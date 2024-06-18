Sivrice'deki Hazar Gölü plajları tatilcilerle dolup taştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivrice'deki Hazar Gölü plajları tatilcilerle dolup taştı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü plajları, Kurban Bayramı tatili ve sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı. Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman gibi çevre illerden gelen vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle Hazar Gölünü tercih etti. Göl çevresindeki tesisler ve imkanlar sayesinde tatilciler, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan bir tatil deneyimi yaşadı.

18.06.2024 11:24
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Burası Bodrum veya Çeşme değil, Sivrice

ELAZIĞ - Türkiye'nin yarımadası konumundaki Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölündeki plajlar Kurban Bayramında dolup taştı.

Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölünün kıyıları Kurban Bayramı tatili ve sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölünü tercih etti. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

" İzmir'den gelmemize rağmen hiç aratmadı"

Plajdaki yoğunluğa dikkat çeken tatilcilerden Buğrahan Sancak, "İzmir'den geliyorum, burada öğrenciyim. İkinci yılımı dolduruyorum. Geçen sene deprem dolayısıyla buraların bu mevsimini göremedik. Bu sene nasip oldu, buralara geldik. İzmir'den gelmemize rağmen hiç aratmadı. Kalabalık, beklediğimden daha fazla ilgi var" dedi.

Sivrice'ye ilk kez geldiğini dile getiren tatilcilerden Süleyman Özgün, "Havalar çok ısındı. Buranın da böyle kalabalık olması güzel. Buraya ilk gelişim ama bu kadar kalabalık beklemiyordum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivrice'deki Hazar Gölü plajları tatilcilerle dolup taştı - Son Dakika

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