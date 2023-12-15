- Rizeliler'den lahana çorbası tepkisi

RİZE - Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında gösterilen Kara Lahana çorbasının yer alması Rizeliler tarafından büyük tepki gördü.

TasteAtlas tarafından 2023 Dünya'nın en kötü 100 yemeği açıklandı. Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Kara Lahana Çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı. En kötü yemekler arasında seçilen Kara Lahana Çorbası Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı.

"Rize'de de ben sevmiyorum diyeni görmedim"

Rize'de Kara lahana çorbasını sevmeyenin bulunmadığını söyleyen Osman Kubilay Küçükmustafa, "Şimdi bakacak olursak damak zevkine göre olan bir şey. Doğu Karadeniz'de tercih edilen bir yemek. Hemen hemen Rize'de, Trabzon'da, Artvin'de sofralarda bulunur. Kara Lahana Çorbasının 7. Sırada olması gayet garip. Kara Lahana'yı dünyada kaç kişi yemiş acaba. Biz çocukluğumuzdan beri sofralarımız bulunur. En çok yediğimiz yemekler arasındadır. Şimdiye kadar damak zevkime hiç hitap etmediği olmadı. Rize'de de ben sevmiyorum diyeni görmedim. Gençlerde tüketiyor. Bizim yaş gruplarımız genelde yemek seçer ama ben Kara Lahanayı yemeyen görmedim. Sıralamanın gözden geçmesi lazım" diye konuştu.

"Bu sırayı verenlerin lahana yediği yok"

Yapılan sırada kara lahananın tadına bakmış birinin olmadığını düşünen Mehmet Terzi, "Bu sırayı verenlerin lahana yediği yok. Bence onlar hiç lahanayı da görmediler. Sadece uzaktan estirdiler. Böcekleri yiyorlar iyi oluyor. Uzak Doğu'da böcek yemek serbest. Mesela salyangozu ben gördüğüm zaman midem bulanıyor. O yemeğe iyi diyen lahanaya laf etti. Onlar saçmaladı. Onların mutfak lezzeti yok. Onlar ne mutfak gördü, ne doğru dürüst yemek yemişler. Onların yedikleri salyangoz, solucan yiyor. Onlar bunları yer başka yedikleri bir şey yok. Hele mısır ekmeği ile çok güzel oluyor. Ben onu ne Adana kebabına değişirim. Bizim lahana çorbamız değişilmez. Dedelerden gelen bir yemektir" ifadelerini kullandı.

"Lahana çorbası dünyanın en iyi yemeğidir"

Kara Lahanadan yapılan çorbanın en iyi yemek olduğunu ifade eden İbrahim Bayraktar, "Lahana çorbası dünyanın en iyi yemeğidir. Kim diyor bunları. Japonlar mı diyor. Bizim yöresel yemeğimizdir. Yemediklerinden ötürü öyle seçilmiştir. Bir kez yeseler görürler" şeklinde konuştu.

"Nasıl su hayatsa bizim içinde lahana hayattır"

Lahanadan vazgeçilemeyeceğini belirten Veysel Bayraktar, "Bence onu söyleyenler Rize'ye haksızlık etmiştir. Biz her yörenin yemeğine saygı duyarız. Lahanaya laf yok. Rize'nin on numara yemeğidir. Lahanadan vazgeçilmez. Nasıl su hayatsa bizim içinde lahana hayattır" diye konuştu.

"Dedelerimizden gelme bir yemektir"

Kara Lahana çorbasının dedelerden gelen bir yemek olduğunu söyleyen Şaban Taylan, "Kara Lahana çorbası dünyanın en iyi yemeğidir. Çok da severim. Hele mısır ekmeği ile çok güzel olur. Olsa da yesek. Eski devirler geçti. Dedelerimizden gelme bir yemektir. Vazgeçilir mi bu yemekten, daha eve bir tencere daha var" dedi.