” dedi.

Açılış programının ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde yer alan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, “Yaşayan Miras: Diyarbakır Sergisi”, “Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi” ile “Türkiye Jokey Kulübü 13. Resim Yarışması Sergisi”ni ziyaret etti.

NEVRUZ PARK’TA KONSERLER DOKUZ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Diyarbakırlılar, festival kapsamında Nevruz Park’ta düzenlenecek ücretsiz konserlerle müzik dolu dokuz gün yaşayacak. Festivalin konser programında Hakan Altun, Mert Demir, Sefo, Sagopa Kajmer, Poizi, Derya Uluğ, Bengü, Murat Boz ve Fatma Turgut sahne alacak.

Sergilerden tiyatro ve sahne performanslarına, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi buluşmalarına kadar pek çok etkinlik Diyarbakır’ın farklı noktalarında vatandaşlar ile buluşacak. Minik ziyaretçiler ise Etnospor, Çocuk Köyü Etkinlikleri ve ASELSAN Çocuk Şenliği ile festival coşkusuna ortak olacak.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 18 Ekim’e kadar kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturmaya devam edecek. 48 Lezzet Noktası ise Diyarbakır’ın kendine özgü mutfak kültürünü keşfetmek isteyenleri ağırlayacak.