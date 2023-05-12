Özcan Deniz, konserde sahneye Togg ile geldi - Son Dakika
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Özcan Deniz, konserde sahneye Togg ile geldi

12.05.2023 18:21

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından tertip edilen 'Bursa'da Büyük Buluşma' konserinde Özcan Deniz, yapılan özel bir rampa sayesinde yerli otomobil Togg'la sahneye çıktı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bursa'da Büyük Buluşma' konseri düzenlendi. İlginin yoğun olduğu konserde Özcan Deniz ve Derya Uluğ çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu seyircilere unutulmaz bir konser verdi. Konserin ilgi odağı Anadolu rengi Togg T10X oldu.

SAHNEYE TOGG İLE ÇIKTI

Özcan Deniz'in kullandığı Anadolu Togg, özel bir rampa ile sahneye çıkartıldı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı. Seyircilerin yoğun alkışı karşısında Bakan Mustafa Varank ile Özcan Deniz konseri izleyenleri selamladı. Etkinlikte Teknofest montu giyen Bakan Varank, 'Hoş geldiniz' dediği gençlere, 'Teknofest gençliği burada mı?' diye sordu. Bakan Varank, 'Gençler adına' Özcan Deniz'e kırmızı renkli Teknofest montu hediye etti. Özcan Deniz ise Togg deneyimiyle ilgili olarak "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Özcan Deniz, Togg ile sahneye çıktı

BAKAN VARANK: BURSA YÜZYILINDA HEP BERABER OLACAĞIZ

Aynı zamanda AK Parti Bursa 2'nci Bölge 1'inci Sıra milletvekili adayı olan Bakan Varank yaptığı selamlama konuşmasında, gerçekleştirdikleri Büyük Bursa Buluşması'nda, coşkunun çok güzel olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde genç kardeşlerimizle, kadınlarla, Bursalı hemşehrilerimizle Türkiye Yüzyılı'nda, Bursa yüzyılında hep beraber olacağız" dedi.

Özcan Deniz, Togg ile sahneye çıktı

BAKAN VARANK KONSERİ EŞİYLE İZLEDİ

Özcan Deniz, 'Zorun Ne Benle Aşk' adlı şarkısıyla başladığı konserinde Bursalılara keyifli bir gece yaşattı. Bakan Varank, eşi Esra Varank ile birlikte seyircilerin arasında konseri takip etti. Konser sırasında Togg da sahnede kalmaya devam etti. Derya Uluğ konseri öncesinde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıları selamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Gençlik Haftası'nda gençlerle buluştuklarını söyleyerek "Bursalılar, o kadar çok sevdi ki geçen sene olduğu gibi bu sene de Derya Uluğ Hanımefendi bizlerle birlikte. Gençlik Haftasını bu yıl coşku içinde karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz, Togg ile sahneye çıktı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Kültür Sanat Özcan Deniz, konserde sahneye Togg ile geldi - Son Dakika


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