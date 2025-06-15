Nilüfer Kadın Korosu 20. Yılını Kutladı

BURSA'da hiç müzik eğitimi almamış, yaşları 40 ile 80 arasında değişen 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 20 yılda 11 ülkede konser verdi. 2005 yılında çıktıkları sanat yolculuğunda onlarca şehirde de konser veren koro üyeleri, son olarak davet üzerine gittikleri Azerbaycan ve Gürcistan'da şarkılarını seslendirdi. 20'nci yıllarını da 200'üncü konser ile kutlayan Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, dansları ve kostümleriyle de sahne şovuna imza attı.

Veteriner Mikrobiyoloji Doktoru Aysel Gürel'in, 2005 yılında 20 kadınla kurduğu Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 20 yılda 175 üyeye ulaştı. Yaşları 40 ile 80 arasında değişen, hiç müzik eğitimi almamış, çeşitli meslek gruplarındaki kadınlardan ve ev hanımlarından oluşan koro, yıllar içerisinde müzik alanında kendilerini geliştirdi. Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, dillere pelesenk olan Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve popüler şarkıların yanı sıra yabancı dildeki şarkılar ve marşlar ile repertuvarlarını genişletti. Sadece şarkı söylemekle kalmayan dernek üyeleri, kendi diktikleri kostümlerle aldıkları sahnelerle de gözlere de hitap etti. Verdikleri konserlerle kendilerini müzik alanında geliştirme imkanı bulan dernek üyeleri, toplumsal farkındalık projeleri kapsamında sahne alarak, konserlerinden elde ettikleri gelirleri de derneklere bağışlıyor.

'AMACIMIZ DÜNYAYA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK'

20 yılda 11 ülke ve onlarca şehirde konser veren Nilüfer Kadın Korosu Derneği, şarkılarını son olarak davet üzerine 36 koristle gittikleri Azerbaycan ve Gürcistan'da seslendirdi. Konserlerinin hem yurt dışında yaşayan Türkler hem de o ülkelerin vatandaşları tarafından ilgiyle takip edildiğini söyleyen Dr. Aysel Gürel, "Azerbaycan ve Gürcistan'da Türk müziğini seslendirdik. Orada yaşayan halk ve orada yaşayan Türkler tarafından çok ilgiyle karşılandı. Amacımız Türk kültürünü, Türk müziğini, Türk kadınını bütün dünya ülkelerine tanıtmak. Bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, İtalya, Letonya, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mısır'da verdiğimiz konserlerle Türk kültürünü, Türk müziğini, Türk kadınını tanıtmaya çalıştık ve çok ilgi gördük. Amacımız bütün dünya ülkelerinde kültürümüzü tanıtmak bu anlamda da medyanın bize verdiği 'Gönüllü Kültür Elçileri' ismini onurla taşıyoruz" dedi.

200'ÜNCÜ KONSERE ÖZEL KOSTÜM VE DANSLARLA SAHNEYE ÇIKTILAR

20'nci yıllarını da 200'üncü konser ile kutlayan Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri sadece seslendirdikleri şarkılarla değil, dansları ve kostümleriyle de sahne şovuna imza attı. Bursa'daki 200'üncü konser, 30 koristten oluşan dansçıların, Türkiye'nin tüm yörelerinden sergiledikleri halk oyunları gösterisi ile başladı. Sirtaki de yapan dansçılara dünya kadınlarının geleneksel kıyafetleriyle sahne alan koro üyeleri eşlik etti. Semazen eşliğinde lirik dans da yapan korist dansçılar, Orta Anadolu, Karadeniz ve Balkanların sevilen müziklerini ise o bölgelerin kostümlerini giyerek, danslar eşliğinde seslendirdi. Popüler müzikten sevilen şarkıları da kendilerini izleyenlerle birlikte seslendiren Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, Türk kadınının Cumhuriyet dönemi kostümleriyle sahneye çıkıp defile de yaptı.

'KONSEPT VE SAYI OLARAK, TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK KOROSUYUZ'

Koronun 200'üncü konserinin 20'nci yıla denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu söyleyen Gürel, "Bir koroda süreklilik çok önemlidir. 2005 yılında 20 kişi ile başladığımız koromuz, bugün 175 kadın korist sayısına ulaştı. Ben ve korist arkadaşlarım gönüllü. Amatör koroyuz ama yaptığımız konserler profesyonel nitelikte. Bu konserimizde hemen hemen tüm müzik türlerine yer vermek istedik. Amacımız çok farklı müzik türlerini seslendirerek, toplumun her kesimine hitap etmek, müziği sevdirmek. Çok emek harcıyoruz. Karşılığını da dolu dolu salonlar, alkışlar ve yurt dışı davetleriyle görüyoruz. Konsept ve sayı olarak, Türkiye'nin ilk ve tek korosu olmanın gururunu taşıyoruz" diye konuştu.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,